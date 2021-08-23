Эксперты подсчитали траты родителей на сборы в школу

Росстат подсчитал траты родителей на сборы детей в школу, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные ведомства.

Специалисты выяснили, что школьная форма для мальчика обойдётся в 14,7 тыс. рублей, тогда как для девочки она стоит 19,3 тысячи. Плюс ещё 5 тыс. рублей понадобится на портфель и канцтовары.

При этом отправить детей в школу дороже всего в дальневосточных регионах. На Чукотке на сборы мальчика в школу потребуется в среднем 26,8 тыс. рублей, а в Камчатском крае дороже всего собирать в школу девочку – 33,6 тыс. рублей.

Дешевле же всего подготовить мальчика к сентябрю в Орловской области (14,9 тыс. рублей), а девочку – в Омской области (19,4 тыс. рублей).

Ранее жители Барнаула рассказали, хватит ли им "путинских" выплат, чтобы собрать ребёнка к новому учебному году. В инфографике amic.ru также подсчитал, сколько стоит "укомплектовать" мальчика и девочку к 1 сентября.