Восьмилетний ребёнок и мужчина погибли в страшном ДТП на трассе Новосибирск – Барнаул

Фото: "Инцидент Барнаул"

На трассе Новосибирск – Барнаул произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли восьмилетний ребёнок и мужчина, сообщает группа "Инцидент Барнаул".

По данным УГИБДД по Новосибирской области, 16 августа в 00:15 ночи водитель внедорожника Great Wall, следуя из Новосибирска в Барнаул, выехал на встречную полосу для обгона. Манёвр не удался, и автомобиль столкнулся со встречным грузовым автомобилем Hino Ranger, и следом – с иномаркой Mercedes-Benz 1992 HR.

Водитель внедорожника, мужчина 1991 года рождения, скончался на месте. Погиб и ребёнок 2013 года рождения, который ехал в этом же автомобиле. Кроме того, с травмами разной степени тяжести в больницу были доставлены две женщины 1975 и 1983 года рождения, а так же девушка и парень 17-ти лет.

Ранее 43-летний житель Алтайского края за рулём Lexus сбил 68-летнего мотоциклиста в Волгоградской области. Авария произошла 12 августа на 515-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград. Согласно кадрам с видеорегистратора, мотоциклист решил неожиданно повернуть налево. Мужчина за рулём иномарки попытался уйти от столкновения, однако не успел достаточно изменить траекторию. От удара мотоциклиста выбило из седла, он пролетел по асфальту несколько метров. Байкер погиб мгновенно, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".