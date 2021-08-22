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Новости

Путин назвал ключ к пониманию широты души жителей России

, ИА "Амител"
По мнению главы страны, весь культурный код сконцентрирован в Нижнем Новгороде
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин посетил концерт, посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода. В ходе него глава государства заявил, что город хранит в себе "ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа".

Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что в Нижнем Новгороде "сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России".

Напомним, что 21 августа Путин приехал в Нижний Новгород. Он оценил результаты реконструкции Нижегородского кремля, которая стала самой масштабной за 50 лет, осмотрел парк отдыха "Швейцария" и провёл встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.08.2021 10:12
Виктор

Зато у нас душа широкая!

22.08.2021 10:18
- гость -

Почему же эти женщины не живут в этой Швейцарии

22.08.2021 10:27
- гость -

Чтобы понять, надо пожить, как народ: на кредитную карту, отпуском на грядке, без перспектив и надежд на будущее. Вот тогда проснется она, душа русская, и тогда ой-ой...

22.08.2021 10:30
- гость -

Уважаю этого чекиста, **бёт **дорашек в хвост и в гриву. Поделом.

22.08.2021 11:08
- гость -

22.08.2021 10:30
- гость -
Николашка тоже так делал до 17-го года, а потом "нас то за шо?", так любил его народ за это, что даже отпрысков не пожалели, и поделом.

Будет в наше время свой Юровский.

p.s. А ты своло*

22.08.2021 11:17
- гость -

И что, вон романовские отпрыски обьявились, потомки тех, кто с Гитлером нашу страну шёл завоёвывать, свадьба у них 1 октября в Питере. Церковь их принимает.
А народ спросили, нужны ли нам эти люди???

22.08.2021 12:13
- гость -

Причем здесь ключ?

Великий Новгород – отец городов русских, а Киев мать.

22.08.2021 12:27
- гость -

22.08.2021 12:13
- гость -
Вообще то папашей городов русских был всегда Ростов.

22.08.2021 12:36
- гость -

22.08.2021 12:13
- гость -
Не надо путать Великий Новгород с Нижним.

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