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Квартал на Павловском тракте, где появятся сотни высоток, начали застраивать коммерцией

, ИА "Амител"
На участке скоро начнётся возведение нескольких магазинов
Проект коммерческого здания на Павловском тракте / Фото: экспозиция проекта, представленная 'Мастерской Золотова' на градсовете

Проект коммерческого здания на Павловском тракте / Фото: экспозиция проекта, представленная "Мастерской Золотова" на градсовете

Огромный участок площадью 900 га на Павловском тракте, где можно разместить автономный мини-город, застраивают коммерческими объектами. Сейчас на площадке возводят АЗС, а скоро приступят к строительству ярмарочного комплекса, объектов придорожного сервиса. В перспективе здесь планируется возведение ТРЦ и развлекательных заведений. Но одним из первых может появиться магазин ритуальных товаров. По крайней мере, именно такой объект представили членам градсовета  Барнаула 11 августа. Проект одобрили. Правда, от строительства ритуального зала рекомендовали воздержаться. Отметим, что жилые дома в этом микрорайоне могут начать строить только после 2024 года.

Г-образный ТЦ для ритуальных принадлежностей

Торговый объект, в котором предполагалось разместить магазин ритуальных принадлежностей и ритуальный зал, планируют построить на одном из участков под номером 1971. Пока у земли нет точного адреса, географически участок располагается напротив здания по Павловскому тракту, 326б. 

"Объект состоит из двух зданий: г-образной формы и прямоугольной. Объекты будут построены для фирмы, которая занимается продажами изделий из камня (связанные с ритуальными услугами, надгробья, памятники и т.д., – прим. ред.). Этот материал требует больших площадей для хранения и экспозиции, поэтому появятся закрытые и открытые площадки. Также в здании прямоугольной формы будут оказывать ритуальные услуги, появится ритуальный зал. На участок организовано четыре въезда, чтобы разделить эти функции", – презентовал проект руководитель архитектурной "Мастерской Золотова" Владимир Золотов.

Фасады зданий предполагают выполнить из натурального камня и штукатурки. На участке предусмотрена парковка на 84 машино-места. Сейчас территория свободна от застройки, нет даже деревьев.

Члены градсовета в целом проект похвалили, отметив, что выполнен он грамотно и качественно. Но засомневались в законности оказания ритуальных услуг, для которых предусмотрено отдельное здание.

"ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, который отражает разрешённое использование территории, – прим. ред.) выдан на строительство объекта торговли. Что такое ритуальные услуги? Ритуальный зал? Это вызывает вопросы: возможность использования этой функции в здании", – выразил неуверенность главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

После этого Владимир Золотов сообщил, что заказчик (индивидуальный предприниматель Шевчук Е.В.) уже думает над тем, чтобы отказаться от ритуальной функции объекта.

Перспективы квартала

Строительство коммерческих объектов за улицей Просторной возможно на площади 30 га. И территория эта уже даже размежёвана. Эксперты говорят, что интерес бизнеса к локации объясним, ведь уже через три года здесь может развернуться масштабная жилая стройка. А потому не удивительно, что застройка перспективного участка происходит стремительно. Сейчас здесь уже возводят АЗС (расположена в 250 метрах на северо-запад от Павловского тракта, 331а), а ранее градсовету представили проекты ещё нескольких коммерческих объектов. Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко вспомнил, что ряд этих зданий разработала всё та же "Мастерская Золотова" и предложил архитекторам продумать в целом концепцию застройки территории вдоль Павловского тракта: 

"Вы каждый раз (при представлении на градсовете эскизного проекта зданий, – прим. ред.) даёте отдельный объект, мне их трудно все собрать в кучу, хотя вы, по сути, делаете целый проект планировки квартала. За вашими строениями у нас прогнозируется крупный жилмассив. Может, начинать с того, как это будет выглядеть комплексно? Можно выдавать всё едино, как проект планировки?"

Золотов же сообщил, что его компания к этому вопросу именно так и подходит: "Мы пытаемся сформировать с сохранением линии застройки, этажность, общее стилистическое решение, стараемся подходить комплексно и понимаем, что наша застройка не помешает в дальнейшем высотной застройке".

