Горячий коммунальный фонтан забил из-под земли в Барнауле

Коммунальный фонтан забил в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и 11-й Западной в Барнауле. По словам очевидцев, из-под земли течёт кипяток.

Согласно видеозаписи, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", от вышедшей на поверхность воды идёт пар. Автомобили проезжают сквозь него, несколько сбавляя скорость. На кадрах видно, что кто-то уже занимается откачкой.

Напомним, 24 июля из-за опрессовки произошёл прорыв трубопровода неподалёку от ТЭЦ-3. Согласно видеозаписям, инцидент случился не в оживлённой части города. Вода из трубы залила разбитую дорогу неподалёку от теплостанции.