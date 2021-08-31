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Новости

Частный сектор за "Политехом" в Барнауле планируют застроить высотками

, ИА "Амител"
В микрорайоне уже возвели многоквартирный дом и скоро появится ещё один
Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский девелопер готовит проект застройки квартала частного сектора за АлтГТУ. Документ покажет, какие дома и социальные учреждения в перспективе можно возводить в микрорайоне. Однако пока к массовой застройке инвестор приступать не готов: как рассказали amic.ru в компании, документ необходим, в первую очередь, чтобы получить одобрение градсовета на строительство точечного ЖК.

Формальный план

Компания "Строймонолит" обратилась в администрацию города с предложением разработать проект планировки квартала в границах ул. Чкалова, Промышленной, Песчаной и пер. Трудового. Мэрия инициативу застройщика одобрила, и глава города Вячеслав Франк 26 августа подписал постановление о создании такого документа. Жители Барнаула до 14 сентября тоже могут внести свои предложения о плане застройки квартала.

В компании "Строймонолит" отметили, что этот документ – формальность. Дело в том, что застройщик планирует построить в пер.Трудовом, 28а, десятиэтажный панельный дом, однако градостроительный совет два раза отказывался согласовывать проект ЖК. Одно из требований экспертной комиссии было в том, чтобы девелопер продумал перспективы развития микрорайона.

"Градсовет вынес такую рекомендацию: разработать проект планировки квартала. Мы подали заявку. Документ будем разрабатывать на собственные средства. Как только документ будет готов, компания представит проект ЖК на очередное рассмотрение", – рассказали amic.ru в компании.

Как ранее сообщили amic.ru барнаульские архитекторы, работать в квартале, для которого подготовлен проект планировки, вправе любые застройщики, а не только компания, разработавшая документ. Это значит, что если "Строймонолит" возведёт один-два дома и уйдёт из микрорайона, то её место может занять другая организация.

Что известно о планируемом ЖК? 

10-этажный дом в пер. Трудовом, 28а, рассчитан на 88 малогабаритных квартир (однокомнатные и двухкомнатные студии). В них, по расчётам архитекторов, будут проживать 110 человек. Для автомобилей предусмотрено 33 машино-места.

Однако проект два раза отклоняли. По мнению членов градсовета, ЖК слишком велик для небольшого участка и ущемляет права жильцов соседней новостройки на ул. Песчаной, 19 (её также построила компания "Строймонолит").

Люди, узнав о грядущей стройке, обратились в мэрию и пожаловались на застройщика. По их словам, у ЖК нет детской площадки: её девелопер обещал сделать на соседнем участке, как только приобретёт его. Однако вместо игровой и спортивной зон на земле "вырастет" ЖК.

Компании рекомендовали полностью переработать проект дома в пер. Трудовом, 28а, а заодно подготовить проект планировки квартала: так жильцы будущих новостроек смогут понимать, какое будущее их ждёт.

Добровольно-принудительно

Отсутствие проекта планировки микрорайонов, становится неофициальной причиной, из-за которой градсовет отказывает в одобрении эскизов точечных ЖК. Так, с начала года комиссия отклонила проекты многоквартирников на ул. Пролетарской, 80, в пер. Трудовом, 28а, на ул. Партизанской, 175, на ул. Северо-Западной, 48а.

Эти ЖК располагаются в частных секторах и кварталах аварийных домов, которые в будущем могут быть застроены новым жильём. Но без четкой планировки и межевания невозможно предсказать, какое развитие ждёт микрорайон, сколько домов в нём построят. Чтобы упорядочить хаотичную точечную застройку, градсовет и требует проект застройки, хотя в список обязательных для предоставления комиссии он не входит. 

Строительные компании, которые не "сопротивляются" и разрабатывают проекты планировки микрорайонов вместе с ЖК, получают одобрение градсовета. 

Так, 2 июля комиссии представили эскизы ЖК на ул. Никитина, 12, а заодно – проект застройки квартала в границах ул. Никитина, ул. Анатолия, ул. Промышленной, пер. Некрасова. Работать в микрорайоне планирует компания "Т-Строй". В будущем здесь могут появиться семь домов, которые рассчитаны почти на полторы тысячи жителей. 

30 июля градсовет одобрил и строительство 25-этажного ЖК на ул. Партизанской. Впервые его представили в марте 2021 года, но архитекторы нашли много замечаний и отправили на доработку.

На повторном заседании авторы презентовали не только исправленный проект ЖК, но и план застройки микрорайона в границах улиц Партизанской, Анатолия, переулков Ядринцева и Циолковского.

