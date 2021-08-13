Спал в лесу, мылся у реки. Подробности побега похитителя школьницы под Бийском

СМИ выяснили, где и как прятался 40-летний Олег Лавкин, сбежавший после похищения 12-летней школьницы в Бийске. Мужчину искали полторы недели. Как сообщает Life со ссылкой на свой источник, после побега мужчина несколько дней ночевал в тайге, шёл пешком в сторону Республики Алтай, а потом на попутках добрался до села Майма.
Далее он выдвинулся на автобусе до Онгудая. По всему селу были развешаны ориентировки на преступника, а потому Лавкин старался особо не светиться и жил неподалёку от посёлка. В последний раз он пришёл в село за продуктами, однако после потерял бдительность и остановился отдохнуть и помыться в реке.
Там его заметил рыбак, который сообщил о похожем на Лавкина мужчине в полицию, которая его и задержала.
Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля. Она выехала на велосипеде из села Малоенисейского в посёлок Семеновод, но не доехала. 1 августа поисковики обнаружили её велосипед и вещи на берегу Бии, а 2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина.
По данным следствия, за несовершеннолетней мужчина следил около месяца. 31 июля он схватил, связал девочку и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Школьнице удалось освободиться, хотя не исключено, что похититель сам её отпустил.
Вечером 12 августа стало известно, что Олега Лавкина задержали в Республике Алтай.
Комментарии
А смысл этого похода? Он хотел уйти в Монголию, как остатки белогвардейцев? Или в Шамбалу и Беловодье? Или через Тыву к виссарионовцам?
13.08.2021 10:32
Виктор
Вопросом поисков смыслов тут надо задаться раньше. Хотя бы с момента, когда он сделал то что сделал.
странно, что он так долго ходил по магазинам и его заподозрил только рыбак. полиция плохо работает, по магазинам они должны были пройти в первую очередь с его фотографией
13.08.2021 10:37
АБОРИГЕН
У любого преступления есть мотив
13.08.2021 10:44
Виктор
Смотря что называть мотивом. Далеко не всегда он содержит какой либо смысл.
Мне кажется, с мотивом все предельно просто.
Писали же, что он искал спутницу на сайтах знакомств.
Долгое время обделенный женским вниманием и высокий уровень гормонов.
Вот и весь мотив. "Не нашлась добровольно, заведу подружку насильно, а там - стерпится слюбится"
НУ надоела эта рожа уже, какой ресурс не откроешь, везде маячит. Зачем нам подробности его физиологических потребностей. Это может следствию интересно. Как то много его, не герой чай, что б столько внимания ему.
Зачем отбросы общества так пиарить?
увидели фото и достаточно
13.08.2021 11:19
- гость -
В одном сериале было: "Я боялась вам говорить. Крутин сделал меня своей наложницей"
Посмотрел гугл-карту, что-то тайгу не вижу от Мадо-Енисейского и до Маймы?
Мало-Енисейского
Надоело не смотрИте. И не диктуйте тут.
тайга в районе Онгудая