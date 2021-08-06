Россиянам могут платить деньги за своевременную динспансеризацию

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила платить россиянам за своевременную диспансеризацию. Об этом сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы "Здоровая Россия", предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков", – сказано в сообщении.

Волынец отметила, что своевременное медицинское обследование помогает выявить заболевания на ранней стадии, продлить активную жизнь и повысить её качество.