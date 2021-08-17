"Воодушевлён, вдохновлён, просветлён". Бывший муж Ксении Собчак отдохнул на Алтае

Российский актёр Максим Виторган провёл несколько дней в Республике Алтай вместе со своей возлюбленной Нино Нинидзе. Звёзды шоу-бизнеса опубликовали в своих Instagram-аккаунтах посты, в которых поделились с подписчиками впечатлениями от путешествия.

Виторган признался, что съездить на Алтай он собирался давно, но каждый раз мешали обстоятельства. Мечта осуществилась лишь в августе 2021 года. Алтай так заворожил актёра, что он планирует приехать в республику зимой.

"На Алтай надо ехать только так, чтобы вообще никуда не спешить. В противном случае, если все бегом, а вы бывали в Австрии-Швейцарии-Исландии, то будете в лёгком недоумении. Время работает на Алтай. Надо планировать маршрут так, чтобы ночевать в разных местах. То есть без "челночных" переездов. […] Перед (!!!) поездками очень рекомендую посетить нацмузей в Горно-Алтайске. Возникнет объём восприятия увиденного. Да и просто отличный музей", – написал Максим Виторган.

Без ложки дёгтя, правда, тоже не обошлось: актёр отметил, что инфраструктура на Алтае пока оставляет желать лучшего.

"С инфраструктурой, конечно, на порядок лучше, чем позорище на Байкале (были там зимой и писал об этом), но всё равно это… ну, в общем, проблемная зона, пока… хотя положительная динамика есть", – сообщил он.

Телеведущая Ксения Собчак и российский актёр Максим Виторган развелись в 2019 году после шести лет брака. Пару не спас даже общий сын Платон. Сейчас Собчак замужем за режиссёром Константином Богомоловым, а Виторган встречается с российской актрисой Нино Нинидзе.

Алтай в 2021 году посетили российская телеведущие Юлия Барановская, комик Александр Гудков, дочь Дмитрия Маликова Стефания и другие.