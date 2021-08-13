Именитый игрок НХЛ стал тренером по селекции в хоккейном "Динамо-Барнаул"

Бывший игрок Хоккейной национальной лиги Иван Вишневский стал первым в истории тренером-селекционером в клубе "Динамо-Алтай". Он будет искать игроков, которые смогут усилить команду, пишет пресс-служба клуба.

Иван Вишневский родился 18 февраля 1988 года в Барнауле. Воспитанник местного "Мотора". Профессиональную карьеру начинал в молодёжной команде "Лады". В 2005 году отправился в Северную Америку, где три года выступал в юниорской лиге QMJHL за Rouyn-Noranda Huskies. В 2006 году задрафтован Dallas Stars в первом раунде.

В НХЛ дебютировал в 2008 году. Большую часть заокеанской карьеры провёл в АХЛ, выступая за Peoria Rivermen, Texas Stars, Chicago Wolves, Rockford IceHogs. В НХЛ Вишневский играл за "Даллас" в сезоне 2009/2010.

В Россию Иван вернулся в 2011 году, заключив контракт с мытищинским "Атлантом", за который выступал два года, затем три сезона отыграл за уфимский "Салават Юлаев", год – за нижегородское "Торпедо", также выступал за челябинский "Трактор", екатеринбургский "Автомобилист", московский "Спартак" и тольяттинскую "Ладу".

Новый сезон хоккейный клуб "Динамо-Алтай" начнёт в сентябре. Команда вновь сыграет в ВХЛ-Б. Задача перед коллективом – первое место. В случае успеха губернатор Виктор Томенко пообещал клубу дать дополнительные деньги на выступление в ВХЛ-А. А это топовый чемпионат с 30 командами и сильными соперниками.