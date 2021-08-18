Путин и Меркель обсудят ситуацию в Афганистане

В Берлине озвучили примерную программу визита Ангелы Меркель в Россию. В Москву она прилетит 20 августа.

Запланированы переговоры с Владимиром Путиным, пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Лидеры также обсудят ситуацию в Афганистане.

Напомним, что 15 августа стало известно, что талибам сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена.

После этого заявления тысячи жителей Афганистана пытаются покинуть страну.