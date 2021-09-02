Сдать за 60 секунд. Рынок аренды в Барнауле "трясёт" от небывалого спроса и роста цен

Рынок съёмного жилья в Барнауле трясёт как при золотой лихорадке: спрос в разы превышает предложение, а стоимость аренды выросла почти в два раза в сравнении с прошлым годом и лишь немного не дотягивает до средней месячной зарплаты. Эксперты объясняют, что виной тому не только традиционный студенческий сезон, но и высокие цены на продажу недвижимости и дорогая ипотека. Из-за колоссального роста цен на квартиры барнаульцы всё чаще рассматривают аренду как альтернативу "кредитному" жилью. Риелторы уверены, что ставки на съёмные квартиры будут расти и дальше.
Квартира по брони
Спрос на аренду в Барнауле был высоким и весной, и летом 2021 года: даже в июне-июле – традиционных "отпускных" месяцах – съёмные квартиры на рынке не "залёживались". Однако с начала августа риелторы наблюдают, как говорят, небывалый ажиотаж: барнаульцы буквально дежурят на сайтах объявлений и бронируют недвижимость через несколько минут после размещения предложения.
"Рынок аренды перегрет, спрос просто зашкаливает. Доходит до такого, что выставляют объявление о сдаче жилья, тут же идут звонки от людей, готовых перевести деньги, лишь бы собственники на несколько часов попридержали и не сдавали жильё. Барнаульцы говорят, что неделю отслеживают варианты на рынке, но доехать и посмотреть на квартиру не успевают: её сдают за несколько минут. Поэтому даже готовы оставить задаток, лишь бы забронировать жильё. При этом если квартира их не устроит, средства они оставляют арендатору", – отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.
Ставки на жильё при таком бешеном спросе выросли на 20-30% в сравнении с началом лета, отмечает риелтор Евгения Панова.
По её словам, сейчас однокомнатные квартиры (площадью 25-40 квадратных метров) в центре города сдаются в среднем за 16-18 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные – от 20 тыс. рублей. Однако есть варианты и намного дороже.
"На днях искали девушке-студентке квартиру в центре города. Если в прошлом году можно было подобрать "однушку" за 10-12 тыс. рублей с мебелью и некоторой бытовой техникой, то сейчас за 15 тыс. почти нет вариантов. "Заламывают" цены до 18-20 тыс. рублей. Даже двум студентам такую сумму порой сложно вытянуть. Пока мы так и не нашли подходящего варианта, ищем дальше", – говорит Евгения.
Сейчас на рынке Барнаула почти не найти недорогих малогабаритных квартир, аренда которых традиционно дешевле "однушек" и "двушек", говорят риелторы. Собственники небольших квартир сдают их даже без размещения объявления: они находят квартирантов через знакомых и тех, кто уже арендовал жильё.
"Мелких дешёвых объектов на рынке практически нет. Например, комнаты, "гостинки" в нормальном состоянии снимают "на корню", они даже не успевают встать в рекламу. На однокомнатные, двухкомнатные тоже высокий спрос, а предложений мало. Чаще всего потенциальные арендаторы ищут жильё в центре, а здесь малогабаритных вариантов вообще практически нет", – отмечает Константин Никитеев.
"Пиковый и ажиотажный год"
Повышенный интерес к съёмному жилью проявляют не только студенты, сельские жители и приезжие из других регионов, но и семьи, которые отложили покупку квартиры. Константин Никитеев отмечает, что стоимость квадратного метра на "первичке" и "вторичке" уже достигла 100 тыс. рублей. Такие цены отпугивают барнаульцев и они переключились на аренду.
"Сейчас аренда более выгодна, чем ипотека. Люди, которые не могут оформить кредит, уходят в аренду, ещё это добавляет "перегрева" рынку съёмного жилья. При стоимости квартиры 3,5 млн рублей и 20% первоначального взноса сколько будете платить ипотеку? Люди считают и сравнивают арендный и ипотечный платежи, цены, ставки и выбирают наиболее выгодный для себя вариант", – говорит Константин Никитеев.
Он также отмечает, что всё больше барнаульцев сознательно отказываются от покупки собственного жилья, предпочитая арендовать квартиры, а сбережения хранить на депозите.
"Сейчас у молодого поколения другой подход: квартира не обязательно должна быть в собственности. Некоторые готовы снимать, а деньги положить в банк и зарабатывать на процентах по вкладам. И такое мнение мы слышим всё чаще. По депозитам ставка, кстати, растёт, достигает 6-6,5%, и доходность становится более привлекательной", – отмечает эксперт.
Из-за ажиотажного спроса и высоких цен на недвижимость аренда квартир в Барнауле будет дорожать и дальше, считает Константин Никитеев. Изменится ситуация лишь тогда, когда интерес к съёмному жилью "остынет". Правда, когда именно это произойдёт, эксперты пока предсказать не могут.
"Сейчас для аренды пиковый, ажиотажный год. В прошлом году цены не росли, хотя всё росло, а на рынке аренды ставки остались прежними. Сейчас они догоняют, и этот рост продолжится. При текущих ценах на жильё, когда "однушка" стоит 3 млн рублей, сдаваться она должна под 30 тыс. рублей, чтобы давать какую-то доходность. 12 тыс. в нынешних условиях – это убыток. Конечно, будет ли кто-то снимать за 30 тыс. – большой вопрос. До какого-то предела цены на аренду ещё точно подрастут, потом спрос спадёт и ставки встанут", – считает эксперт.
Цифра
По данным сервиса объявлений Avito.ru на 1 сентября 2021 года, в Барнауле в долгосрочную аренду сдают 152 квартиры – это в два раза меньше, чем в июле: тогда на рынке было представлено 347 вариантов.
Комментарии
сезонно.. студенты приехали
Сколько бреда то, открываем авито например или там циан и смотрим сколько сдаётся и по чём.
Звонят сразу лишь по одной причине, люди ищут собственников, а не риэлторов и агентства, которые откровенно обманывают людей и разводят на бабки.
2.09.2021 08:32
- гость -
Сними и поделись за сколько. На авито,как и на заборе, много чего написано.
В июле было полно объявлений по низким ценам, но квартиры или без мебели, или без бытовой техники, или с убогим ремонтом. Дети как раз хотели поменять съемную квартиру и искали варианты. Были и подходящие - с нормальным ремонтом и с мебелью. Понятно, что сейчас сентябрь, но неужели все прямо наоборот стало?
В Барнауле снять квартиру проблем нет. Новостройки стоят пустые.
Студенты, живите в общаге, это самый яркий кусок вашей жизни будет!
живите в общаге
узнай сначала кому и как его выдают потом пишите - фиг туда попадешь
2.09.2021 08:32 Это левые объявления от агенств, разводилово!
А что значит "через знакомых"? Неужели у каждого обязательно есть знакомый, который желает снять жильё?
Чаще всего потенциальные арендаторы ищут жильё в центре, а здесь малогабаритных вариантов вообще практически нет", – отмечает Константин Никитеев.
Ну а если посмотреть на застройку, скажем, квартала в районе Молодежной-Соца-Красноармейского, то внезапно увидим, что там одни хрущевки. За исключением трех домов. Так что в центре как раз варианты такого жилья есть.
то внезапно увидим, что там одни хрущевки
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но очень надо сдать в аренду новостройки))))
Рынок уже давно катится по ценникам вниз, у кого там что растет??? Стоимость недвиги только падать будет, в некоторых регионах льготная ипотека стоит колом, как и продажи, что вторички , что первички.
"когда "однушка" стоит 3 млн рублей, сдаваться она должна под 30 тыс. рублей, чтобы давать какую-то доходность"
Что за БРЕД??? Получается доходность 12% годовых, плюс по сравнению с прошлым годом цена квартир выросла на 100%. И этот же "эксперт" заявляет, что положить 3 млн на депозит и "зарабатывать" по 6-6,5% в год это выгодно!...
"По депозитам ставка, кстати, растёт, достигает 6-6,5%, и доходность становится более привлекательной", – отмечает эксперт
Вообще ржака! Банки дают кредиты под 15-20%, и тут уже можно говорить про "заработок", "доходность". А депозит под 6% - это налюбилово ниже реальной инфляции
Повышенный спрос на долгосрочную аренду максимум последнюю неделю, та как приехали студенты поступать! От куда у вас такие выводы? Вы что соц опрос населения провели. Цены какие были, такие и остались.
2.09.2021 11:01
Максим
Эм... Вообще-то поступают не студенты, а абитуриенты. И не в сентябре, а в июле) И ехать для поступления сейчас никуда не надо, экзамены вступительные основная масса абитуры не сдает.
