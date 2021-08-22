Серьёзный пожар произошёл в игровой зоне подмосковного ТЦ

В подмосковных Мытищах загорелся торговый центр 4DAILY. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о пожаре на улице Мира, 32/2, поступила в 16:16. В 16:59 возгорание удалось локализовать, в 17:01 – ликвидировать. На месте работает 71 человек и 21 единица техники.

"В 16:59 огонь был локализован, площадь горения составляла 10 квадратных метров, в 17:01 – открытое горение было ликвидировано", – сообщили агентству в спецслужбах.

В социальных сетях пользователи сообщают, что пожар начался в игровой зоне торгового центра. По предварительной информации, спасатели эвакуировали посетителей. Сообщений о пострадавших нет.