Житель Алтайского края получил условный срок за незаконную добычу и оборот золота

Житель Алтайского края получил срок за незаконный оборот золота, сообщает ТАСС. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно. Масса незаконно добытого золота составила 817 граммов.
"Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Алтайского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ "Незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов в крупном размере". Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей", – цитирует ТАСС прокуратуру Республики Бурятия.
Судом было установлено, что в период с 2018 по 2020 год мужчина незаконно добывал природное золото в Муйском районе и хранил его в лесу. После он решил перевезти добычу, переплавленную в три слитка, в Улан-Удэ, где и попался с поличным. Стоимость золота составила около 3,3 миллиона рублей.
Изъятые слитки были переданы в доход государства.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщила о задержании 31-летнего жителя Бийска, который перевозил под детским креслом в своей машине более 500 граммов синтетического наркотика и около 40 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
я больше чем уверен что в доход государства это золото не попадет, скорее осядет в карманах местных чиновников.а если и попадет то успешно в виде денежной суммы успешно выведется в офшор....
кошмарят мелкий бизнес...
12.08.2021 10:15
Виталий
я больше чем уверен что в доход государства это золото не попадет, скорее осядет в карманах местных чиновников.а если и попадет то успешно в виде денежной суммы успешно выведется в офшор....
Сразу в полиции исчезнет
Жалко мужика. А у нас вообще возможно официально старателем зарегистрироваться и легально добывать золото как частное лицо?
да, конечно, делай ИП, плати патент, согласовывай место добычи, отчитывайся)
12.08.2021 10:15
Виталий
12.08.2021 10:22
- гость -
В общем будь вы чиновниками, вы б именно так и сделали.
Вот из за таких и хренова в стране..
ps Скорее всего именно это золото в казну то и попадёт, ибо на таком строгом учёте.....
конечно можно...
Раз озвучили, то попадет.
А сколько золота нашли реально, да кто ж это видел?
Скупщик оказался бывшим?
12:05
я смотрю вы у нас шибко святой и правильный... наверное ещё кремлеботом подрабатываете?