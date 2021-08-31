Частный сектор за "Политехом" в Барнауле планируют застроить высотками

Барнаульский девелопер готовит проект застройки квартала частного сектора за АлтГТУ. Документ покажет, какие дома и социальные учреждения в перспективе можно возводить в микрорайоне. Однако пока к массовой застройке инвестор приступать не готов: как рассказали amic.ru в компании, документ необходим, в первую очередь, чтобы получить одобрение градсовета на строительство точечного ЖК.

Формальный план

Компания "Строймонолит" обратилась в администрацию города с предложением разработать проект планировки квартала в границах ул. Чкалова, Промышленной, Песчаной и пер. Трудового. Мэрия инициативу застройщика одобрила, и глава города Вячеслав Франк 26 августа подписал постановление о создании такого документа. Жители Барнаула до 14 сентября тоже могут внести свои предложения о плане застройки квартала.

В компании "Строймонолит" отметили, что этот документ – формальность. Дело в том, что застройщик планирует построить в пер.Трудовом, 28а, десятиэтажный панельный дом, однако градостроительный совет два раза отказывался согласовывать проект ЖК. Одно из требований экспертной комиссии было в том, чтобы девелопер продумал перспективы развития микрорайона.

"Градсовет вынес такую рекомендацию: разработать проект планировки квартала. Мы подали заявку. Документ будем разрабатывать на собственные средства. Как только документ будет готов, компания представит проект ЖК на очередное рассмотрение", – рассказали amic.ru в компании.

Как ранее сообщили amic.ru барнаульские архитекторы, работать в квартале, для которого подготовлен проект планировки, вправе любые застройщики, а не только компания, разработавшая документ. Это значит, что если "Строймонолит" возведёт один-два дома и уйдёт из микрорайона, то её место может занять другая организация.

Что известно о планируемом ЖК?

10-этажный дом в пер. Трудовом, 28а, рассчитан на 88 малогабаритных квартир (однокомнатные и двухкомнатные студии). В них, по расчётам архитекторов, будут проживать 110 человек. Для автомобилей предусмотрено 33 машино-места.

Однако проект два раза отклоняли. По мнению членов градсовета, ЖК слишком велик для небольшого участка и ущемляет права жильцов соседней новостройки на ул. Песчаной, 19 (её также построила компания "Строймонолит").

Люди, узнав о грядущей стройке, обратились в мэрию и пожаловались на застройщика. По их словам, у ЖК нет детской площадки: её девелопер обещал сделать на соседнем участке, как только приобретёт его. Однако вместо игровой и спортивной зон на земле "вырастет" ЖК.

Компании рекомендовали полностью переработать проект дома в пер. Трудовом, 28а, а заодно подготовить проект планировки квартала: так жильцы будущих новостроек смогут понимать, какое будущее их ждёт.

Добровольно-принудительно

Отсутствие проекта планировки микрорайонов, становится неофициальной причиной, из-за которой градсовет отказывает в одобрении эскизов точечных ЖК. Так, с начала года комиссия отклонила проекты многоквартирников на ул. Пролетарской, 80, в пер. Трудовом, 28а, на ул. Партизанской, 175, на ул. Северо-Западной, 48а.

Эти ЖК располагаются в частных секторах и кварталах аварийных домов, которые в будущем могут быть застроены новым жильём. Но без четкой планировки и межевания невозможно предсказать, какое развитие ждёт микрорайон, сколько домов в нём построят. Чтобы упорядочить хаотичную точечную застройку, градсовет и требует проект застройки, хотя в список обязательных для предоставления комиссии он не входит.

Строительные компании, которые не "сопротивляются" и разрабатывают проекты планировки микрорайонов вместе с ЖК, получают одобрение градсовета.

Так, 2 июля комиссии представили эскизы ЖК на ул. Никитина, 12, а заодно – проект застройки квартала в границах ул. Никитина, ул. Анатолия, ул. Промышленной, пер. Некрасова. Работать в микрорайоне планирует компания "Т-Строй". В будущем здесь могут появиться семь домов, которые рассчитаны почти на полторы тысячи жителей.

30 июля градсовет одобрил и строительство 25-этажного ЖК на ул. Партизанской. Впервые его представили в марте 2021 года, но архитекторы нашли много замечаний и отправили на доработку.

На повторном заседании авторы презентовали не только исправленный проект ЖК, но и план застройки микрорайона в границах улиц Партизанской, Анатолия, переулков Ядринцева и Циолковского.

В квартале, по замыслу архитекторов, можно построить ещё шесть многоквартирных домов, а также школу и детский сад. Эксперты градсовета решение похвалили и даже назвали образцовым.