Горячий коммунальный фонтан забил из-под земли в Барнауле

Коммунальный фонтан забил в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и 11-й Западной в Барнауле. По словам очевидцев, из-под земли течёт кипяток.
Согласно видеозаписи, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", от вышедшей на поверхность воды идёт пар. Автомобили проезжают сквозь него, несколько сбавляя скорость. На кадрах видно, что кто-то уже занимается откачкой.
Напомним, 24 июля из-за опрессовки произошёл прорыв трубопровода неподалёку от ТЭЦ-3. Согласно видеозаписям, инцидент случился не в оживлённой части города. Вода из трубы залила разбитую дорогу неподалёку от теплостанции.
Комментарии
"Пар, пар, пар, пар, пар костей не ломит,
Пар, пар, пар, пар сладко тянет к дрёме.
Отдохнешь часок-другой, выходи на смену,
После баньки моряку море по колено"
Вот вообще не смешно, там сейчас под дорожным полотном образуется промоина, в которую рано или поздно провалится чей-нибудь автомобиль. И хорошо, если кипятка в яме не будет. Оно уже сейчас ехать страшно.