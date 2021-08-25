Более 700 семей на Алтае в этом году взяли ипотеку в Россельхозбанке 

С начала 2021 года Алтайский филиал Россельхозбанка выдал более 700 ипотечных кредитов на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Чаще всего жители Алтайского края и Республики Алтай оформляли "Сельскую ипотеку", "Ипотеку с господдержкой", "Ипотеку с государственной поддержкой семей с детьми", "Ипотеку по двум документам", а также программу "Молодая семья и материнский капитал".

"Мы на постоянной основе адаптируем условия своих кредитных программ, стараясь соответствовать запросам клиентов. Активное участие в государственных программах отвечает стратегии развития банка. Надеемся, что решение жилищного вопроса станет ещё удобнее и доступнее большему количеству жителей Алтая", – отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

По двум документам

Накануне Россельхозбанк снизил ставки по программе "Ипотека по двум документам" на 0,2-4,8 процентного пункта, в зависимости от категории клиента и типа недвижимости. Программа даёт возможность получить ипотечный кредит сроком до 25 лет, предъявив только паспорт гражданина РФ и второй документ, подтверждающий личность, например, водительское удостоверение. На заёмные средства можно приобрести как уже готовое жильё, в том числе жилой дом с земельным участком, так и недвижимость, находящуюся на этапе строительства.

Сумма кредита – до 15 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 8 миллионов рублей для других регионов. Первоначальный взнос на покупку квартиры составляет от 30%. В настоящее время ставки по программе "Ипотека по двум документам" для этого типа недвижимости начинаются от 8,5% годовых. В случае приобретения жилого дома с земельным участком размер первоначального взноса составит не менее 50%, ставки – от 9%.

С господдержкой

С 17 августа 2021 года Россельхозбанк запустил специальное предложение "Выбери свою ставку", которое позволяет получить кредит в рамках программы "Ипотека с господдержкой" по сниженным ставкам: 5,3-6% годовых. Предложение действует до 1 ноября 2021 года включительно. "Ипотека с господдержкой" даёт возможность приобрести жилую недвижимость по договору участия в долевом строительстве или по договору купли-продажи, заключённому с застройщиком.

Заёмные средства предоставляют на срок до 30 лет включительно, сумма кредита – от 100 тысяч до 3 миллионов рублей включительно. Минимальная ставка по специальному предложению РСХБ в размере 5,3% годовых предоставляется при оформлении ипотеки на срок до 15 лет, а также страховании жизни, здоровья и временной утраты трудоспособности. Первоначальный взнос при этом составляет 50% и более от стоимости приобретаемой недвижимости.

Для семей с детьми

"Ипотека с господдержкой для семей с детьми" выдаётся гражданам РФ под ставку от 4,95%. Сумма кредита – от 100 тысяч до 12 миллионов. Срок до 30 лет. Первоначальный взнос – от 15%. Можно приобрести готовую квартиру или жильё на этапе строительства. Выдаётся семьям, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребёнок, или есть ребёнок-инвалид. Максимальная сумма кредита – до 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов – до 6 миллионов рублей.

Заявку на ипотеку можно оформить на сайте. Там же размещён полный перечень документов и сроки рассмотрения заявок, представлен список аккредитованных застройщиков и объекты недвижимости.