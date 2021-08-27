Барнаульский водоканал рассказал о возможностях дистанционного обслуживания

"Росводоканал Барнаул" предлагает абонентам на время отказаться от посещения офиса компании и использовать дистанционные способы взаимодействия. Такая мера связана с эпидемиологической ситуацией в городе и регионе.

"Мы перешли на очный приём клиентов только по предварительной записи. И даже несмотря на это, бывают периоды, когда число абонентов, обращающихся в офис компании лично, увеличивается. В начале месяца юридические лица приходят за платёжными документами, а население – подтвердить льготы. Чтобы избежать большого скопления людей, мы призываем обращаться в офис компании дистанционно или записываться на середину месяца", – обратилась к клиентам коммерческий директор компании Татьяна Колганова.

Для взаимодействия в режиме онлайн работает целый ряд дистанционных сервисов. Для частных лиц это :

консультации специалиста водоканала по номеру 500-101;

оплата услуг водоснабжения и водоотведения в личном кабинете системы "Город" или через Сбербанк-онлайн;

передача показаний приборов учёта: в личном кабинете системы "Город", по номеру 99-50-55 (автоматический сервис), по номеру 500-101 (далее нажать клавишу "2"), на сайте водоканала, через SMS-сообщение на номер 89037672230, в мобильном приложении "РВК.Услуги";

отправка документов на получение условий подключения через сайт водоканала, подача заявления и документов на электронную почту office_brn@rosvodokanal.ru ;

; подача заявки на поверку, установку, замену приборов учёта, а также на вывоз стоков – по номерам 500-101, 28-29-90, на сайте водоканала и в мобильном приложении "РВК.Услуги";

Для юридических лиц введены специальные дистанционные услуги:

получение консультации специалиста по номерам 29-61-90 или 28-29-63;

передача показаний приборов учёта и получение полного пакета документов в личном кабинете для юридических лиц https://lk.rosvodokanal.ru/en;

получение платёжных документов через систему электронного документооборота sbis.ru;

отправка документов на получение условий подключения через сайт водоканала, подача заявления и документов на электронную почту office_brn@rosvodokanal.ru .

Кроме того, клиенты компании могут обратиться в водоканал и получить консультацию или заказать услуги по промывке канализации, строительству и проектированию сетей, а также приобрести дезодорант-дезинфектант "Биотерминатор" по телефону 28-24-97.