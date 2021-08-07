53 новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

53 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Республике Алтай. Общее число заразившихся достигло 19 814, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Новые случаи распределились следующим образом: Усть-Коксинский район – 14, Майминский район – 9, Горно-Алтайск – 7, Усть-Канский район – 7, Улаганский район – 5, Онгудайский район – 4, Турочакский район – 3, Кош-Агачский район – 2, Чойский район – 1, Шебалинский район – 1.

За сутки выздоровели 60 пациентов. По данным на 7 августа, за весь период в регионе выздоровели 18 296 человек.

Всего за время пандемии зарегистрировано 316 летальных случаев у пациентов с COVID-19: 271 – от COVID-19, 45 – от иных причин.