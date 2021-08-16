"Это ужас". Лошади вынуждены пастись на свалке в Республике Алтай

Подписчики сообщества Barnaul22 на видео показали заваленную мусором территорию в Республике Алтай. В огромных горах отходов спокойно пасутся лошади.

В комментариях пользователи предположили, что мусора в регионе стало больше из-за потока туристов, который усилился из-за закрытия границ.

Одна из подписчиц отметила, что проблема не только в приезжих, но и в местных жителях. По словам женщины, люди не убирают несанкционированные свалки и не пытаются выяснить, кто вываливает в лесах все эти горы отходов.

Автор видео не уточнил, в каком именно районе Республики Алтай он нашёл свалку, ставшую пастбищем для местных лошадей.