Новый физкультурно-оздоровительный комплекс строят в Барнауле

В Барнауле рядом с административным зданием стадиона "Лабиринт" (улица Юрина, 197) ведутся работы по возведению спортивно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Здание возводят в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Смета строительства составляет 146,212 млн рублей. Из них 125 миллионов – федеральные средства, остальное добавили из краевого бюджета", – сказано в сообщении.

Отмечается, что контракт с новым генеральным подрядчиком, обществом с ограниченной ответственностью "НовосибирскМонтажНаладка", подписали 18 мая.

Ввести спортивный объект в эксплуатацию планируют в сентябре 2022 года.