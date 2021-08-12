Житель Алтайского края получил условный срок за незаконную добычу и оборот золота

Житель Алтайского края получил срок за незаконный оборот золота, сообщает ТАСС. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно. Масса незаконно добытого золота составила 817 граммов.

"Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Алтайского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ "Незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов в крупном размере". Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей", – цитирует ТАСС прокуратуру Республики Бурятия.

Судом было установлено, что в период с 2018 по 2020 год мужчина незаконно добывал природное золото в Муйском районе и хранил его в лесу. После он решил перевезти добычу, переплавленную в три слитка, в Улан-Удэ, где и попался с поличным. Стоимость золота составила около 3,3 миллиона рублей.

Изъятые слитки были переданы в доход государства.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщила о задержании 31-летнего жителя Бийска, который перевозил под детским креслом в своей машине более 500 граммов синтетического наркотика и около 40 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.