В квартале, по замыслу архитекторов, можно построить ещё шесть многоквартирных домов, а также школу и детский сад. Эксперты градсовета решение похвалили и даже назвали образцовым.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.08.2021 08:56
- гость -

...девелопер обещал...
Всегда удивляют люди, покупающее жильё без парковок и детских площадок, а потом предъявляющие претензии мэрии. Конечно, девелопер( тьфу, задолбали засорением русского языка наглосаксонскими матерками) застройщик именно тот человек, который свято блюдёт интересы покупателей.

31.08.2021 09:12
- гость -

Настоящий муравейник. Больше жителей на м2. Компанию надо назвать "Муравейстрой"

31.08.2021 09:17
Чучмек

Город-гетто

31.08.2021 09:22
- гость -

Дорог там минимум. Инфраструктура грустная.

31.08.2021 09:45
- гость -

31.08.2021 09:22
- гость -
Ну за Красноармейским, где кучу высоток понавпихивали, дороги тоже шириной в одну телегу, и расширять их никто не разбежался. Да и в новых микрорайонах не то чтобы широкие дороги. Боюсь, это общая беда города Б.

31.08.2021 09:49
- гость -

На Трудовом нет даже тротуаров - их там тупо негде делать, ибо всю жизнь это был маленький переулок (от Партизанской до Димитрова), который даже не асфальтировали никогда, просто узкаягрунтовка с частными домиками, отделенными от этой самой грунтовки только небольшими палисадниками - как в деревне. Пару-тройку лет назад его впервые в жизни заасфальтировали, и теперь по нему носятся машины. Подъезды же уже построенной многоэтажки выходят аккурат на дорогу - помним, что тротуаров там отродясь не было и делать их, видимо, никто не собирается.
Из инфраструктуры - один маленький старенький детский сад и куча пивнушек. По Комсомольскому ходит один-единственный автобус - до Леруа Мерлен, что за Новым мостом. Все.

31.08.2021 10:45
гость

Главное срубить бабла , после нас хоть потоп! Мы вдругую страну жить то поедем, че делать в этой дыре...

31.08.2021 10:52
Человек

Капитализм.

31.08.2021 11:42
АБОРИГЕН

31.08.2021 10:52
Человек

Где?
В кап. странах так не строят уже лет 40. Это совчина, чистой воды.

31.08.2021 11:56
Итальянец

1.08.2021 10:52
Человек
Капитализм.

Забодали вы уже с капитализмом. То, что происходит в городе - конкретный совок сдобренный русским отсутствием чувства прекрасного.

31.08.2021 12:02
Коллективный хозяйственик

Нехай строят. То хорошо, што строят. А то, што автобусы не ходят, плевать. Нам на работу не ездить, а до марийки и пешком дойдём.

31.08.2021 12:05
- гость -

31.08.2021 11:42
АБОРИГЕН

Где?
В кап. странах так не строят уже лет 40. Это совчина, чистой воды.

При совчине, как Вы изволили неудачно выразиться, микрорайоны строились со всей необходимой инфраструктурой - школы, детские сады, почтовые отделения и прочее. Пусть строительство тогда и весьма хромало с качеством.
Так что все наблюдаемое ныне, это и есть гипертрофированый "капитализм" российского розлива.

31.08.2021 12:06
krash

Моя подружка с центра....а я с окраины.... ) ) ) ) Нихай строять. Комуто ж нравится жить в этих туалетных кабинках. зато центр. фуфуфу ....а нам и в пригороде гуд.

31.08.2021 12:44
Человек

31.08.2021 11:42
АБОРИГЕН
31.08.2021 11:56
Итальянец

Поселок Южный, конечно, был построен прибывшими из будущего забугорными капиталистами.
Все. Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.

31.08.2021 13:03
- гость -

Да этот совок как вы выразились такого близко не строил. Типа Фасад в фасад (Гущина например). Гляньте Москва слезам не верит какой микрорайон там показали. Все есть, приятно смотреть что была такая застройка. А сейчас, если центр то вон муравейник, еще пытаются элитный сделать с лабиринтами, там человек блуждает, не говоря о проезде пожарной машины в случае чего.

31.08.2021 13:11
Итальянец

Эти малоэтажные уютные посёлки появились во времена "оттепели", когда лучшее успели срисовать с Запада. Так и развиваемся скачками со времён промышленной революции. Подглядим что-либо путнее за бугром, а потом лет через 15 всё это вырождается в убожество с национальным колоритом. Прекрасна и уютна та часть Южного, что в 50-60-х годах построена. А девятиэтажная часть построенная в 80-х навевает тоску.

31.08.2021 13:45
Виктор

Строили бы такие дома, как Сухэ-Батора 33. 6 этажей, 50 квартир. Тогда ни одного упрёка не было бы

31.08.2021 14:02
гость

Виктору
Ну, при нынешней стоимости участков - под сто лямов - два ляма на квартиру только за участок, еще построить нужно и прибыль какую-никакую получить - стоимость квартиры огромная и план администрации по вводу квадратов жилья не выполнен, а есть такой план и наши за него тоже попку рвут

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