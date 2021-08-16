Восьмилетний ребёнок и мужчина погибли в страшном ДТП на трассе Новосибирск – Барнаул

Фото: "Инцидент Барнаул"
На трассе Новосибирск – Барнаул произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли восьмилетний ребёнок и мужчина, сообщает группа "Инцидент Барнаул".
По данным УГИБДД по Новосибирской области, 16 августа в 00:15 ночи водитель внедорожника Great Wall, следуя из Новосибирска в Барнаул, выехал на встречную полосу для обгона. Манёвр не удался, и автомобиль столкнулся со встречным грузовым автомобилем Hino Ranger, и следом – с иномаркой Mercedes-Benz 1992 HR.
Водитель внедорожника, мужчина 1991 года рождения, скончался на месте. Погиб и ребёнок 2013 года рождения, который ехал в этом же автомобиле. Кроме того, с травмами разной степени тяжести в больницу были доставлены две женщины 1975 и 1983 года рождения, а так же девушка и парень 17-ти лет.
Ранее 43-летний житель Алтайского края за рулём Lexus сбил 68-летнего мотоциклиста в Волгоградской области. Авария произошла 12 августа на 515-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград. Согласно кадрам с видеорегистратора, мотоциклист решил неожиданно повернуть налево. Мужчина за рулём иномарки попытался уйти от столкновения, однако не успел достаточно изменить траекторию. От удара мотоциклиста выбило из седла, он пролетел по асфальту несколько метров. Байкер погиб мгновенно, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Комментарии
Ключевое "выехал на встречную полосу"
Твари летают. Из Бийска в Барнаул 7 раз на обочину уходил и снижал скорость чтобы встречку не поцеловать. Жена сказала в следующий раз ставим бензопилу огромную как у трактора и пилим всех пополам
выехал на встречку, но маневр не удался...
Сколько ещё смертей надо, чтобы вывелись дураки на дорогах?
все автоэксперты отписались?
Достали эти бараны. Губят невинных.
Порядка на дорогах не стало .Совсем .Жить стали как в Египте .У кого тачка круче , тот и прав .Нельзя же так .Езжу из Бийска до с.Шубенка ( дача там 31 год ).Такого бардака ещё не было .Что не круче тачка , то в лоб норовит.Уж всяко прижимаюсь вправо .Страшно потому что .В лоб идут в наглую . Беспредел полный .
Они дибилы. Согласен.
Дороги современные следует быстрее строить, без этого количество смертей будет только расти, со стороны нск вообще никаких движений в этом направлении это третий по численности город в стране.
Вопрос в том, сколько еще смертей на этой кошмарной трассе нужно чиновникам, чтобы уже выделить деньги на действительно качественную и безопасную четырехполосную дорогу с бетонным разделителем! ну смогли же как-то построить Алтайский отрезок! Почему Новосибирск не шевелится, Чуйский тракт же!