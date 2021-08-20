Новый физкультурно-оздоровительный комплекс строят в Барнауле

В Барнауле рядом с административным зданием стадиона "Лабиринт" (улица Юрина, 197) ведутся работы по возведению спортивно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"Здание возводят в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Смета строительства составляет 146,212 млн рублей. Из них 125 миллионов – федеральные средства, остальное добавили из краевого бюджета", – сказано в сообщении.
Отмечается, что контракт с новым генеральным подрядчиком, обществом с ограниченной ответственностью "НовосибирскМонтажНаладка", подписали 18 мая.
Ввести спортивный объект в эксплуатацию планируют в сентябре 2022 года.
Комментарии
Хорошо, что на Ближних Черёмушках. Оздоравливаться надо!
Да все эти частные дома там рядом снести, нафиг не нужны, многоэтажки построить... КТО в этот комплекс заниматься придёт! Ближние Черёмушки - квартала три хрущёвок, и всё.
20.08.2021 15:17
тю! чё к чему. Во-первых уверен что комплекс пустовать не будет. Во вторых а на черёмушках, что не люди живут? Да и в частом секторе тоже люди.
Интересно, а когда достроят Комплекс на проспекте Сибирском? Что там с ним?
20.08.2021 15:17
тю!
На Лабиринте не протолкнуться, нашёлся умник диванный.
"Замечательно" выбрано место для строительства ФОКа. Ликвидировали запасное футбольное травяное поле, каток для массового катания, вырубили деревья, исключили возможность строительства административного здания для основного стадиона города. Да и в малонаселенном районе города ФОК особенно необходим! Браво Перфильев!
20.08.2021 15:35
павел.
Не отдавать же под ФОК землю, где можно высоток налепить. Всё по канонам.
20.08.2021 15:35
павел.
Да там, когда трактора начали колесить, я вообще сперва подумал, что прямо там хотят жилую высотку влепить
20.08.2021 15:17
тю!
КТО в этот комплекс заниматься придёт! Ближние Черёмушки - квартала три хрущёвок, и всё.
Больной тю? На Спортшколе всегда полтрамвая или автобуса выходит.
20.08.2021 15:35
павел.
Каток для катания там возле Шинников. У вас что-то с географией напутано с Виктором.
20.08.2021 17:36
- гость -
Каток возле стадиона заливался, какие тебе Шинники.
20.08.2021 17:40
- гость -
какие тебе Шинники.
Парк Арлекино, там каждую зиму делают каток.