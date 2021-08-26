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Продвинутый звук, яркий экран: Xiaomi выпустила новый телевизор диагональю 75 дюймов

, ИА "Амител"
Новинку можно купить менее чем за 100 тысяч рублей

Xiaomi представила новинку – 75-дюймовый телевизор с безрамочным экраном и разрешением 4К. Ранее производитель выпускал в основном 43-дюймовые телевизоры. Разберёмся, какими преимуществами обладает более широкоугольная новинка.

По мнению Xiaomi, покупателя может зацепить:

  • 75-дюймовая диагональ и экран по технологии QLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K UHD;
  • 192 зоны подсветки;
  • безрамочный металлический дизайн;
  • поддержка Dolby Vision и HDR10+, 1,07 миллиарда цветов;
  • Android TV + фирменная оболочка PatchWall;
  • продвинутый звук: встроенные стереодинамики оснащены четырьмя низкочастотными и двумя высокочастотными динамиками.

Экран действительно впечатляющий. Фильмы, игры, YouTube – всё смотрится очень хорошо. Для многих Xiaomi Mi TV Q1 75 может стать первым телевизором премиум-класса. Отдать 170-200 тысяч за Samsung или LG например, многим будет жалко, ведь Xiaomi с практически теми же характеристиками стоит менее 100 тысяч рублей.

Технология QLED с частотой обновления 120 Гц означает, что у Xiaomi Mi TV Q1 75 в наличии 192 зоны подсветки. Как это работает? Экран телевизора залит чёрным – есть только белый курсор. Соответственно, благодаря зональной подсветке большая часть телевизора не излучает свет – светится только небольшая зона вокруг курсора. Чем больше зон, тем меньше участок свечения. Это позволяет избежать засветов.

Звук отлично работает и для фильмов, и для игр. Высокий запас громкости, хорошая насыщенность. Многие отмечают, что к телевизору не надо дополнительно докупать саундбар. В телевизоре (не только на пульте) есть микрофон, так что TV превращается в умный экран с Google Assistant.

В Барнауле Mi TV Q1 75 и другую технику Xiaomi можно купить в официальных магазинах производителя или заказать на сайте, а также по телефону +7 991-427-55-28. Здесь только официальные смартфоны и умная техника, изготовленная и сертифицированная для России. Доброжелательные продавцы и интернет-менеджеры помогут вам сделать правильный выбор. Официальная гарантия Xiaomi на все товары от 12 до 18 месяцев действует на всей территории России. 

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ООО "АВПЛАЗА.РУ". ИНН 2225184505, КПП 222501001, ОКПО 19233043, ОГРН 1172225032320. Юр. и факт. адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького дом 29, офис 217, директор: Черных Денис Александрович.Банк: расч. счёт № 40702810502000016237, БИК 040173604, кор. счёт № 30101810200000000604, доп. офис №8644/0794, 656038, ПАО "Сбербанк", г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106а.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.08.2021 14:31
- гость -

И как все от этой фирмы это будет кривое г...., только уже за 100 т.р.

26.08.2021 14:34
гiсть

я наоборот доволен продукцией, которую они выпускают. телевизор, правда у меня самсунг, но приставка к нему - xiaomi mi box s

26.08.2021 14:41
- гость -

Не, не надо.

26.08.2021 14:44
Виктор

Есть люди, которые покупают телевизор с большой диагональю, а потом смотрят по нему сериалы и "Давай поженимся", для которых и 19'' экрана хватило бы

26.08.2021 17:46
гiсть

вообще продвинутый народ как раз телесериалы смотрит. на английском)

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