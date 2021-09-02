Сдать за 60 секунд. Рынок аренды в Барнауле "трясёт" от небывалого спроса и роста цен

Рынок съёмного жилья в Барнауле трясёт как при золотой лихорадке: спрос в разы превышает предложение, а стоимость аренды выросла почти в два раза в сравнении с прошлым годом и лишь немного не дотягивает до средней месячной зарплаты. Эксперты объясняют, что виной тому не только традиционный студенческий сезон, но и высокие цены на продажу недвижимости и дорогая ипотека. Из-за колоссального роста цен на квартиры барнаульцы всё чаще рассматривают аренду как альтернативу "кредитному" жилью. Риелторы уверены, что ставки на съёмные квартиры будут расти и дальше.

Квартира по брони

Спрос на аренду в Барнауле был высоким и весной, и летом 2021 года: даже в июне-июле – традиционных "отпускных" месяцах – съёмные квартиры на рынке не "залёживались". Однако с начала августа риелторы наблюдают, как говорят, небывалый ажиотаж: барнаульцы буквально дежурят на сайтах объявлений и бронируют недвижимость через несколько минут после размещения предложения.

"Рынок аренды перегрет, спрос просто зашкаливает. Доходит до такого, что выставляют объявление о сдаче жилья, тут же идут звонки от людей, готовых перевести деньги, лишь бы собственники на несколько часов попридержали и не сдавали жильё. Барнаульцы говорят, что неделю отслеживают варианты на рынке, но доехать и посмотреть на квартиру не успевают: её сдают за несколько минут. Поэтому даже готовы оставить задаток, лишь бы забронировать жильё. При этом если квартира их не устроит, средства они оставляют арендатору", – отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

Ставки на жильё при таком бешеном спросе выросли на 20-30% в сравнении с началом лета, отмечает риелтор Евгения Панова.

По её словам, сейчас однокомнатные квартиры (площадью 25-40 квадратных метров) в центре города сдаются в среднем за 16-18 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные – от 20 тыс. рублей. Однако есть варианты и намного дороже.

"На днях искали девушке-студентке квартиру в центре города. Если в прошлом году можно было подобрать "однушку" за 10-12 тыс. рублей с мебелью и некоторой бытовой техникой, то сейчас за 15 тыс. почти нет вариантов. "Заламывают" цены до 18-20 тыс. рублей. Даже двум студентам такую сумму порой сложно вытянуть. Пока мы так и не нашли подходящего варианта, ищем дальше", – говорит Евгения.

Сейчас на рынке Барнаула почти не найти недорогих малогабаритных квартир, аренда которых традиционно дешевле "однушек" и "двушек", говорят риелторы. Собственники небольших квартир сдают их даже без размещения объявления: они находят квартирантов через знакомых и тех, кто уже арендовал жильё.

"Мелких дешёвых объектов на рынке практически нет. Например, комнаты, "гостинки" в нормальном состоянии снимают "на корню", они даже не успевают встать в рекламу. На однокомнатные, двухкомнатные тоже высокий спрос, а предложений мало. Чаще всего потенциальные арендаторы ищут жильё в центре, а здесь малогабаритных вариантов вообще практически нет", – отмечает Константин Никитеев.

"Пиковый и ажиотажный год"

Повышенный интерес к съёмному жилью проявляют не только студенты, сельские жители и приезжие из других регионов, но и семьи, которые отложили покупку квартиры. Константин Никитеев отмечает, что стоимость квадратного метра на "первичке" и "вторичке" уже достигла 100 тыс. рублей. Такие цены отпугивают барнаульцев и они переключились на аренду.

"Сейчас аренда более выгодна, чем ипотека. Люди, которые не могут оформить кредит, уходят в аренду, ещё это добавляет "перегрева" рынку съёмного жилья. При стоимости квартиры 3,5 млн рублей и 20% первоначального взноса сколько будете платить ипотеку? Люди считают и сравнивают арендный и ипотечный платежи, цены, ставки и выбирают наиболее выгодный для себя вариант", – говорит Константин Никитеев.

Он также отмечает, что всё больше барнаульцев сознательно отказываются от покупки собственного жилья, предпочитая арендовать квартиры, а сбережения хранить на депозите.

"Сейчас у молодого поколения другой подход: квартира не обязательно должна быть в собственности. Некоторые готовы снимать, а деньги положить в банк и зарабатывать на процентах по вкладам. И такое мнение мы слышим всё чаще. По депозитам ставка, кстати, растёт, достигает 6-6,5%, и доходность становится более привлекательной", – отмечает эксперт.

Из-за ажиотажного спроса и высоких цен на недвижимость аренда квартир в Барнауле будет дорожать и дальше, считает Константин Никитеев. Изменится ситуация лишь тогда, когда интерес к съёмному жилью "остынет". Правда, когда именно это произойдёт, эксперты пока предсказать не могут.

"Сейчас для аренды пиковый, ажиотажный год. В прошлом году цены не росли, хотя всё росло, а на рынке аренды ставки остались прежними. Сейчас они догоняют, и этот рост продолжится. При текущих ценах на жильё, когда "однушка" стоит 3 млн рублей, сдаваться она должна под 30 тыс. рублей, чтобы давать какую-то доходность. 12 тыс. в нынешних условиях – это убыток. Конечно, будет ли кто-то снимать за 30 тыс. – большой вопрос. До какого-то предела цены на аренду ещё точно подрастут, потом спрос спадёт и ставки встанут", – считает эксперт.

Цифра

По данным сервиса объявлений Avito.ru на 1 сентября 2021 года, в Барнауле в долгосрочную аренду сдают 152 квартиры – это в два раза меньше, чем в июле: тогда на рынке было представлено 347 вариантов.