МВД предложило упростить техосмотр автомобилей в России

МВД России предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей путём отказа от ряда обязательных проверок. В их число попадают осмотр на коррозию элементов тормозной системы, наличие повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, каплепадение масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития, также предлагается отменить проверку наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Кроме того, в ведомстве сочли возможным не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.

По мнению МВД, такие меры помогут сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов за счёт отказа от части диагностического оборудования. Предложения пока обсуждаются с экспертами, однако конкретного документа нет.