Барнаульский футболист Алексей Смертин пробежал 90 километров на марафоне

Барнаульский футболист Алексей Смертин принял участие в марафоне Elton Ultra и пробежал 90 километров. Как он объяснил на видеозаписи в своём Instagram, ему удалось "оттянуть горизонт своих возможностей" и увеличить результат пробежки на 48 км.

"Девяносто – существенный перепад. Более того, я будто бы нашёл в ней портал. Тяжело было сначала, а потом как-то абстрагировался от своего тела и со стороны на него смотрел", – рассказал спортсмен.

Он отметил, что рад, что смог преодолеть дистанцию.

Марафон Elton Ultra проходит возле бессточного солевого озера Эльтон на севере Прикаспийской низменности в Волгоградской области.

Напомним, что бывший капитан сборной установил личный рекорд в марафоне в Бостоне в 2019 году. За 2 часа 55 минут и 19 секунд он пробежал 42 километра и 195 метров.