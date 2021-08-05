Главой Третьяковского района избрали директора школы

Евгений Герман стал главой Третьяковского района Алтайского края. Его избрали 4 августа на сессии районного Совета депутатов по итогам проведенного конкурса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что Евгений Герман родился в 1966 году. До избрания работал директором Садовой средней школы, а также был председателем Третьяковского районного Совета депутатов.
Занимать новый пост Герман будет в течение пяти лет.
Напомним, предыдущим главой Третьяковского района был Николай Каверин. Он ушёл в отставку в марте 2021 года из-за проблем со здоровьем.
Комментарии
Жаль, что депутаты районного совета принимают такие решения.
Что опять не так? Кого бы надо по вашему? У нас президент кто? Не хозяйственник и не экономист.
А по нашему - людскому - надо того, кто за время исполнения обязанностей главы (от которого, кстати, отказался в марте Герман) вытаскивал район из бооооольшой ж....., и за кого все население района твердило своим избранникам - депутатам райсовета. А они послушали громкоголосых и неадекватных. Ну теперь все "успехи" района на их совести.