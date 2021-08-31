В мантах от бийского производителя нашли антибиотики

Специалисты Россельхознадзора обнаружили антибиотики в мантах "Каспийские" ТМ "Русская трапеза" (г. Бийск). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Наличие антибиотиков в пищевых продуктах недопустимо и является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции". В адрес производителя направлена информация об изъятии из оборота всей партии вышеуказанного продукта", – отмечается в сообщении.
Специалисты пояснили, что найденные в продукте лекарства обычно используются в качестве стимуляторов роста или для лечения болезней животных. Употребление продуктов, содержащих антибиотики, опасно для человека.
В адрес производителя направлена информация об изъятии из оборота всей партии вышеуказанного полуфабриката. Рассматривается вопрос о привлечении производителя к ответственности.
Партия опасного продукта будет изъята.
Комментарии
Подскажите, кто компетентен, при термической обработке антибиотик разлагается? И на какие вещества?
Их кто-то ест еще?
они везде
А где новости про Афганистан?
31.08.2021 11:03
- гость -
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см. новость от 9:52
Россия будет помогать восстановлению Афганистана — МИД
МОСКВА, 30 августа 2021, 14:11 — REGNUM Россия будет помогать восстанавливать Афганистан и готова приступить к таким проектам уже сейчас. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил 30 августа в эфире телеканала «Россия 24».
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Готовьте свои пенсии, котятки.
При чем тут Афганистан? А, понял. Они будут помогать Афганистану этими мантами.
Гость из Низалижной. Дальше Ленты читать не пробовал. Ну так посмотри интервью или первоисточник, где Кабулов Замир сказал, что (цитирую дословно) "странам натовской коалиции, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением страны, это дело их совести".
И не переживай, так как "официальные войска" теперь уже официально Куева (именно так он именоваться стал в международном авиасообщение, если что) тоже в этом участвовали. Так, что свои пенсии готовь. ПФР в отличии от ПФУ свой счет отдельно от государства имеет. А мы мантами вам поможем, если что.
как всегда путают антибиотики и гормональные стимуляторы роста. стимуляторами пропитано все мясо ,которым сейчас торгуют,особенно мясо кур и свиней от крупных производителей. а что касается антибиотиков-это страшилка для неграмотных.
Промывание мяса приводит к снижению антибиотиков на 12-25%, при длительной варке мяса антибиотики разрушаются на 15-20%, до 70% - переходят в бульон, при варке курятины - почти полностью переходят в бульон.
При заваривании кипятком шипучего витамина С образуется фенол.
31.08.2021 11:40
могиканин
это врятли. Вес повышается и стого и с другого.
По вашему скот сейчас здоров и его не лечат антибиотиками???
Россия будет помогать восстанавливать Афганистан и готова приступить
гордимся ....НЕТ!
Уголовная ответственность за махинации с продуктами могла бы поспособствовать их качеству.
Мясо просто с душком было.
Употребление продуктов, содержащих антибиотики, опасно для человека.
КТО ПОСТАВЛЯЛ МЯСО НА КОМБИНАТ?
В КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЕЩЕ ПОПАЛО ОПАСНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МЯСО?
Гость из Низалижной, да посмотри же ты интервью. НАТО должно помогать, а не Россия.
Гордимся? - Да мне на них Натовцев по барабану, честно.
31.08.2021 11:53
- гость -
Россия будет помогать восстанавливать Афганистан и готова приступить
Деточка там давно восстановлением Узбекистан занимается. Главный поставщик электроэнергии именно он. А афганцам есть чем платить. И советы там за строительство получали газ, который направлялся на развитие среднеазиатских республик. Так что связаны они там энергетической системой крепко и неразрывно.