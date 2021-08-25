В ПФР объяснили порядок получения пенсионерами единоразовой выплаты

Российские пенсионеры для получения единоразовой выплаты в размере 10 тысяч рублей не обязаны куда-либо обращаться, её начислят вместе с суммой регулярной пенсии, сообщило управление Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу, пишет РБК.

"Выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года Пенсионным фондом в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных", – сообщили в организации.

Если человек получает две пенсии и одна из них выплачивается ПФР – эти указанные выплаты также начислит фонд. В ПФР также подчеркнули, что выплата не будет учитываться при определении права пенсионера на получение других выплат или форм социальной поддержки.