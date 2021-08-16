Житель Алтайского края насмерть сбил мотоциклиста на волгоградской трассе

43-летний житель Алтайского края за рулём Lexus сбил 68-летнего мотоциклиста в Волгоградской области. Авария произошла 12 августа на 515-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.
Согласно кадрам с видеорегистратора, мотоциклист решил неожиданно повернуть налево. Мужчина за рулём иномарки попытался уйти от столкновения, однако не успел достаточно изменить траекторию.
От удара мотоциклиста выбило из седла, он пролетел по асфальту несколько метров. Байкер погиб мгновенно, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Напомним, что 14 августа жёсткое ДТП произошло на пересечении улиц Попова и Власихинской в Барнауле. В результате столкновения пострадали три человека.
Комментарии
Так вправо или влево?
Если судить по фото, то могут признать виновным водителя Лексуса. Выруливая на встречку, о чем думал водитель автомобиля? По его мнению, водитель мотоцикла взлетит? Естественно, что мотоцикл будет двигаться вперед, причем с ускорением.
Колония ждет!
Видео же есть. Там мотоциклист развернуться решил, резко
16.08.2021 07:52
- гость -
Мотоциклист не заметил Лексус в правом ряду. Кто ему теперь виноват?
16.08.2021 09:15
- гость -
Вы внимательно прочитали мой комент? Укажите, где я обвиняю или оправдываю мотоциклиста? Я описываю неверные действия водителя Лексуса! Водитель автомобиля должен был оттормаживаться в своей полосе, а не крутить руль на встречку и тем более, через сплошную линию! Поэтому, если "разбор полетов" будет дотошный, то могут признать виновным водителя автомобиля!
Байкер через сплошную решил повернуть?
16.08.2021 09:42
- гость -
Я описываю неверные действия водителя Лексуса!
Видео смотрели? Там на всё про всё пол секунды. Водителю в кювет нужно было лететь?
16.08.2021 10:04
- гость -
Хоть в кювет, но только не на встречку! Могу ответить с опережением на ваш вопрос...
Я бывал во многих сложных ситуациях. И мне в лоб вылетали обгоняльщики, и от обочин выезжали выезжальщики. Либо уходил от столкновения, либо минимизировал их, но всегда только в сторону обочины или бил в своей полосе!
посмотрел видео
какая скорость была у джипа?
не понятно, как давно оказался на дороге мотоциклист. если он ехал давно и ехал медленно, джип должен был снизить скорость заранее (не помешали бы еще секунд 10 предшествующих видео)
в принципе выезд джипа на встречку мог спасти жизнь мотоциклисту, если бы последний его увидел и затормозил
16.08.2021 10:04
- гость -
Посмотрел видео... С такой реакцией, водителю лексуса надо выкинуть права! Ситуация просчитывалась задолго до маневра мотоцикла! С лева сплошная, впереди мотоцикл... Снизить скорость религия не позволяет? Сбил он мотоциклиста почти на встречной полосе!
В таких ситуациях обязательно заранее сбрасываю скорость, т.к. проносится на скорости мимо двухколесного транспорта опасно!
При хорошем адвокате со стороны родственников погибшего, водитель автомобиля будет виноват. На видео четко видно, что удар был на встречной полосе!