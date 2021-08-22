Путин назвал ключ к пониманию широты души жителей России

Президент России Владимир Путин посетил концерт, посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода. В ходе него глава государства заявил, что город хранит в себе "ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа".
Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что в Нижнем Новгороде "сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России".
Напомним, что 21 августа Путин приехал в Нижний Новгород. Он оценил результаты реконструкции Нижегородского кремля, которая стала самой масштабной за 50 лет, осмотрел парк отдыха "Швейцария" и провёл встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.
Комментарии
Зато у нас душа широкая!
Почему же эти женщины не живут в этой Швейцарии
Чтобы понять, надо пожить, как народ: на кредитную карту, отпуском на грядке, без перспектив и надежд на будущее. Вот тогда проснется она, душа русская, и тогда ой-ой...
Уважаю этого чекиста, **бёт **дорашек в хвост и в гриву. Поделом.
22.08.2021 10:30
- гость -
Николашка тоже так делал до 17-го года, а потом "нас то за шо?", так любил его народ за это, что даже отпрысков не пожалели, и поделом.
Будет в наше время свой Юровский.
p.s. А ты своло*
И что, вон романовские отпрыски обьявились, потомки тех, кто с Гитлером нашу страну шёл завоёвывать, свадьба у них 1 октября в Питере. Церковь их принимает.
А народ спросили, нужны ли нам эти люди???
Причем здесь ключ?
Великий Новгород – отец городов русских, а Киев мать.
22.08.2021 12:13
- гость -
Вообще то папашей городов русских был всегда Ростов.
22.08.2021 12:13
- гость -
Не надо путать Великий Новгород с Нижним.