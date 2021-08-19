МВД предложило упростить техосмотр автомобилей в России

МВД России предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей путём отказа от ряда обязательных проверок. В их число попадают осмотр на коррозию элементов тормозной системы, наличие повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, каплепадение масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста.
Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития, также предлагается отменить проверку наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Кроме того, в ведомстве сочли возможным не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.
По мнению МВД, такие меры помогут сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов за счёт отказа от части диагностического оборудования. Предложения пока обсуждаются с экспертами, однако конкретного документа нет.
Комментарии
Техосмотр в настоящее время (проходил во вторник). Стоимость 950 руб. За эту цену эксперт обходит машину - записывает что то на бумажку (в т.ч. и пробег со слов владельца), затем машину загоняешь на яму о на в течение 25 минут просто стоит и в это время ведется запись на видео (типа машина осмотре), при этом эксперт ее никак не осматривает... Вот положено 25 минут машину быть на осмотре, вот и стоит она 25 минут...
Вообще не понимаю для чего нужен этот техосмотр? Единственное - легальный отъем денег у владельцев авто. За исправность автомобиля отвечает водитель. Давно пора отменить эту фигню и успокоится.
19.08.2021 10:27
- гость -
Вообще не понимаю для чего нужен этот техосмотр? Единственное - легальный отъем денег у владельцев авто. За исправность автомобиля отвечает водитель. Давно пора отменить эту фигню и успокоится.
---
Полностью согласен!
вот и стоит она 25 минут...
заразы вот они и так времени ни на что не хватает, хоть бы минут 15 сделали
Ну, его сделали в советские времена, чтобы усложнить жизнь владельцам частного автотранспорта... Так до сих пор и цепляются... Практического смысла нет - где гарантия, что в автомобиле через месяц что то не сломается?
Надо сделать как в Германии. Не прошел ТО ? На автовоз и в утиль. Безоговорочно
что в автомобиле через месяц что то не сломается?
да через пару минут может сломаться как только выехал с ТО
Техосмотр это отражение системы государственного управления. Ни кто не понимает, что и зачем делается. Все хотят на этом заработать, каждые несколько месяцев поступают предложения, что-то поменять.
В итого тупо всё дорожает и людей раздражает
19.08.2021 11:03
- гость -
При правильном техосмотре такой автохлам с ТО не выйдет.
При правильном
как много здесь автолюбителей могут похвастаться таким пройденным ТО?
19.08.2021 11:17
- гость -
А я и говорю ужесточать надо. Как в Германии хотя бы сделать.
раз проходио ТО у диллера, там реально все смотрели внимательно, больше не поеду к нему, чуть с аптечкой просроченной не спалилися (хотя я ее сам собираю)
речь о техосмотре. Чтоб ни одно корыто с него не вышло. Только в утиль.
Зы. На кой черт дилеру ваша аптечка? Вы техобслуживание с техосмотром попутали?
Так техосмотр отменили или нет? Или сперва решили отменить, а потом передумали?
Его надо ужесточать, а не отменять.
Нужно ужесточать техосмотр,а не отменять..Весь хлам 30-20 летней давности отправлять в утиль..
Бабки, бабки надо собирать с населения. Чтобы 19 сентября правильно проголосовали
Тем недоразвитым что с Германией сравнивают,вы сперва зарплату как у них сделайте
Весь хлам 30-20 летней давности отправлять в утиль..
да хоть завтра с учетом что выдадут бесплатно новую машину взамен