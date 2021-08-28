Алтайский спортсмен взял бронзу на Паралимпиаде

Алтайский легкоатлет Александр Костин вместе со своим лидером Юрием Клопцовым завоевал бронзовую награду в беге спортсменов с нарушением зрения на 5000 метров в классе Т-12/Т13. При этом Костин установил личный рекорд – 14 минут 37,42 секунды, отмечает "Алтайский спорт".

Подопечные заслуженного тренера России Сергея Мануйлова за 1200 метров до финиша замкнули лидирующую пятёрку, перед последним кругом вышли на четвёртую позицию, а затем, когда все ускорились, – на третью. Первое место занял представитель Испании Ясин Ухдади с результатом 14 минут 34,13 секунды, серебряную медаль завоевал австралиец Джарид Клиффорд (14 минут 34,52 секунды).

На Паралимпиаде в Токио Александр Костин выступит ещё на одной дистанции – 1500 метров. 30 августа состоится полуфинал, 31 августа – финал.