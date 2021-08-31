Частный сектор за "Политехом" в Барнауле планируют застроить высотками

Барнаульский девелопер готовит проект застройки квартала частного сектора за АлтГТУ. Документ покажет, какие дома и социальные учреждения в перспективе можно возводить в микрорайоне. Однако пока к массовой застройке инвестор приступать не готов: как рассказали amic.ru в компании, документ необходим, в первую очередь, чтобы получить одобрение градсовета на строительство точечного ЖК.
Формальный план
Компания "Строймонолит" обратилась в администрацию города с предложением разработать проект планировки квартала в границах ул. Чкалова, Промышленной, Песчаной и пер. Трудового. Мэрия инициативу застройщика одобрила, и глава города Вячеслав Франк 26 августа подписал постановление о создании такого документа. Жители Барнаула до 14 сентября тоже могут внести свои предложения о плане застройки квартала.
В компании "Строймонолит" отметили, что этот документ – формальность. Дело в том, что застройщик планирует построить в пер.Трудовом, 28а, десятиэтажный панельный дом, однако градостроительный совет два раза отказывался согласовывать проект ЖК. Одно из требований экспертной комиссии было в том, чтобы девелопер продумал перспективы развития микрорайона.
"Градсовет вынес такую рекомендацию: разработать проект планировки квартала. Мы подали заявку. Документ будем разрабатывать на собственные средства. Как только документ будет готов, компания представит проект ЖК на очередное рассмотрение", – рассказали amic.ru в компании.
Как ранее сообщили amic.ru барнаульские архитекторы, работать в квартале, для которого подготовлен проект планировки, вправе любые застройщики, а не только компания, разработавшая документ. Это значит, что если "Строймонолит" возведёт один-два дома и уйдёт из микрорайона, то её место может занять другая организация.
Что известно о планируемом ЖК?
10-этажный дом в пер. Трудовом, 28а, рассчитан на 88 малогабаритных квартир (однокомнатные и двухкомнатные студии). В них, по расчётам архитекторов, будут проживать 110 человек. Для автомобилей предусмотрено 33 машино-места.
Однако проект два раза отклоняли. По мнению членов градсовета, ЖК слишком велик для небольшого участка и ущемляет права жильцов соседней новостройки на ул. Песчаной, 19 (её также построила компания "Строймонолит").
Люди, узнав о грядущей стройке, обратились в мэрию и пожаловались на застройщика. По их словам, у ЖК нет детской площадки: её девелопер обещал сделать на соседнем участке, как только приобретёт его. Однако вместо игровой и спортивной зон на земле "вырастет" ЖК.
Компании рекомендовали полностью переработать проект дома в пер. Трудовом, 28а, а заодно подготовить проект планировки квартала: так жильцы будущих новостроек смогут понимать, какое будущее их ждёт.
Добровольно-принудительно
Отсутствие проекта планировки микрорайонов, становится неофициальной причиной, из-за которой градсовет отказывает в одобрении эскизов точечных ЖК. Так, с начала года комиссия отклонила проекты многоквартирников на ул. Пролетарской, 80, в пер. Трудовом, 28а, на ул. Партизанской, 175, на ул. Северо-Западной, 48а.
Эти ЖК располагаются в частных секторах и кварталах аварийных домов, которые в будущем могут быть застроены новым жильём. Но без четкой планировки и межевания невозможно предсказать, какое развитие ждёт микрорайон, сколько домов в нём построят. Чтобы упорядочить хаотичную точечную застройку, градсовет и требует проект застройки, хотя в список обязательных для предоставления комиссии он не входит.
Строительные компании, которые не "сопротивляются" и разрабатывают проекты планировки микрорайонов вместе с ЖК, получают одобрение градсовета.
Так, 2 июля комиссии представили эскизы ЖК на ул. Никитина, 12, а заодно – проект застройки квартала в границах ул. Никитина, ул. Анатолия, ул. Промышленной, пер. Некрасова. Работать в микрорайоне планирует компания "Т-Строй". В будущем здесь могут появиться семь домов, которые рассчитаны почти на полторы тысячи жителей.
30 июля градсовет одобрил и строительство 25-этажного ЖК на ул. Партизанской. Впервые его представили в марте 2021 года, но архитекторы нашли много замечаний и отправили на доработку.
На повторном заседании авторы презентовали не только исправленный проект ЖК, но и план застройки микрорайона в границах улиц Партизанской, Анатолия, переулков Ядринцева и Циолковского.
