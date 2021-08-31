Вторник, 31 Август, 16:22

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,57
€ 86,81
13°


6312185 +23508
Обь
81см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

В мантах от бийского производителя нашли антибиотики

, ИА "Амител"
Подобные лекарства используются для лечения животных
Фото: Вкусно всем

Фото: Вкусно всем

Специалисты Россельхознадзора обнаружили антибиотики в мантах "Каспийские" ТМ "Русская трапеза" (г. Бийск). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Наличие антибиотиков в пищевых продуктах недопустимо и является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции". В адрес производителя направлена информация об изъятии из оборота всей партии вышеуказанного продукта", – отмечается в сообщении.

Специалисты пояснили, что найденные в продукте лекарства обычно используются в качестве стимуляторов роста или для лечения болезней животных. Употребление продуктов, содержащих антибиотики, опасно для человека.

В адрес производителя направлена информация об изъятии из оборота всей партии вышеуказанного полуфабриката. Рассматривается вопрос о привлечении производителя к ответственности.

Партия опасного продукта будет изъята.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.08.2021 10:38
Гость

Подскажите, кто компетентен, при термической обработке антибиотик разлагается? И на какие вещества?

31.08.2021 10:40
Cправедливый

Их кто-то ест еще?

31.08.2021 10:40
гiсть

они везде

31.08.2021 11:03
- гость -

А где новости про Афганистан?

31.08.2021 11:15
гiсть

31.08.2021 11:03
- гость -
---
см. новость от 9:52

31.08.2021 11:22
- гость -

Россия будет помогать восстановлению Афганистана — МИД
МОСКВА, 30 августа 2021, 14:11 — REGNUM Россия будет помогать восстанавливать Афганистан и готова приступить к таким проектам уже сейчас. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил 30 августа в эфире телеканала «Россия 24».


Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

31.08.2021 11:23
- гость -

Готовьте свои пенсии, котятки.

31.08.2021 11:32
Барк

При чем тут Афганистан? А, понял. Они будут помогать Афганистану этими мантами.

31.08.2021 11:40
Барк

Гость из Низалижной. Дальше Ленты читать не пробовал. Ну так посмотри интервью или первоисточник, где Кабулов Замир сказал, что (цитирую дословно) "странам натовской коалиции, которые участвовали в операции в Афганистане, придется заниматься восстановлением страны, это дело их совести".
И не переживай, так как "официальные войска" теперь уже официально Куева (именно так он именоваться стал в международном авиасообщение, если что) тоже в этом участвовали. Так, что свои пенсии готовь. ПФР в отличии от ПФУ свой счет отдельно от государства имеет. А мы мантами вам поможем, если что.

31.08.2021 11:40
могиканин

как всегда путают антибиотики и гормональные стимуляторы роста. стимуляторами пропитано все мясо ,которым сейчас торгуют,особенно мясо кур и свиней от крупных производителей. а что касается антибиотиков-это страшилка для неграмотных.

31.08.2021 11:42
- гость -

Промывание мяса приводит к снижению антибиотиков на 12-25%, при длительной варке мяса антибиотики разрушаются на 15-20%, до 70% - переходят в бульон, при варке курятины - почти полностью переходят в бульон.

При заваривании кипятком шипучего витамина С образуется фенол.

31.08.2021 11:47
- гость -

31.08.2021 11:40
могиканин
это врятли. Вес повышается и стого и с другого.
По вашему скот сейчас здоров и его не лечат антибиотиками???

31.08.2021 11:53
- гость -

Россия будет помогать восстанавливать Афганистан и готова приступить


гордимся ....НЕТ!

31.08.2021 12:02
- гость -

Уголовная ответственность за махинации с продуктами могла бы поспособствовать их качеству.

31.08.2021 12:07
- гость -

Мясо просто с душком было.

31.08.2021 12:35
- гость -

Употребление продуктов, содержащих антибиотики, опасно для человека.

КТО ПОСТАВЛЯЛ МЯСО НА КОМБИНАТ?
В КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЕЩЕ ПОПАЛО ОПАСНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МЯСО?

31.08.2021 12:46
Барк

Гость из Низалижной, да посмотри же ты интервью. НАТО должно помогать, а не Россия.
Гордимся? - Да мне на них Натовцев по барабану, честно.

