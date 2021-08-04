Томенко призвал эффективнее бороться с налоговыми правонарушениями в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко поручил руководителям органов исполнительной власти Алтайского края усилить борьбу с нарушениями налогового законодательства. Об этом стало известно на заседании правительства региона, которое состоялось в среду, 4 августа.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на заседании рассмотрели вопрос о рисках использования схем налоговой оптимизации. По этой теме с аналитическим докладом выступил руководитель Управления ФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

Он отметил, что при общем снижении количества проверок растёт их продуктивность, что обусловлено совершенствованием механизмов налогового контроля и использованием новых технологий. Кроме того, каждый год всё больше предпринимателей добровольно уточняют свои обязательства.

"Приоритетное применение аналитической составляющей приносит ощутимые результаты. Это выражается и в стабильном росте поступлений. По итогам 2020 года в результате аналитической работы, то есть без проведения налоговых проверок, поступило 1,7 миллиарда рублей. Ещё три года назад на долю добровольно уточнённых налоговых обязательств приходилось немногим более 20 %, а в 2020 году она составила 86 % от всех поступлений по контрольным мероприятиям", – сказал налоговик.

Вместе с тем он рассказал о наиболее распространённых схемах занижения налоговых обязательств по договорам с фиктивными контрагентами. Он подчеркнул, что такие способы помогают занижать налоги и выводить их из оборота.

"В настоящее время такого рода услуги предоставляются "площадками" – группами лиц (юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели), действия которых направлены на декларирование недостоверных сведений о хозяйственной деятельности, оформление фиктивных документов и совершение незаконных финансовых операций, связанных с выводом денежных средств в теневой оборот", – подчеркнул Кириленко.

Чаще всего нарушения связаны с вычетами по НДС, оптовой торговле, строительством и грузоперевозками. В таких схемах участвуют и крупные предприятия.

Губернатор поручил руководителям органов исполнительной власти края подключиться к решению проблемы, выстраивать эту работу совместно с Управлением налоговой службы по Алтайскому краю и другими ведомствами.

"С таким отношением к исполнению всех законных требований к ведению бизнеса мы как правительство региона согласиться никак не можем, и будем всячески этому противодействовать. Бороться с этим будем всеми инструментами, которые у нас есть, в том числе на межведомственном уровне вместе с федеральными органами власти, которые работают на территории края. В конечном итоге всё это заканчивается уголовными делами, большими штрафами, иногда банкротством или остановками предприятий, потерянной работой для людей, потерями доходов для бюджета", – отметил Виктор Томенко.