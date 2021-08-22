Путин назвал ключ к пониманию широты души жителей России

Президент России Владимир Путин посетил концерт, посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода. В ходе него глава государства заявил, что город хранит в себе "ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа".

Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что в Нижнем Новгороде "сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России".

Напомним, что 21 августа Путин приехал в Нижний Новгород. Он оценил результаты реконструкции Нижегородского кремля, которая стала самой масштабной за 50 лет, осмотрел парк отдыха "Швейцария" и провёл встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.