Продвинутый звук, яркий экран: Xiaomi выпустила новый телевизор диагональю 75 дюймов

Xiaomi представила новинку – 75-дюймовый телевизор с безрамочным экраном и разрешением 4К. Ранее производитель выпускал в основном 43-дюймовые телевизоры . Разберёмся, какими преимуществами обладает более широкоугольная новинка.

По мнению Xiaomi, покупателя может зацепить:

75-дюймовая диагональ и экран по технологии QLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K UHD;

192 зоны подсветки;

безрамочный металлический дизайн;

поддержка Dolby Vision и HDR10+, 1,07 миллиарда цветов;

Android TV + фирменная оболочка PatchWall;

продвинутый звук: встроенные стереодинамики оснащены четырьмя низкочастотными и двумя высокочастотными динамиками.

Экран действительно впечатляющий. Фильмы, игры, YouTube – всё смотрится очень хорошо. Для многих Xiaomi Mi TV Q1 75 может стать первым телевизором премиум-класса. Отдать 170-200 тысяч за Samsung или LG например, многим будет жалко, ведь Xiaomi с практически теми же характеристиками стоит менее 100 тысяч рублей.

Технология QLED с частотой обновления 120 Гц означает, что у Xiaomi Mi TV Q1 75 в наличии 192 зоны подсветки. Как это работает? Экран телевизора залит чёрным – есть только белый курсор. Соответственно, благодаря зональной подсветке большая часть телевизора не излучает свет – светится только небольшая зона вокруг курсора. Чем больше зон, тем меньше участок свечения. Это позволяет избежать засветов.

Звук отлично работает и для фильмов, и для игр. Высокий запас громкости, хорошая насыщенность. Многие отмечают, что к телевизору не надо дополнительно докупать саундбар. В телевизоре (не только на пульте) есть микрофон, так что TV превращается в умный экран с Google Assistant.

В Барнауле Mi TV Q1 75 и другую технику Xiaomi можно купить в официальных магазинах производителя или заказать на сайте, а также по телефону +7 991-427-55-28. Здесь только официальные смартфоны и умная техника, изготовленная и сертифицированная для России. Доброжелательные продавцы и интернет-менеджеры помогут вам сделать правильный выбор. Официальная гарантия Xiaomi на все товары от 12 до 18 месяцев действует на всей территории России.

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