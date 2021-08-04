Томенко призвал эффективнее бороться с налоговыми правонарушениями в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко поручил руководителям органов исполнительной власти Алтайского края усилить борьбу с нарушениями налогового законодательства. Об этом стало известно на заседании правительства региона, которое состоялось в среду, 4 августа.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на заседании рассмотрели вопрос о рисках использования схем налоговой оптимизации. По этой теме с аналитическим докладом выступил руководитель Управления ФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко.
Он отметил, что при общем снижении количества проверок растёт их продуктивность, что обусловлено совершенствованием механизмов налогового контроля и использованием новых технологий. Кроме того, каждый год всё больше предпринимателей добровольно уточняют свои обязательства.
"Приоритетное применение аналитической составляющей приносит ощутимые результаты. Это выражается и в стабильном росте поступлений. По итогам 2020 года в результате аналитической работы, то есть без проведения налоговых проверок, поступило 1,7 миллиарда рублей. Ещё три года назад на долю добровольно уточнённых налоговых обязательств приходилось немногим более 20 %, а в 2020 году она составила 86 % от всех поступлений по контрольным мероприятиям", – сказал налоговик.
Вместе с тем он рассказал о наиболее распространённых схемах занижения налоговых обязательств по договорам с фиктивными контрагентами. Он подчеркнул, что такие способы помогают занижать налоги и выводить их из оборота.
"В настоящее время такого рода услуги предоставляются "площадками" – группами лиц (юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели), действия которых направлены на декларирование недостоверных сведений о хозяйственной деятельности, оформление фиктивных документов и совершение незаконных финансовых операций, связанных с выводом денежных средств в теневой оборот", – подчеркнул Кириленко.
Чаще всего нарушения связаны с вычетами по НДС, оптовой торговле, строительством и грузоперевозками. В таких схемах участвуют и крупные предприятия.
Губернатор поручил руководителям органов исполнительной власти края подключиться к решению проблемы, выстраивать эту работу совместно с Управлением налоговой службы по Алтайскому краю и другими ведомствами.
"С таким отношением к исполнению всех законных требований к ведению бизнеса мы как правительство региона согласиться никак не можем, и будем всячески этому противодействовать. Бороться с этим будем всеми инструментами, которые у нас есть, в том числе на межведомственном уровне вместе с федеральными органами власти, которые работают на территории края. В конечном итоге всё это заканчивается уголовными делами, большими штрафами, иногда банкротством или остановками предприятий, потерянной работой для людей, потерями доходов для бюджета", – отметил Виктор Томенко.
Комментарии
Интернет просто завален предложениями по оптимизации НДС.
Хапуги уже ввели налог на доход от вкладов, теперь на проценты полученны от вклада более миллиона рублей будет взыамться налог 13%, это называется грабеж по бес пределу.
А с распилом бюджета не призывал бороться?
Да уж...на фоне сокращения сотрудников ФНС...
что интересно, сами же пишут, что 20% раньше было, а стало 86%. Но им всё мало, надо бороться ещё