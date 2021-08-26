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Новости

Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством

, ИА "Амител"
Однако занимать можно лишь те должности, где нет допуска к гостайне
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин разрешил поступать на государственную и муниципальную службу людям с двойным гражданством при невозможности отказаться от него. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации.

Однако речь идёт только о тех должностях, на которых нет допуска к гостайне.

"Невозможность прекращения гражданства (подданства) иностранного государства устанавливается решением президента Российской Федерации либо решением комиссии по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации", – сказано в документе.

При этом такие чиновники должны "принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.08.2021 14:59
- гость -

Иноагенты?

26.08.2021 15:01
гость

Не факт, что правильное решение. Чиновник с иностранным гражданством будет принимать решения в пользу своего более богатого государства

26.08.2021 15:06
- гость -

В Совете директоров Роснефти одни иностранцы. А наши российские чиновники хотят жить за рубежем, а деньги брать в России.

26.08.2021 15:07
- гость -

Не до конца еще разграбили Россию.

26.08.2021 15:09
- гость -

У нас что, с одним российским гражданством не хватает людей?

26.08.2021 15:13
- гость -

своего более богатого государства

А что же чиновник в своем богатом государстве не работает?

26.08.2021 15:13
Дядька

Представьте на минутку... гражданин USA (полицай) будет винтить гражданина РФ

26.08.2021 15:15
- гость -

Федеральный закон подготовлен в связи со вступлением в силу Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Федеральным законом уточняются положения отдельных законодательных актов Российской Федерации, устанавливающие запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей для граждан Российской Федерации, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства. В соответствии с Федеральным законом граждане Российской Федерации, получившие вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, также не могут замещать указанные должности.

26.08.2021 15:15
гость

А что же чиновник в своем богатом государстве не работает?

Может потому что две зарплаты получает. Одну здесь, официально, другую оттуда неофициально

26.08.2021 15:23
- гость -

Одну здесь, официально, другую оттуда неофициально

То есть Путин озаботился об этом, хотите сказать?

26.08.2021 15:33
- гость -

С каким пафосом рекламировали поправки к конституции:
У чиновников не должно быть недвижимости за границей,
У чиновников не должно быть другого гражданства,...

По итогу достигли желаемого: обнулили деда.
Про заграничную недвижимость быстро замяли и не стали добавлять в поправки, теперь вот про гражданство..
Как говорил герой никиты михалкова в фильме Жмурки:
-Вас кинули! Как лохов! Вы понимаете? (с)

И с этими выборами также кинут за 10 серебряников..

26.08.2021 15:35
М

Тем не менее именно Путин последовательно и упорно закручивает гайки запрещая лицам осуществляющим публичную власть, иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. По предложению Путина в список представителей власти, которых касаются ограничения в поправках Конституции, включен президент.
Дабы всякая подпиндосная гниль типа ХБК не пролезла во власть.

26.08.2021 15:42
- гость -

ХБК-это бывший барнаульский Хлопчато-Бумажный Комбинат.А мбх ещё тот х...о,здесь я с вами полностью согласен.

26.08.2021 15:43
- гость -

непоследовательность в решении вопросов
плохое решение

26.08.2021 15:53
- гость -

помню для меня было шоком, когда увидел , что в российском министерстве финансов работает мигрант, купивший диплом у себя там...

26.08.2021 16:05
- гость -

А как же конституция? Вот же на пеньках голосовали, что нельзя

26.08.2021 16:06
Сергей

26.08.2021 15:35
М "Дабы всякая подпиндосная гниль типа ХБК не пролезла во власть."... что бы любая гниль не пролезла, потому как и самим еще хочется порулить и детей обеспечить стоит

26.08.2021 16:21
М

26.08.2021 16:06
К сожалению на данный момент приходится выбирать лучшее из худшего. Но те кто связывает свою судьбу с Россией, те на кого наложены санкции США всё-таки предпочтительней откровенных западенцев. Кстати дети элиты как раз в основном все за бугром, культ Запада органически встроен в их сознание.
P.S. Насчет ХБК да признаю, ошибся) Конечно это МБХ (не к вечеру будет помянут)

26.08.2021 16:38
- гость -

Как остановить разграбление и разрушение России? Может проводника сменить? -Не туда ведет.

26.08.2021 16:52
гость

ЕР дрожит-бежать надо,а не хочется...

26.08.2021 17:07
гость

"...и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой..." за будущее наших детей и мощную процветающую Родину..пока на выборы : за КПРФ-там потенциал перемен прогрессивный.

26.08.2021 17:14
- гость -

Путин не хочет принимать этот закон, но злая пятая колонна в Госдуме его заставила!

26.08.2021 17:23
ПЕТР

Сильна, однако, партия ЕР! Даже нашего Президента стреножила...

26.08.2021 17:35
Nik

Что там говорили когда продвигали поправки? Запретим двойное гражданство чиновникам? Ну и?

26.08.2021 17:42
гость

ЕРосов надо менять если хотим жить по другому.Почему?-книга есть" Подсознание может всё"===представьте подсознание единоросов....какие поступки они совершали и далее будет ещё круче---исправить это можно где?--- в местах отдалённых,я думаю и не за один год.

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