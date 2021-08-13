Спал в лесу, мылся у реки. Подробности побега похитителя школьницы под Бийском

СМИ выяснили, где и как прятался 40-летний Олег Лавкин, сбежавший после похищения 12-летней школьницы в Бийске. Мужчину искали полторы недели. Как сообщает Life со ссылкой на свой источник, после побега мужчина несколько дней ночевал в тайге, шёл пешком в сторону Республики Алтай, а потом на попутках добрался до села Майма.

Далее он выдвинулся на автобусе до Онгудая. По всему селу были развешаны ориентировки на преступника, а потому Лавкин старался особо не светиться и жил неподалёку от посёлка. В последний раз он пришёл в село за продуктами, однако после потерял бдительность и остановился отдохнуть и помыться в реке.

Там его заметил рыбак, который сообщил о похожем на Лавкина мужчине в полицию, которая его и задержала.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля. Она выехала на велосипеде из села Малоенисейского в посёлок Семеновод, но не доехала. 1 августа поисковики обнаружили её велосипед и вещи на берегу Бии, а 2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина.

По данным следствия, за несовершеннолетней мужчина следил около месяца. 31 июля он схватил, связал девочку и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Школьнице удалось освободиться, хотя не исключено, что похититель сам её отпустил.

Вечером 12 августа стало известно, что Олега Лавкина задержали в Республике Алтай.