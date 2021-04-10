Три высотных дома планируют построить на Потоке на месте аварийных бараков

В Барнауле на минувшей неделе, не дождавшись расселения, развалились сразу два аварийных дома. В списке опасных числится ещё более 150 многоэтажек. Расселить и снести их должны к 2025 году. Но ясно, что "доживут" до этого срока не все дома. При этом застройщики уже давно разглядели перспективы работы в аварийных кварталах. На пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной в ближайшие годы могут вырасти три высотных дома. Проект первого ЖК в 18 этажей представила новая для Барнаула компания "Иншаат". Однако градсовет его отклонил: слишком много недоработок. Кроме того, у застройщика нет концепции реновации всего "ветхого" микрорайона.

Детские площадки на кровле

18-этажный дом планируют построить на ул. Северо-Западной, 48а. Сейчас на участке находится здание бывшего банного комплекса. По словам автора проекта, руководителя "Мастерской Золотова" Владимира Золотова, объект построен в 1957 году и сейчас находится в аварийном состоянии, поэтому девелопер его снесёт.

"Вокруг банного комплекса хаотично сформирована зона хозяйственных построек. Земля под ними не выделена и не вымежевана, это самовольные постройки (кому они принадлежат, кто за них отвечает и почему девелопер не будет их сносить – архитектор не поясняет, – прим. ред.)", – говорит Владимир Золотов.

В доме предусмотрены 162 квартиры, в которых, по оценкам проектировщиков, смогут проживать 320 семей. На крыше ЖК – детские и спортивные площадки. Их предлагают накрыть навесом.

Также предусмотрен двухуровневый подземный паркинг с автоматическим подъёмником (чтобы попасть в гараж, автомобиль должен заехать на платформу, которая опустит транспорт на один-два этажа вниз).

"Агрессивный" дом

Автоматический подъёмник у паркинга шокировал членов градсовета. Они нашли это решение провальным для сибирских условий, и перебои в работе механизма в будущем могут привести к "войне" между жителями и управляющей компанией.

"Не верю я в эту механическую загрузку. Это провокация на будущие скандалы и жалобы от жильцов", – говорит архитектор Сергей Боженко.

В Барнауле уже есть неудачный пример парковки с автоматическим подъёмником, напоминает замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

"В доме на улице Профинтерна, 7а, было такое решение. Насколько знаю, с эксплуатацией там серьёзные проблемы", – замечает он.

Также Фёдоров отмечает, что фасады здания отделаны штукатуркой, а это не очень практично.

Факт

Штукатурка подвержена растрескиванию и, как следствие, осыпанию и разрушению, считают российские застройщики. Кроме того, раз в пять или десять лет его рекомендуется обновлять при помощи покраски.

"От себя хочу попросить рассмотреть другой материал для отделки фасадов, не штукатурку. Сначала это красиво, а затем будет нести угрозу жизни и здоровью людей, исходя из климатических особенностей региона", – говорит Фёдоров.

Эксперты обратили внимание и на то, что здание по проекту находится слишком близко к дороге. По словам архитектора "Алтайгражданпроекта" Евгения Башкирова, это недопустимо.

"Рядом стоящие дома больше заглублены в район. А этот дом агрессивно "вылезает" на улицу. Принцип должен быть таким: высокоэтажные дома в глубине, низкоэтажные ближе (к дороге – прим. авт.)", – уверен он.

Владимир Золотов объясняет: если сделать здание на одной линии с существующей застройкой, то компания не сможет расположить на участке все парковки. Они, кстати, совмещены с зелёной зоной ("вперемежку" с автомобилями предполагается высадить кустарники, – прим. ред.).

Однако такое решение эксперты не оценили. Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко предлагает сдвинуть ЖК вглубь и расширить парковку за счёт сноса незаконных хозпостроек.

"К банному комплексу незаконно пристроены гаражи. Если решить вопрос с их демонтажом, было бы комфортнее всем. Почему-то заказчик не хочет заниматься этим вопросом. Я, кстати, первый раз вижу решение по совмещению парковок и зелёных зон. Понятно почему – не хватает места", – говорит Носенко.

Будущее района

Члены градсовета рекомендовали застройщику подготовить проект застройки квартала и его реновации. Сейчас в границах проспекта Ленина, улиц 80-й Гвардейской Дивизии, Северо-Западной и Горно-Алтайской находится несколько ветхих двухэтажек.

По мнению начальника городского комитета по строительству Антона Воробьёва, девелопер должен обследовать соседние постройки (двухэтажки на ул. Северо-Западной, 28 и 26), оценить их пригодность для проживания и предложить варианты для реновации квартала.

"Потребность в этом есть", – говорит Антон Воробьёв.

Владимир Золотов добавляет: этот микрорайон уже вступил на путь реновации. Сейчас в квартале готовят участки для строительства двух высотных домов. Они будут расположены вдоль проспекта Ленина.

"Для одного здания земля уже размежёвана. Здесь будет многоэтажный дом с подземной парковкой. Он будет аналогичен тому дому на ул. Северо-Западной, 48а", – отмечает Владимир Золотов.

Но вот проект планировки архитекторы не подготовили: они выполнили лишь эскиз застройки микрорайона.

"Мы не стали трогать двухэтажные дома, хотя может образоваться интересный квартал. Мы знаем, что произошло на ул. Северо-Западной (обрушение стены дома на ул. 1-й Западной, 52, – прим. ред.), думаю, точно такое ждёт и эти дома, и в будущем эти участки могут стать перспективными для застройки", – считает архитектор.

Однако члены градсовета стояли на своём: план застройки квартала (который покажет, как будет расселён район и где появятся высотки) нужен. Этот документ, а также доработанный проект 18-этажного ЖК от застройщика ждут на повторном заседании.