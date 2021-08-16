Житель Алтайского края насмерть сбил мотоциклиста на волгоградской трассе

43-летний житель Алтайского края за рулём Lexus сбил 68-летнего мотоциклиста в Волгоградской области. Авария произошла 12 августа на 515-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.

Согласно кадрам с видеорегистратора, мотоциклист решил неожиданно повернуть налево. Мужчина за рулём иномарки попытался уйти от столкновения, однако не успел достаточно изменить траекторию.

От удара мотоциклиста выбило из седла, он пролетел по асфальту несколько метров. Байкер погиб мгновенно, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Напомним, что 14 августа жёсткое ДТП произошло на пересечении улиц Попова и Власихинской в Барнауле. В результате столкновения пострадали три человека.