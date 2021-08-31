В мантах от бийского производителя нашли антибиотики

Специалисты Россельхознадзора обнаружили антибиотики в мантах "Каспийские" ТМ "Русская трапеза" (г. Бийск). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Наличие антибиотиков в пищевых продуктах недопустимо и является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции". В адрес производителя направлена информация об изъятии из оборота всей партии вышеуказанного продукта", – отмечается в сообщении.

Специалисты пояснили, что найденные в продукте лекарства обычно используются в качестве стимуляторов роста или для лечения болезней животных. Употребление продуктов, содержащих антибиотики, опасно для человека.

В адрес производителя направлена информация об изъятии из оборота всей партии вышеуказанного полуфабриката. Рассматривается вопрос о привлечении производителя к ответственности.

Партия опасного продукта будет изъята.