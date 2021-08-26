Мясников: в России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу

Телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что коллективного иммунитета к коронавирусу не будет. По его словам, это подтверждает уровень заболеваемости в странах Запада, где уже началась четвёртая волна эпидемии.

Как он сообщил в своём Telegram-канале, несмотря на большое количество привитых, скорость распространения вируса там практически не уменьшилась по сравнению с предыдущими волнами. Сейчас уровень положительных тестов "в полностью привитом Израиле" находится на отметке 5,8%, а в США, где полностью вакцинировано больше половины населения, – 13,8%.

"У нас в России спад, процент положительных тестов 4,6% и продолжает снижаться. Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет", – отметил Мясников.

При этом врач заявил, что в странах, где уже началась четвёртая волна, индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надёжно, а процент смертности очень низок. В пример он привёл Великобританию, где на 30 тысяч заболевших в день 100 умерших, и Израиль, где на семь тысяч заболевших умерло 25.