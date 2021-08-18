Идём на Восток. Эксперты объяснили, почему нужно строить дорогу в Китай через Алтай

Строительство современной скоростной дороги из России в Китай, которая могла бы пройти через территорию Республики Алтай, снизило бы часть нагрузки на инфраструктуру на участке от Западной Сибири до Дальнего Востока. С таким заявлением выступила Первая грузовая компания (ПАО "ПГК").
"Если РЖД видит, что есть грузовая база для данного проекта, значит, его реализация целесообразна в перспективе на несколько лет вперёд", – говорится в заявлении компании.
В начале августа заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Алексей Шило сообщил, что компания на фоне прогнозируемого роста перевозок разрабатывает три варианта железнодорожных веток на Алтае в направлении Китая. По оценке, грузовая база, которую можно направить по этой ветке, может составить около 30 млн тонн. При этом предполагается прокладка более тысячи километров железной дороги по сложному горному ландшафту в условиях жёстких экологических ограничений.
Однако против реализации проекта, стоимость которого оценивается в сотни миллиардов рублей, выступил глава Республики Алтай. Он высказал мнение местных жителей, которые не готовы к тому, чтобы их регион "превращался в одну большую стройку".
"Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов", – сказал Олег Хорохордин.
Между тем в РЖД пока не отказываются от проекта, который бы позволил создать на Алтае тысячи рабочих мест и принёс экономике двух Алтаев миллиардные инвестиции. В компании на заявление Хорохордина ответили, что работа над строительством железнодорожной ветки через Алтай носит теоретический характер.
Скорее всего, теперь в РЖД пойдут по другому пути строительства магистрали. Дорога может пройти от станции Таштагол (Кемеровская область) Западно-Сибирской железной дороги до станции Авейтань, протяжённостью примерно 1081 км, в том числе 781 км маршрута пройдёт по территории России. Ещё один вариант: станция Абаза Красноярской железной дороги – станция Авейтань в Китае, протяжённость – 1276 км.
Комментарии
позволил создать на Алтае тысячи рабочих мест и принёс экономике двух Алтаев миллиардные инвестиции
Хорохордин уже отказался
Что за бараны. Пусть строят дорогу. Развитие нельзя остановить. Все вопросы экологии можно решить на современном уровне.
мало им ракет, сейчас еще поезда добавят
самым бережным образом относятся к природе
Это он серьёзно?
Много имеет население России от "народного достояния" (Газпром), например? Так и тут: природу изгадят, а местное население так ни с чем и останется.. Только леса еще больше вырубят и увезут в Китай и будет здесь пустыня
Нафиг она не сдалась эта дорога в китай. Ясное дело для чего, чтобы лес вывозить еще быстрей и в более больших масштабах. добить природу. И так мало природы осталось. Китайцы быстро это подправят. Да и именно население Алтая останется ни с чем, но заработать - да, заработают НУЖНЫЕ люди.
Тогда мам заразу из Китая составами будут завозить, а не доминиканками
Пассажиропоток только снижается. Откуда прогноз роста грузоперевозок???
что они возить собрались??? китайцев к нам, а в китай лес, и все что плохо лежит??
18.08.2021 16:04
- гость -
Много имеет население России от "народного достояния" (Газпром),
вообще то да. налогов газпром платит сумму в 10 раз превышающую дивиденды.
Горбачёв добавил, что организаторы путча, «пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны». По мнению экс-президента СССР, «последствия их авантюры оказались катастрофическими».
«Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — заявил Горбачёв.
Ну хоть что-то. Так скоро и до тех. документации на железную дорогу дойдём. Теоретически.
У меня есть друзья шпалопропиткой занимаются.... Они за.
18.08.2021 16:27
что они возить собрались???
-------------
Как Китай возит товары в Европу? -Морем. Это долго и затратно. Будутвозить через Россию железной дорогой. Это быстрее и Россия получит деньги за транзит.
Круто было бы, как в Швейцарии, параллельно запустить туристические маршруты, панорамные поезда... Но. Проще запретить, чем работать и брать ответственность. Жители сами со туристами скоро превратят Горный в одну большую свалку, да и на этом все.
Это чтобы быстрее и эффективнее получалось вывозить древесину, грибы и прочее в Китай?
За десять лет экспорт кругляка сократился втрое, а экспорт продукции лесопереработки ежегодно прирастает не менее чем на 11%
18.08.2021 16:40
Это чтобы быстрее и эффективнее получалось вывозить древесину
--------------
Голосуйте за коммунистов и они запретят Единой России варварскую рубку древесины.
Россия получит деньги за транзит.
Только вот дойдут ли эти деньги до россиян? Я не уверен.
18.08.2021 16:43
М
экспорт продукции лесопереработки не из леса что ли делают???
100кг макулатуры, которую собирали в ненавистном совке , спасала жизнь 1 дереву.
а что сейчас?
Лег спать вечером в Барнауле в поезде, утром уже в Акташе или Кош-Агаче.
не хотелось бы чтобы девственную природу и красоту горного осквернили
чем лучше дороги, тем хуже экология
Через Горный Алтай без ущерба экологии можно строить только новый вид транспорта - струнный транспорт Юницкого. Уже все давно испытано и доказано что данный транспорт в болотистых и гористых местностях дешевле жд в 3 раза и без ущерба экологии, да еще и сам красивый, и виды для туристов будут красивей
17:00
Я вот тоже думаю, что шпалопропитка воздух сильно загрязняет.
Бетономешалки тоже неэкологичны, туризм надо развивать.
В Южной Америке наши этот струнный транспорт запускали или где?
да тут недавно тоже показывали по ТВ, как люди вносили деньги на личный счет какой то конторки, которая потом исчезла с деньгами вместе
18.08.2021 17:11
Лёха
Эмираты дали денег и территорию Юницкому для строительства экспериментальной эстакады.
Вобщем если бы Путин построил в Горном струнный транспорт 60 % ему и единоросам как за здрасьте пришло бы. Это технологии будущего
Про Юницкого уже более 10 лет слышу. И пирамиды "инвестиционные" под этой личиной были.
Но что-то не взлетает проект.
Может, там не все так радужно?
Ну и поперевози грузы по тросу в минус сорок зимой и плюс сорок летом... Видели как натягиваются провода зимой и провисают летом?...
В свое время отказались от международного аэропорта. Нынешний представляет из себя жалкое зрелище, с несколькими рейсами в сутки. Через Уральские горы проходит железная дорога, и все там хорошо. Надо строить, может с предпоследнего места в России по уровню жизни поднимемся.
Хорохордину с таким настроем нужно пойти дальше, и отказаться от использования автомобилей (перевести республику на конную тягу), газа, электричества, мобильной связи ...
От Сибири до Дальнего востока Китай вообще-то не по пути. У нас же БАМ расширяют до двух линий уже пару тройку лет. Вот и разгрузят транс.сиб.
18.08.2021 17:11
Лёха
Я вот тоже думаю, что шпалопропитка воздух сильно загрязняет.
Деревянные шпалы на скоростной ж/д - это может быть только у Лехи.