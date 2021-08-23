Эксперты подсчитали траты родителей на сборы в школу

Росстат подсчитал траты родителей на сборы детей в школу, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные ведомства.
Специалисты выяснили, что школьная форма для мальчика обойдётся в 14,7 тыс. рублей, тогда как для девочки она стоит 19,3 тысячи. Плюс ещё 5 тыс. рублей понадобится на портфель и канцтовары.
При этом отправить детей в школу дороже всего в дальневосточных регионах. На Чукотке на сборы мальчика в школу потребуется в среднем 26,8 тыс. рублей, а в Камчатском крае дороже всего собирать в школу девочку – 33,6 тыс. рублей.
Дешевле же всего подготовить мальчика к сентябрю в Орловской области (14,9 тыс. рублей), а девочку – в Омской области (19,4 тыс. рублей).
Ранее жители Барнаула рассказали, хватит ли им "путинских" выплат, чтобы собрать ребёнка к новому учебному году. В инфографике amic.ru также подсчитал, сколько стоит "укомплектовать" мальчика и девочку к 1 сентября.
Комментарии
Ну сейчас всем по 10'000 выдали, поэтому из своих у людей уйдёт тысяч 5
школьная форма за 20 косарей, она че там от Юдашкина?
Это траты на первоклассников, которых нужно собирать в школу "с нуля".
Всем остальным нужно лишь подкупить вещей и прочего. Нет необходимости покупать портфель, спортивную форму, обувь и большую часть одежды каждый год.
Нет необходимости покупать портфель, спортивную форму, обувь и большую часть одежды каждый год.
это если ребенок не растет. нынче пришлось купить, брюки, рубашки, поло, жилетку, кроссовки, спортивный костюм
23.08.2021 12:27
- гость -
Пример из жизни — родителям пришлось купить сыну смартфон, чтобы его не засмеивали в школе "А Коля с кнопочным ходит!"
23.08.2021 12:09
Виктор
Ну сейчас всем по 10'000 выдали, поэтому из своих у людей уйдёт тысяч 5
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Да за глаза хватает этих 10 тыс.руб., если не первоклашку собираешь в школу. У нас для сбора восьмиклашки хватило 5 тыс.руб.
23.08.2021 12:31
- гость -
это если ребенок не растет. нынче пришлось купить, брюки, рубашки, поло, жилетку, кроссовки, спортивный костюм
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Все дети растут, особенно летом. Но те же юбки, трикотажные жилетки и многое тем не менее носится не один год. Перемерили все вещи, из пары блузок ребенок вырос. Остальные еще по размеру. Кроссовки еще весной обновили. Спортивные костюмы у нас в школе не нужны, жарко. Сверху белая футболка, снизу шорты/спорт.короткие штаны (700 руб. в Спортмастере).
Нет необходимости покупать портфель, спортивную форму, обувь и большую часть одежды каждый год.
Самое быстроизнашиваемое.
23.08.2021 12:36
- гость -
Нет необходимости покупать портфель, спортивную форму, обувь и большую часть одежды каждый год.
Самое быстроизнашиваемое.
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А не надо самое дешевое покупать изначально. В первый класс купили качественный портфель, все четыре класса ребенок с ним ходил. Ничего с ним не сделалось, кроме того, что ребенок из него "вырос" морально. Отдали знакомым, другому ребенку. То же самое с обувью, одеждой. Часть школьных вещей в хорошем состоянии отдаём, т.к. ребенок вырастает, а вещи своего вида не теряют.
спортивную форму, обувь и большую часть одежды каждый год.
сын так быстро рос что покупали ВСЁ 2 раза в год к 1 сентября и после НГ
походу у автора или нет детей или они как выросли в восемь лет так и замерли
а может его ребенок ходит в обносках все 9 лет с короткими рукавами и штанинами, и в резиновых шлепках
23.08.2021 12:58
- гость -
спортивную форму, обувь и большую часть одежды каждый год.
сын так быстро рос что покупали ВСЁ 2 раза в год к 1 сентября и после НГ
походу у автора или нет детей или они как выросли в восемь лет так и замерли
а может его ребенок ходит в обносках все 9 лет с короткими рукавами и штанинами, и в резиновых шлепках
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Похоже, у вас не воспитания, раз начали хамить на ровном месте.
Или захотелось похайпить на теме "Путин дал мало денег на сборы в школу".
у вас не воспитания,
У Вас написано с маленькой буквы и в обороте речи нет прямого высказывания в сторону автора, так что мимо, идите подучитесь в школу заново.
А хаймить могут только ленивые, недалекие и маргинальные личности.
23.08.2021 12:27
- гость -
Сразу видно, человек не имеет детей.
А еще открою новоость - в нашем городе с СИНЕЙ школьной формой дифицид. Серых - проблем нет. Как раз вчера ездили искали. И ребенок растет, одежда вся новая нужна, ибо с 40 размера в 45 размер за год.
По поводу портфеля тоже, за год он изрядно истрёпывается, Новый однозначно, либо как оборванец. а дальше тетрадки, и прочее...
Ребенок идет в 3 класс. Портфель как в первом классе купили в Детском мире, так он еще в отличном состоянии. Канцелярия тоже почти вся осталась. Докупили по минимуму (картон, цветная бумага, дневник)-но это все копейки. максимум 500р Тетради мы покупаем на весь класс сразу, поэтому надобности в куче тетрадей нет., только пару тетрадей 18л на английский и музыку. Брюки в глории джинс купили 1500 (так как вырос за год ребенок), рубашки 2шт и поло 2шт брала в совместных покупкам от 300-600р (у нас только белые, так как такая форма в школе. Приходится обновлять каждый год...). Мешок для обуви 125р (детский мир). И вообще, в детском мире на сайте скидка на канцелярию для школы. Очень удобно.
Осталось прикупить сменку и ребенок готов к школе.
На все про все ушло менее 10000р
Кроссовки, шорты, штаны и белые футболки на физ-ру с прошлого года норм. Докупила 1 шт мало ли.
Поэтому, реально, считаю что на 10000 вполне можно собрать ребенка. Главное подходить с умом и в течении года аккуратно относиться к вещам.