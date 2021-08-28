Дверь, деньги и кровать. На Алтае подросток со взрослым приятелем обокрали односельчанку

В Угловском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в краже. Среди обвиняемых есть и несовершеннолетний, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился в апреле 2021 года в одном из сёл муниципалитета.

23-летний мужчина и 16-летний подросток, будучи пьяными, проникли в дом местной жительницы и похитили оттуда 3 тысячи рублей. Также злоумышленники украли металлическую кровать и входную дверь, которую они сняли с петель, а затем скрылись.

"Кроме того, 23-летний мужчина в период с апреля по май этого года совершил ещё две кражи из надворных построек односельчан, похитив велосипед и железную трубу", – отметили в Следственном комитете.

Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело по статье "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и иное хранилище" передали в суд.