31.08.2021 12:55
- гость -

31.08.2021 11:53
- гость -
Россия будет помогать восстанавливать Афганистан и готова приступить

Деточка там давно восстановлением Узбекистан занимается. Главный поставщик электроэнергии именно он. А афганцам есть чем платить. И советы там за строительство получали газ, который направлялся на развитие среднеазиатских республик. Так что связаны они там энергетической системой крепко и неразрывно.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:03
Плюс две тысячи: ВТБ увеличит размер государственной выплаты пенсионерам  1
15:51
Трассу из Бийска в Абакан за 74 миллиарда начнут строить в 2025 году 0
15:36
СМИ обратили внимание на несостыковки в статистике смертности от COVID-19 в России 1
15:19
"Я не хочу, чтобы меня резали". Рубцовчанка в свадебном платье выпала из окна многоэтажки 4
15:03
Налоговая служба сообщила о необходимости сверить данные по недвижимости с базой УФНС 4
14:52
За базар придётся отвечать. Джигана заподозрили в пропаганде гомосексуализма 0
14:36
Вечный огонь дважды за месяц потух в Рубцовске 2
14:23
Волочкова поселила у себя дома семью таджиков и обвинила соседку в расизме 11
14:13
Сиди и развивайся. Зачем нужны и чему учат интеллектуальные игры в онлайн-формате 0
13:53
Количество попыток суицида среди детей в Алтайском крае выросло 3
13:36
Пожизненно-нежелательный юмор. Реакция соцсетей на изгнание из России комика Мирзализаде 10
13:20
Ещё 26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 7
13:01
Российские пенсионеры получат на этой неделе разовые выплаты 0
12:53
Свыше 400 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Алтайский край 4
12:35
Алтайский край вошёл в топ-5 регионов по количеству самостоятельных банкротств 0
12:19
"Пусть трепещут!" Польская газета угрожает России союзом с Украиной 17
12:06
"Сториз" и виртуальный помощник: что популярно у пользователей приложения "Мой Tele2" 0
11:54
Мэрия показала праздничные плакаты ко Дню города в Барнауле 11
11:41
Полицейские ищут барнаульца, разбившего чужой BMW 21
11:25
Алтайский край вошёл в топ самых популярных регионов для путешествий у россиян 4
11:10
Оба магазина "Ашан" продолжат работать в Барнауле 1
10:51
В России может появиться ещё один город-миллионник 8
10:31
В мантах от бийского производителя нашли антибиотики 18
10:17
В Барнауле за шесть месяцев в ДТП погибли 15 человек 1
10:03
Приходи и рисуй: в Барнауле идёт набор на художественные курсы для детей младшего возраста 0
09:52
Последний американский военный покинул Афганистан. 20-летняя миссия завершена 8
09:31
Барнаулец разбил дорогую иномарку и ушёл с места аварии в сторону бара 10
09:16
В барнаульских школах к началу учебного года не хватает учителей 40
09:01
Рост на максимум. Алтайские учёные предложили способ повышения урожайности пшеницы 0
08:49
Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае 12
08:31
Частный сектор за "Политехом" в Барнауле планируют застроить высотками 18
08:16
Можно и во время диеты. Доктор Мясников рассказал о пользе и вреде сала 4
08:01
Чечевица – бобовая царица. Что такое Dal и с чем его едят. Инфографика 0
07:47
Стоимость букетов перед Днём знаний в России выросла 13
07:31
Пожилым – деньги, молодым – театры. Что изменится в жизни россиян в сентябре 2021 года? 0
07:16
В Алтайском крае избран глава Солонешенского района 0
07:02
Более 2 млн тонн нового урожая зерна собрали в Алтайском крае 2
06:46
Жара, гонки и театр кукол: лето в Алтайском крае в фотографиях amic.ru 0
06:31
Экзамены короче, требования строже. Как изменится ЕГЭ в 2022 году? 1
06:17
Миссисипи обратилась вспять. Как ураган "Ида" накрыл побережье США 3
06:02
Туман и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 31 августа 0
23:59
В правительстве назвали сроки получения выплат для пенсионеров 0
23:45
Такой день. Наезд на мальчика в Барнауле и случай заражения малярией в Алтайском крае 0
23:18
47 единиц тяжёлой медтехники закупят для алтайских врачей 6
22:52
Владимир Путин сообщил о хорошем показателе антител после вакцинации от коронавируса 0
22:21
Светофоры отключат 31 августа сразу на нескольких перекрёстках в центре Барнаула 0
21:51
Российские туристы назвали самые раздражающие вещи на Алтае 4
21:20
Не умел плавать. 14-летний подросток утонул в алтайской реке 2
20:15
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 30 августа 0
19:39
ГИБДД разъяснило ситуацию с невыдачей ОСАГО на старые автомобили в Алтайском крае 8

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.