Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством

Президент России Владимир Путин разрешил поступать на государственную и муниципальную службу людям с двойным гражданством при невозможности отказаться от него. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации.
Однако речь идёт только о тех должностях, на которых нет допуска к гостайне.
"Невозможность прекращения гражданства (подданства) иностранного государства устанавливается решением президента Российской Федерации либо решением комиссии по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации", – сказано в документе.
При этом такие чиновники должны "принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства".
Комментарии
Иноагенты?
Не факт, что правильное решение. Чиновник с иностранным гражданством будет принимать решения в пользу своего более богатого государства
В Совете директоров Роснефти одни иностранцы. А наши российские чиновники хотят жить за рубежем, а деньги брать в России.
Не до конца еще разграбили Россию.
У нас что, с одним российским гражданством не хватает людей?
своего более богатого государства
А что же чиновник в своем богатом государстве не работает?
Представьте на минутку... гражданин USA (полицай) будет винтить гражданина РФ
Федеральный закон подготовлен в связи со вступлением в силу Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Федеральным законом уточняются положения отдельных законодательных актов Российской Федерации, устанавливающие запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей для граждан Российской Федерации, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства. В соответствии с Федеральным законом граждане Российской Федерации, получившие вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, также не могут замещать указанные должности.
А что же чиновник в своем богатом государстве не работает?
Может потому что две зарплаты получает. Одну здесь, официально, другую оттуда неофициально
Одну здесь, официально, другую оттуда неофициально
То есть Путин озаботился об этом, хотите сказать?
С каким пафосом рекламировали поправки к конституции:
У чиновников не должно быть недвижимости за границей,
У чиновников не должно быть другого гражданства,...
По итогу достигли желаемого: обнулили деда.
Про заграничную недвижимость быстро замяли и не стали добавлять в поправки, теперь вот про гражданство..
Как говорил герой никиты михалкова в фильме Жмурки:
-Вас кинули! Как лохов! Вы понимаете? (с)
И с этими выборами также кинут за 10 серебряников..
Тем не менее именно Путин последовательно и упорно закручивает гайки запрещая лицам осуществляющим публичную власть, иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. По предложению Путина в список представителей власти, которых касаются ограничения в поправках Конституции, включен президент.
Дабы всякая подпиндосная гниль типа ХБК не пролезла во власть.
ХБК-это бывший барнаульский Хлопчато-Бумажный Комбинат.А мбх ещё тот х...о,здесь я с вами полностью согласен.
непоследовательность в решении вопросов
плохое решение
помню для меня было шоком, когда увидел , что в российском министерстве финансов работает мигрант, купивший диплом у себя там...
А как же конституция? Вот же на пеньках голосовали, что нельзя
26.08.2021 15:35
М "Дабы всякая подпиндосная гниль типа ХБК не пролезла во власть."... что бы любая гниль не пролезла, потому как и самим еще хочется порулить и детей обеспечить стоит
26.08.2021 16:06
К сожалению на данный момент приходится выбирать лучшее из худшего. Но те кто связывает свою судьбу с Россией, те на кого наложены санкции США всё-таки предпочтительней откровенных западенцев. Кстати дети элиты как раз в основном все за бугром, культ Запада органически встроен в их сознание.
P.S. Насчет ХБК да признаю, ошибся) Конечно это МБХ (не к вечеру будет помянут)
Как остановить разграбление и разрушение России? Может проводника сменить? -Не туда ведет.
ЕР дрожит-бежать надо,а не хочется...
"...и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой..." за будущее наших детей и мощную процветающую Родину..пока на выборы : за КПРФ-там потенциал перемен прогрессивный.
Путин не хочет принимать этот закон, но злая пятая колонна в Госдуме его заставила!
Сильна, однако, партия ЕР! Даже нашего Президента стреножила...
Что там говорили когда продвигали поправки? Запретим двойное гражданство чиновникам? Ну и?
ЕРосов надо менять если хотим жить по другому.Почему?-книга есть" Подсознание может всё"===представьте подсознание единоросов....какие поступки они совершали и далее будет ещё круче---исправить это можно где?--- в местах отдалённых,я думаю и не за один год.