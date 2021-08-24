Алтайского следователя-маньяка приговорили к 12 годам тюрьмы на Кипре

На Кипре алтайского маньяка-следователя Александра Сатлаева приговорили к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщают местные СМИ.

Выражаясь в российских юридических терминах, Сатлаева обвинили в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и побоях. В ходе слушания дела стало известно, что обвиняемый напал на 17-летнюю девушку, избил и изнасиловал её.

Напомним, в ночь на 4 августа 2019 года в подъезде одного из домов Барнаула молодой человек изнасиловал девушку. Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день – им оказался бывший старший следователь из Горно-Алтайска Сатлаев. Изначально экс-правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин, причём "расследованием" этих инцидентов занимался он же. Тогда Сатлаева судили за причастность к 11 изнасилованиям.

В 2019 году он вышел на свободу, и почти сразу совершил нападение на женщину, а после улетел из России на Кипр. Однако вскоре его задержали и там: Сатлаев напал на женщину и начал её душить, а когда она потеряла сознание, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро.

10 февраля СМИ сообщили о побеге Сатлаева – бывший следователь сбежал из центральной тюрьмы Никосии на Кипре около 18:00. 12 февраля стало известно, что полицейские поймали россиянина. Выяснилось, что он сбежал через фургон с продуктами, узнав график его прибытия через небольшое наручное радио. Следующие три дня Сатлаев прятался в заброшенном доме.