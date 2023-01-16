Отключили весь подъезд. Могут ли газовщики перекрыть газ в доме, если не смогли попасть в одну квартиру

Выясняем, почему газовщики отключают голубое топливо и должны ли они предварительно уведомлять абонентов

16 января 2023, 07:05, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Двое суток жители первого подъезда многоквартирного дома на улице Антона Петрова в Барнауле были вынуждены сидеть без газа. Голубое топливо им отключили 9 января после проведения планового внутридомового и внутриквартирного обслуживания оборудования. Объявление о том, что его будут проводить, в подъезде появилось на январских праздниках. Не все жильцы смогли отпроситься у работодателя в первый рабочий день нового года. Поэтому в 14 квартир газовщики попасть не смогли. Но от газа отключили весь подъезд: 36 квартир. Жильцы обратились в редакцию amic.ru с просьбой прояснить, насколько законны действия газовщиков и почему вынуждены страдать даже те, кто эту проверку прошёл.

Могут ли отключить весь подъезд?

По закону как минимум раз в год газовщики обязаны проводить проверку газового оборудования в многоэтажках. Дом по адресу Антона Петрова, 216, куда пришли специалисты ООО "Газпром газораспределение Барнаул" 9 января, стал в их списке первым в новом году. По договорам на техническое обслуживание, которое заключено с каждым из собственников, компания должна была проверить исправность оборудования в каждой из квартир. Кроме того, требовалось провести опрессовку внутриподъездного газопровода, пояснил amic.ru начальник ремонтно-эксплуатационного управления Алексей Волохов.

"Обслуживание газового оборудования внутри квартиры: всё, что от крана опуска на газовое оборудование и плита – проводится на основании договора на техобслуживание с собственником. Газопровод вне квартиры – тот, что в подъезде, – обслуживается по договору с управляющей компанией. По регламенту с 13 до 15 часов производится контрольная опрессовка внутридомового газопровода. Мы перекрываем газ, даём повышенное давление воздухом, если идёт падение давления, значит, в одной из квартир могла произойти утечка", – объясняет Алексей Волохов.

По его словам, во время проверки дома на улице Антона Петрова выяснилось, что давление во внутриподъездном газопроводе упало. А это значит, что в какой-то квартире – в той, что не смогли проверить газовики, – возникла неисправность. И есть опасность, что весь дом может просто взлететь на воздух, отмечает эксперт.

Разве законно из-за одной квартиры отключать весь подъезд?

Законно, говорят газовщики. И, более того, в таких ситуациях делать это они могут без предварительного предупреждения.

Но чтобы быстрее решить вопрос и не оставлять людей надолго, в подъезде вывешивают список квартир, в которых нужно провести проверку. В компании просят хозяев связаться с ними по телефону и сообщить день и время, когда они будут дома.

"Да, жалобы поступают. Бывают случаи, когда люди из-за отключений обращались в прокуратуру, но мы действуем в рамках закона. Многим газопроводам уже более 30 лет и они гниют. И происходит это чаще всего в местах примыкания моек и столешниц. Отсутствие людей – это потенциальный источник, где может быть утечка. Во многих квартирах до сих пор ещё установлены старые пробковые краны, которые нужно регулярно смазывать. А некоторые владельцы не удосуживаются, уходя из квартиры, их перекрывать. Такие краны, как показывает опыт, даже в закрытом положении, если они не смазаны, могут давать утечку", – говорит Алексей Волохов.

А если человек отсутствует долго, все так и останутся без газа?

Да. именно так. Если при повторных проверках внутриподъездного газопровода давление будет продолжать падать и причиной утечки станет какая-то квартира (или несколько), в которую не могут попасть газовщики, весь подъезд или стояк будет отключён от газа на неограниченный период – до тех пор, пока специалисты не устранят причину проблемы, говорит Алексей Волохов.

"Подача голубого топлива возобновляется только тогда, когда специалисты найдут квартиру, где есть неисправность, поэтому происходит утечка. Мы систематически пытаемся попасть в квартиры, которые проверку не прошли. Но некоторые жильцы просто игнорируют наше требование о безопасности. Это вопрос социальной ответственности. Самая большая беда – это малосемейки. В прошлом году почти три недели мы не могли найти утечку в одном из домов на улице Чеглецова. А позже выяснилось, что кусок газопровода просто прогнил", – рассказывает эксперт.

Почему нельзя отключить газ только в квартирах, которые не прошли проверку?

Потому что такой возможности у газовщиков нет: они могут только перекрыть кран на подачу во всём подъезде либо по стояку, если кранов несколько. Вскрыть дверь без хозяев квартиры газовщики тоже не имеют права. Вот и получается, что порой весь подъезд дома сидит без газа по две-три недели, отмечает собеседник агентства.

Как понять, что ко мне пришёл именно газовщик, а не мошенники?

Оплата за услугу проверки газового оборудования ООО "Газпром газораспределение Барнаул" проходит только по безналичному расчёту. Если в день проведения работ у владельца квартиры не оказалось денежных средств, это не основание отказываться от проверки, говорит начальник ремонтно-эксплуатационного управления.

"Мы работаем по безналичному расчёту. Проверяем оборудование, смазываем краны, выписываем акт выполненных работ и даём абоненту квитанцию. На месте он может оплатить услуги через онлайн-кассу картой либо клиент оплачивает их в банке, на почте или в мобильном приложении", – поясняет специалист.

Если в квартиру постучались люди и требуют заплатить наличкой, это однозначно мошенники.