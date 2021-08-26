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Обновлённую Доску почёта открыли в Индустриальном районе Барнаула

, ИА "Амител"
На церемонии вручения наград собрались заслуженные учителя, врачи, работники промышленности, торговли и других профессий
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Первые мероприятия в рамках празднования Дня города в Барнауле уже начались. В Индустриальном районе власти открыли обновлённую Доску почёта.

Как сообщает пресс-центр мэрии, на церемонии вручения районных наград собрались люди разных профессий: заслуженные учителя и врачи, работники промышленности и торговли, творческой и социальной сфер деятельности, представители общественности.

С поздравительным словом выступил заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко. Он выразил слова благодарности людям, которые добросовестно работают и являются примером для большинства трудовых коллективов.

"Вы даёте ориентир для молодого поколения, развивая себя на высоком профессиональном уровне. Хочется отметить работу руководителей коллективов, которые сегодня занимают почётное место на Доске почёта", – отметил он.

Сейчас на Доске почёта Индустриального района размещены фотографии и фамилии 20 заслуженных работников, которые обладают высоким профессиональным мастерством и добились высоких результатов в своей трудовой деятельности.

Кроме того, занесения на районную Доску почёта удостоились шесть лучших трудовых коллективов: ЗАО "СоюзМука", управляющей компании "Квартал", детского сада № 223, образцового хореографического ансамбля народного танца "Тараторки", территориального общественного самоуправления микрорайона "Мирный", отряда Индустриального района народной дружины "Барнаульская".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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