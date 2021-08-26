Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством

Президент России Владимир Путин разрешил поступать на государственную и муниципальную службу людям с двойным гражданством при невозможности отказаться от него. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации.

Однако речь идёт только о тех должностях, на которых нет допуска к гостайне.

"Невозможность прекращения гражданства (подданства) иностранного государства устанавливается решением президента Российской Федерации либо решением комиссии по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации", – сказано в документе.

При этом такие чиновники должны "принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства".