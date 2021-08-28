Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" впал в кому

Один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации", музыкант Владимир Бурдин впал в кому. Об этом сообщили на фан-странице музыканта во "ВКонтакте".

Бурдина госпитализировали в больницу в Екатеринбурге. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Поражение лёгких достигло 80%.

"Но что хуже, сильно повреждён мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, ещё не пришёл тест. Но, скорее, это он", – отметил брат музыканта.

Последние сообщения о состоянии Бурдина появлялись 26 августа. Подписчики музыканта в комментариях желают ему здоровья и рассказывают свои истории тяжелого восстановления после коронавируса.