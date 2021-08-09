Юные алтайские гребцы привезли медали с престижных турниров из Энгельса и Краснодара

Первенство России и всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 19 лет по гребле на байдарках и каноэ прошло с 21 по 27 июля в городе Энгельсе Саратовской области. В составе сборной Алтайского края в соревнованиях участвовало девять спортсменов под руководством тренера Михаила Волкова.

Так, на каноэ-одиночках на дистанциях 200 и 500 метров первое место заняла Анастасия Лухнёва. Первое место на каноэ-четвёрке на дистанции 200 метров выиграла сборная края в составе Никиты Кислоокского, Никиты Купальцева, Сергея Кудышева, Сергея Абросимова.

Также третье место на каноэ-четвёрке на дистанции 500 метров (в составе команды – Кислоокий Никита, Купальцев Никита, Кудышев Сергей, Абросимов Никита). Третье место на каноэ-двойке в гонке на 5000 метров (в составе команды Кислоокий Никита, Купальцев Никита).

Кроме того, с 2 по 7 августа в Краснодаре прошли соревнования V летней спартакиады молодёжи России по гребле на байдарках и каноэ. В составе сборной Алтайского края в соревнованиях участвовало 12 спортсменов под руководством тренеров Михаила Волкова, Дмитрия Лухнёва и Александра Сухого.

Результаты выступлений:

1 место – Штиль София и Лухнёва Анастасия (каноэ-двойка) на дистанции 200 метров;

2 место – Штиль София (каноэ-одиночка) на дистанции 200 метров;

2 место – Пискун Артём (каноэ-одиночка) на дистанции 200 метров;

2 место – Штиль София и Лухнёва Анастасия (каноэ-двойка) на дистанции 500 метров;

3 место – Пискун Артём, Абросимов Никита, Кислоокий Никита, Купальцев Никита в каноэ-четвёрке на дистанции 200 метров.

В итоге наша сборная заняла на спартакиаде восьмое место из 29 команд.

Отметим, что на прошедшей Олимпиаде в Токио наши гребцы впервые за много лет остались без медалей.