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"Это не санаторий". Почему инвалидов на Алтае отправляют на реабилитацию без сопровождения

, ИА "Амител"
В алтайском Минздраве прокомментировали скандальную историю с пациентом "Территории здоровья"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

У инвалидов в Алтайском крае нет никаких проблем с прохождением реабилитации, считают в региональном Минздраве. Ранее жительница Барнаула Наталья рассказала amic.ru, что её совершеннолетний сын с ДЦП не может попасть на положенное ему лечение в клинику "Территория здоровья". Молодому человеку направление в поликлинике горбольницы № 11 выдали, а матери, как сопровождающему, отказали. Без посторонней помощи, уверяет Наталья, её сын находиться в клинике не сможет.

В региональном Минздраве не смогли к моменту публикации найти специалиста, который прояснил бы ситуацию. Теперь же историю прокомментировали и в горбольнице № 11, и в "Территории здоровья". Везде уверяют, что всё законно, а женщине не стоит беспокоиться. Чем руководствуются медики, кто имеет право бесплатно проходить реабилитацию в частной клинике и может ли инвалид пролечиться в "Территории здоровья" без сопровождения, выяснял корреспондент amic.ru.

"Не санаторий, а больница"

"Территория здоровья" – одно из немногих учреждений в Алтайском крае, где проводят реабилитацию для инвалидов и пациентов после сложных операций. Поэтому у местного Минздрава есть договор с частной клиникой, чтобы жители региона могли получать здесь помощь бесплатно, по полису ОМС. Для этого нужно взять в поликлинике направление на госпитализацию в медцентр.

Причём дети-инвалиды без проблем могут пройти лечение в сопровождении взрослых, рассказала amic.ru замгендиректора "Территории здоровья" по медицинской части Наталья Карелова. По её словам, родителям никогда не отказывают и госпитализируют их вместе с ребёнком. Для этого даже не нужно получать направление из поликлиники. Сопровождающему, по словам специалиста, положена койка в палате с ребёнком, а также питание.

Но у героини публикации другой случай: её сыну уже 19 лет. И, как и другим совершеннолетним, сопровождение не положено, пояснили в "Территории здоровья".

"В случае с совершеннолетними ситуация сложнее. Это уже не ребёнок. И если он дееспособен, то родитель юридически не является его законным представителем. В этом случае у нас уже нет оснований госпитализировать родителя в качестве сопровождающего", – объяснила Карелова.

То же самое amic.ru рассказали и в алтайском Министерстве здравоохранения. Маме никто не запрещает навещать своего сына в реабилитационном центре. Ни койку, ни тем более питание ей никто выделять не обязан.

Единственный способ попасть в "Территорию здоровья" вместе с совершеннолетним – самому стать пациентом. Бесплатно это можно сделать только при наличии показаний, подтверждённых направлением из поликлиники.

"Мы не санаторий, куда люди приезжают просто отдохнуть. Это заблуждение, которое существует про "Территорию здоровья". Мы –  медицинское учреждение, где лечат людей и оказывают медпомощь. По сути, это больница. Только более современная и с особым профилем: "медицинская реабилитация". Но суть та же, что и у остальных больниц. Здесь находятся те, кому необходима медицинская помощь по профилю "медицинская реабилитация". Для нахождения на медицинской реабилитации в центре должны быть соответствующие медицинские показания. Одного желания недостаточно", – пояснила Карелова.

Если направления нет, то находиться в учреждении вместе с ребёнком можно только платно. По словам Бердниковой, десять дней пребывания в центре вместе с сыном обойдутся ей больше чем в 30 тысяч рублей. Для женщины это неподъёмная сумма.

"Направляем всех, кто действительно нуждается"

Наталья уверяет, что все показания для госпитализации в "Территорию здоровья" вместе с сыном у неё есть. Чтобы не оставлять юношу одного, женщина попробовала получить направление и для себя. Невролог "Территории здоровья" даже выдал ей справку, что показания для реабилитации у неё есть.

Но в горбольнице № 11 считают, что это не те проблемы, которые требуют лечения в "Территории здоровья". Руководитель больницы Андрей Коломиец объяснил, что за реабилитацию каждого пациента медучреждение платит медицинскому центру из своего кармана. Сумма выходит немаленькая – десятки тысяч рублей за две недели пребывания. И за каждую копейку потом нужно отчитаться, подчеркнул Коломиец. Поэтому направлять в "Территорию здоровья" всех желающих не могут: только тех, кто действительно нуждается.

"Каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно. Молодому человеку действительно требуется реабилитация в "Территории здоровья" – мы это увидели и выдали направление. Но его мама хочет попасть туда с вполне обычными проблемами со здоровьем. Её заболевание вполне лечится в амбулаторных условиях за куда более скромные деньги. Я очень сочувствую, что женщина оказалась в такой ситуации. Но как руководитель больницы я должен соблюдать законы и нормативные акты", – объяснил Коломиец.

Если со своими недугами Бердникова обратится в горбольницу № 11, медики бесплатно окажут ей всю необходимую помощь в стенах поликлиники, заверил главный врач.

Юноша же, уверен Коломиец, может пройти реабилитации и без сопровождения. А мама, по его словам, несколько "приукрасила" состояние сына, когда общалась с журналистами. Тогда Наталья рассказала, что максимум для её сына – пройти немного, держась за чью-то руку.

"Пациента же осматривали врачи, беседовали с ним и с мамой. Степень маломобильности не та, которую она озвучивает. Он передвигается при помощи трости. Учится, кстати, в техникуме за пределами Барнаула. При этом психически абсолютно здоров и вменяем. При этих условиях он в постоянном уходе матери в реабилитационном центре не нуждается", – считает врач.

Юноша действительно учится в техникуме, но ездит туда только в сопровождении матери, пояснила Бердникова корреспонденту amic.ru. Поэтому госпитализироваться без сопровождения, утверждает Наталья, он не сможет.

Но Коломиец подчеркнул, что весь уход за больным персонал "Территории здоровья" по условиям договора должен взять на себя. Услуги входят в стоимость, которую поликлиника платит частной больнице за лечение пациента. Поэтому даже если у молодого человека возникнут трудности, сотрудники реабилитационного центра ему помогут.

Главврач ещё раз отметил, что в горбольнице № 11 чётко исполняют все нормативные акты. И пациенты, которые действительно нуждаются в направлении в реабилитационный центр, всегда его получают. Специалист уверен, что нужно разделить эту историю на две – госпитализация сына и возможная госпитализация матери. Рассматривать эти случаи нужно отдельно, а никакой совместной реабилитации быть не может.

"Зачем взрослому сопровождающий, если есть медперсонал?"

Наталья объяснила amic.ru, что сиделок в "Территории здоровья" нет, и без неё приглядывать за её сыном будет некому. Поэтому, убеждена женщина, медики просто лишают инвалида его законного права на бесплатную реабилитацию.

Сиделки для каждого пациента в центре действительно не предусмотрено, объяснила Наталья Карелова. Но медик подчеркнула, что за больными всё равно круглосуточно наблюдают.

"У нас в штате есть младший медперсонал, который осуществляет весь необходимый уход за пациентами. Плюс, многие моменты мы обсуждаем на этапе госпитализации. Выясняем, что человек способен делать сам, а с чем ему нужна помощь. И уж поверьте, если пациент попал к нам на реабилитацию, все мероприятия по уходу и сопровождению ему будут оказаны. Поэтому на качество реабилитации наличие сопровождающего никак не влияет", – пояснила Карелова.

Она также подчеркнула, что подобный конфликт в "Территории здоровья" возник впервые. По словам медика, совершеннолетних инвалидов и тяжёлых пациентов медцентр всегда принимал без сопровождающих. Самостоятельно здесь лечатся даже те, кто вообще не может передвигаться. И их реабилитации, уверяет специалист, это никак не мешает. Их потребности полностью обслуживает персонал "Территории здоровья". 

Карелова признаёт, что проблемы с очередью и ожиданием лечения по ОМС в частной клинике есть. Но от "Территории здоровья" здесь ничего не зависит: центр принимает всех, у кого есть направление. И сын Бердниковой, по её словам, имеет полное право пройти положенные ему процедуры. Обучение самостоятельности для инвалида, по словам специалиста, тоже является неотъемлемой частью реабилитации. И через это проходят все пациенты центра.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

27.08.2021 12:02
гостья

Очевидно, что мать в своей гиперзаботе о сыне перегибает все палки. Мне искренне жаль ее ребенка. Будущего с такой матерью у него нет. Нормальные родители наоборот стараются поощрять самостоятельность...ведь они не вечны и ДЦП - не приговор. Медики правы. Она может занять место человека, который остро нуждается в помощи. Зачем выносить это все на суд обществ? Пробиваться по надуманным диагнозам? Бессовестно это.

27.08.2021 12:47
- гость -

Абсолютно согласна с комментатором 12.02
Наша гиперопека калечит наших детей. Отпустите вожжи... дайте парню дышать

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