Он отметил, что в ближайшее время мастерская готовится представить градсовету ещё два проекта. "При их разработке архитекторы учли уже одобренные комиссией здания – выставочно-ярмарочный комплекс и объекты торговли", – сказал Золотов.

В результате члены градсовета проект ТЦ одобрили, но потребовали согласовать стройку с Роспотребнадзором.

"Участок, где находится объект, – это седьмая приаэродромная, достаточное проблематичное, ответственное место, требуется согласование", – пояснил зампред комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков.

Что известно о застройке окраины Барнаула? 

Участок на Павловском тракте – самый перспективный барнаульский район для строительства жилья на ближайшие десять лет, говорят девелоперы города. Площадь всего микрорайона составляет более 900 га. Однако большая часть участка попадает в приаэродромную зону аэропорта, где запрещено жилищное строительство. А потому застройщикам работать можно лишь на участке площадью 400 га. 

Барнаульские строители во время общественных обсуждений поправок в генплан города предложили включить квартал в программу развития до 2036 года. И мэрия инициативу поддержала. 

"Администрация города считает эту территорию перспективной для дальнейшего развития. Но пока она в документе не обозначена. "Дом.РФ" ставит телегу впереди лошади: надо сначала решить вопрос по включению участка в генплан Барнаула. Сегодня в техническом задании на разработку генплана участок на Павловском тракте есть, то есть он будут отдан под комплексное строительство. Город рассматривает эту землю как перспективную", – ранее сообщил amic.ru председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Возведение первых высоток на этой территории, как заметил региональный министр строительства Иван Гилев, может начаться уже после 2024 года. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.08.2021 08:29
Виктор

Сотни! Сотни высоток! Даже не одна сотня, а сотни высоток!..

12.08.2021 08:34
- гость -

Ритуальные товары значимо.

12.08.2021 08:39
- гость -

Начали застраивать торговой и торгово-посреднической деятельностью?

12.08.2021 08:45
Привет Андрей

в бараноауле кроме стройки клеток и Марии РА бизнеса никакого нет.
Так что все логично. Пока всех колхозников не переселят в этот говнополис - можно строить. Цены как в Новосибе, зарплаты как в Калманке. Отлично!!!

12.08.2021 08:53
Лёха

Ну а чё, всё красиво. Правильно говорят: Рой другому яму как себе самому.

12.08.2021 09:10
- гость -

Нам колхозникам нравится Барнаул.

12.08.2021 09:15
Чучмек

Вопрос - для кого эти сотни высоток?

12.08.2021 09:22
йй

А социальные объекты: поликлиники, школы, детские сады? Или там будут жить бесполые, роботы?

12.08.2021 09:42
Местный

Что сразу бемполые.
Тебе же говорят строим минигород, чтобы ты оттуда не выехал совсем замкнем транспортные артерии.
А дальше живи, потребляй и сдохни - вот для этого тебе и ритуальный магазин уже предусмотрен.

12.08.2021 09:56
АБОРИГЕН

"Разнообразие" возводимого жилья наводит смертную тоску.

12.08.2021 10:14
- гость -

а крематорий будет там?

12.08.2021 10:19
Гость

Ритуалку надо дальше отнести,сразу к Михайловке.(равно как к Черницкому)

12.08.2021 10:44
гiсть

12.08.2021 10:14
- гость -
---
тоже про крематорий подумал, для мини-города внутри города - это самое важное

12.08.2021 11:04
Злая гостья

Ни одного упоминания школ. Ни одного! Кто и как, а, главное, куда школьников возить будет?

12.08.2021 11:35
- гость -

злой гостье

зачем? Участок ЗАО РПЦ выделить, они церквушку туда забубенят, ну и школу церковно-приходскую.

12.08.2021 11:43
Виктор

12.08.2021 11:04
Злая гостья

Можно на первых этажах жилых домов небольшие школы делать. Как некоторые музыкалки. Например на Энтузиастов около Лесной сказки

12.08.2021 14:24
Гость

Застраивать коммерцией. Да уж, новый русский язык изобретаем?

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