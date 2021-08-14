Три человека пострадали в результате серьёзной аварии в Барнауле

Жёсткое ДТП произошло на пересечении улиц Попова и Власихинской в Барнауле. Подробности аварии рассказали в региональном ГИБДД.

"Предварительно установлено, что водитель, женщина 1986 г.р., управляя автомобилем Toyota, при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступила дорогу Volkswagen Polo под управлением мужчины 1988 г.р.", – сообщили правоохранители.

В результате столкновения водитель автомобиля Toyota госпитализирована. Два пассажира автомобиля Volkswagen, мужчины 1977 г.р. и 1979 г.р., получили медицинскую помощь на месте. Госпитализация им не потребовалась.

Подробности аварии уточняются.