Сдавал хрущевку на Деповской, барыги "риэлторы" телефон мне сожгли
Рост ставок аренды логичен при том, что стоимость квартиры выросла и банковские ставки выросли. Экономика работает по закону сообщающихся сосудов (принцип равнодоходности), и если где-то появляется перекос, то довольно скоро он устраняется. Ставки по аренде просто догоняют остальные. Давайте посчитаем. Однокомнатная 30-35 кв. в районе Сити-центра без ремонта стоит около 2.5 млн. Минимальный ремонт и мебель для сдачи в аренду - это еще плюс 500-800 тыс. руб. Итого уже 3-3.3 млн. Сдаем даже по 18 тыс. в месяц или 216 тыс. в год. это 6.5-7.2% грязной доходности. В чистом виде за минусом коммуналки и налогов, останется 5-6 %. А ведь есть еще нюансы: арендаторы портят ремонт и мебель, перерывы в сдаче могут быть, а это убытки и минус в доходности. Но есть и плюсы - НДФЛ можно не платить, а вот с депозитов его сейчас берут. Как бы то ни было, ставки по аренде еще низкие при таких ценах на недвижимость. Или цены должны снизиться или они продолжат расти.
Вот балаболы))
Стоимость аренды очевидно завышена. Потому что можно купить квартиру в ипотеку и полностью покрывать платежи арендой. Стоимость аренды должна быть раза в 2-3 ниже.
сам ищу сейчас квартиру. кто пишет, что рост цен - бред, вы вообще объявления смотрели, открывали? хоть что-то сделали, кроме как на кнопки нажали?
Заходим на беспосрдеников, выбираем центр, однушка. и что мы видим???
Сдаю новую квартиру в самом центре города в кирпичном доме 2018 года постройки. В шаговой доступности проспект Красноармейский и Ленина. В квартире ВСЕ ЕСТЬ: холодильник, стиральная и посудомоечная машина, телевизор, плита, духовой шкаф, микроволновка, чайник, утюг. Все в квартире в идеальном состоянии. Квартплата 17000 + коммунальные. На длительный срок без животных. Необходим залог.
Ау, 17 000 и коммуналка! 20 000
дальше.
1-ком. квартира, 25 м², с мебелью, 17/18 эт. Челюскинцев 80 в
18 000!!! 18 тыс за 25 квадратов? Никого ничего не смущает?
а еще вот
Барнаул, Железнодорожный р-н, м-н Центр, Привокзальная улица, 45
1-ком. квартира, 35 м², с мебелью
30 000!!!!!!!!!!!!!
у меня все
тоимость аренды не может превышать формулу -
ежемесячный доход человека - тот доход который он мог бы получать у себя дома ( но не меньше того что необходимо на прокорм и текущие нужды) > арендная плата.
При этом человек чаще живёт один. Да в складчину есть тоже но это редкость. И если это семейная пара то ей минимум нужна однушка.
Вот и всё ну никак ты не получишь больше. Потому что ну не может человек дать больше.
Поэтому сейчас квартиры на сдачу стоят на экспонировании месяцами. Потому что зарплаты не растут а падают - ростат может врать всё что угодно - это для биржи и для лохов. Человек не может оттдать больше чем он физически может отдать.
Если он живя на родине зарабытывает 10 тысяч рублей а приеха в город 26 тысяч то отдать он может вовсе не 16, в боьшом городе затраты на транспорт больше, неудобство от того что не у себя дома живёт тоже какой то смысл должно иметь. Смысл ему работать в большом городе если зп таже по остатку ? Он может отдать не более 10 тысяч рублей.
А их хозяева орут что мало. Скоро и этого не будет вообще.
Расслоение только усиливается и подшёрсток вымирает.
Но зато статей со всяким бредом в сети куча.
Но пишут их вовсе не понимающие экономической теории люди.
Арендная плата сейчас и так очень перегрета и будет только падать. Людей меньше. Зарплаты не растут а стоимость всего нужного для жизни растёт. Люди просто теряют бонус ради которого они уезжали да ещё в добавок и саму работу из-за принудительной "вакцинации".
у меня все
ну люди с низкими доходами и плачут от таких цен, реально если с давать за 8 тысяч в бомжатник превратят, плавали знаем
2.09.2021 13:37
- гость -
Почему в складчину редко? Очень часто втроём-вшестером трёхкомнатную снимают — по комнате на семью
ну в общем я пошерстила - тот же уровень что года 4 назад
единственное что до фига выставленых по конским ценам - с дизайнесрким ремонтом (ну там, леруа, плюс мебель из икеи). студенты такое и не снимаю если чо
делаю проще, каждый год поднимаю арендную плату на 1 тысячу рублей. Рынок аренды туда сюда гуляет, я на это внимание не обращаю, веду свою политику ценовую. Хоть инфляцию годовую компенсирует. И квартира сдается в тот же день как выходит объявление, даже в плохие года, когда все орали что аренда падает. Такое ощущение что спрос сильно превышает предложение в Барнауле.
Не может таких цен быть, кто в здравом уме захочет сюда переезжать.