В квартале, по замыслу архитекторов, можно построить ещё шесть многоквартирных домов, а также школу и детский сад. Эксперты градсовета решение похвалили и даже назвали образцовым.
Комментарии
...девелопер обещал...
Всегда удивляют люди, покупающее жильё без парковок и детских площадок, а потом предъявляющие претензии мэрии. Конечно, девелопер( тьфу, задолбали засорением русского языка наглосаксонскими матерками) застройщик именно тот человек, который свято блюдёт интересы покупателей.
Настоящий муравейник. Больше жителей на м2. Компанию надо назвать "Муравейстрой"
Город-гетто
Дорог там минимум. Инфраструктура грустная.
31.08.2021 09:22
- гость -
Ну за Красноармейским, где кучу высоток понавпихивали, дороги тоже шириной в одну телегу, и расширять их никто не разбежался. Да и в новых микрорайонах не то чтобы широкие дороги. Боюсь, это общая беда города Б.
На Трудовом нет даже тротуаров - их там тупо негде делать, ибо всю жизнь это был маленький переулок (от Партизанской до Димитрова), который даже не асфальтировали никогда, просто узкаягрунтовка с частными домиками, отделенными от этой самой грунтовки только небольшими палисадниками - как в деревне. Пару-тройку лет назад его впервые в жизни заасфальтировали, и теперь по нему носятся машины. Подъезды же уже построенной многоэтажки выходят аккурат на дорогу - помним, что тротуаров там отродясь не было и делать их, видимо, никто не собирается.
Из инфраструктуры - один маленький старенький детский сад и куча пивнушек. По Комсомольскому ходит один-единственный автобус - до Леруа Мерлен, что за Новым мостом. Все.
Главное срубить бабла , после нас хоть потоп! Мы вдругую страну жить то поедем, че делать в этой дыре...
Капитализм.
31.08.2021 10:52
Человек
Где?
В кап. странах так не строят уже лет 40. Это совчина, чистой воды.
1.08.2021 10:52
Человек
Капитализм.
Забодали вы уже с капитализмом. То, что происходит в городе - конкретный совок сдобренный русским отсутствием чувства прекрасного.
Нехай строят. То хорошо, што строят. А то, што автобусы не ходят, плевать. Нам на работу не ездить, а до марийки и пешком дойдём.
31.08.2021 11:42
АБОРИГЕН
Где?
В кап. странах так не строят уже лет 40. Это совчина, чистой воды.
При совчине, как Вы изволили неудачно выразиться, микрорайоны строились со всей необходимой инфраструктурой - школы, детские сады, почтовые отделения и прочее. Пусть строительство тогда и весьма хромало с качеством.
Так что все наблюдаемое ныне, это и есть гипертрофированый "капитализм" российского розлива.
Моя подружка с центра....а я с окраины.... ) ) ) ) Нихай строять. Комуто ж нравится жить в этих туалетных кабинках. зато центр. фуфуфу ....а нам и в пригороде гуд.
31.08.2021 11:42
АБОРИГЕН
31.08.2021 11:56
Итальянец
Поселок Южный, конечно, был построен прибывшими из будущего забугорными капиталистами.
Все. Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.
Да этот совок как вы выразились такого близко не строил. Типа Фасад в фасад (Гущина например). Гляньте Москва слезам не верит какой микрорайон там показали. Все есть, приятно смотреть что была такая застройка. А сейчас, если центр то вон муравейник, еще пытаются элитный сделать с лабиринтами, там человек блуждает, не говоря о проезде пожарной машины в случае чего.
Эти малоэтажные уютные посёлки появились во времена "оттепели", когда лучшее успели срисовать с Запада. Так и развиваемся скачками со времён промышленной революции. Подглядим что-либо путнее за бугром, а потом лет через 15 всё это вырождается в убожество с национальным колоритом. Прекрасна и уютна та часть Южного, что в 50-60-х годах построена. А девятиэтажная часть построенная в 80-х навевает тоску.
Строили бы такие дома, как Сухэ-Батора 33. 6 этажей, 50 квартир. Тогда ни одного упрёка не было бы
Виктору
Ну, при нынешней стоимости участков - под сто лямов - два ляма на квартиру только за участок, еще построить нужно и прибыль какую-никакую получить - стоимость квартиры огромная и план администрации по вводу квадратов жилья не выполнен, а есть такой план и наши за него тоже попку рвут