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Сдать за 60 секунд. Рынок аренды в Барнауле "трясёт" от небывалого спроса и роста цен

, ИА "Амител", Алёна Жукова
Стоимость однокомнатных квартир уже перевалила за 18 тыс. рублей
Новый дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рынок съёмного жилья в Барнауле трясёт как при золотой лихорадке: спрос в разы превышает предложение, а стоимость аренды выросла почти в два раза в сравнении с прошлым годом и лишь немного не дотягивает до средней месячной зарплаты. Эксперты объясняют, что виной тому не только традиционный студенческий сезон, но и высокие цены на продажу недвижимости и дорогая ипотека. Из-за колоссального роста цен на квартиры барнаульцы всё чаще рассматривают аренду как альтернативу "кредитному" жилью. Риелторы уверены, что ставки на съёмные квартиры будут расти и дальше.

Квартира по брони

Спрос на аренду в Барнауле был высоким и весной, и летом 2021 года: даже в июне-июле – традиционных "отпускных" месяцах – съёмные квартиры на рынке не "залёживались". Однако с начала августа риелторы наблюдают, как говорят, небывалый ажиотаж: барнаульцы буквально дежурят на сайтах объявлений и бронируют недвижимость через несколько минут после размещения предложения.

"Рынок аренды перегрет, спрос просто зашкаливает. Доходит до такого, что выставляют объявление о сдаче жилья, тут же идут звонки от людей, готовых перевести деньги, лишь бы собственники на несколько часов попридержали и не сдавали жильё. Барнаульцы говорят, что неделю отслеживают варианты на рынке, но доехать и посмотреть на квартиру не успевают: её сдают за несколько минут. Поэтому даже готовы оставить задаток, лишь бы забронировать жильё. При этом если квартира их не устроит, средства они оставляют арендатору", – отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.   

Ставки на жильё при таком бешеном спросе выросли на 20-30% в сравнении с началом лета, отмечает риелтор Евгения Панова.

По её словам, сейчас однокомнатные квартиры (площадью 25-40 квадратных метров) в центре города сдаются в среднем за 16-18 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные – от 20 тыс. рублей. Однако есть варианты и намного дороже.

"На днях искали девушке-студентке квартиру в центре города. Если в прошлом году можно было подобрать "однушку" за 10-12 тыс. рублей с мебелью и некоторой бытовой техникой, то сейчас за 15 тыс. почти нет вариантов. "Заламывают" цены до 18-20 тыс. рублей. Даже двум студентам такую сумму порой сложно вытянуть. Пока мы так и не нашли подходящего варианта, ищем дальше", – говорит Евгения.

Сейчас на рынке Барнаула почти не найти недорогих малогабаритных квартир, аренда которых традиционно дешевле "однушек" и "двушек", говорят риелторы. Собственники небольших квартир сдают их даже без размещения объявления: они находят квартирантов через знакомых и тех, кто уже арендовал жильё.

"Мелких дешёвых объектов на рынке практически нет. Например, комнаты, "гостинки" в нормальном состоянии снимают "на корню", они даже не успевают встать в рекламу. На однокомнатные, двухкомнатные тоже высокий спрос, а предложений мало. Чаще всего потенциальные арендаторы ищут жильё в центре, а здесь малогабаритных вариантов вообще практически нет", – отмечает Константин Никитеев.  

"Пиковый и ажиотажный год"

Повышенный интерес к съёмному жилью проявляют не только студенты, сельские жители и приезжие из других регионов, но и семьи, которые отложили покупку квартиры. Константин Никитеев отмечает, что стоимость квадратного метра на "первичке" и "вторичке" уже достигла 100 тыс. рублей. Такие цены отпугивают барнаульцев и они переключились на аренду. 

"Сейчас аренда более выгодна, чем ипотека. Люди, которые не могут оформить кредит, уходят в аренду, ещё это добавляет "перегрева" рынку съёмного жилья. При стоимости квартиры 3,5 млн рублей и 20% первоначального взноса сколько будете платить ипотеку? Люди считают и сравнивают арендный и ипотечный платежи, цены, ставки и выбирают наиболее выгодный для себя вариант", – говорит Константин Никитеев.  

Он также отмечает, что всё больше барнаульцев сознательно отказываются от покупки собственного жилья, предпочитая арендовать квартиры, а сбережения хранить на депозите.

"Сейчас у молодого поколения другой подход: квартира не обязательно должна быть в собственности. Некоторые готовы снимать, а деньги положить в банк и зарабатывать на процентах по вкладам. И такое мнение мы слышим всё чаще. По депозитам ставка, кстати, растёт, достигает 6-6,5%, и доходность становится более привлекательной", – отмечает эксперт.

Из-за ажиотажного спроса и высоких цен на недвижимость аренда квартир в Барнауле будет дорожать и дальше, считает Константин Никитеев. Изменится ситуация лишь тогда, когда интерес к съёмному жилью "остынет". Правда, когда именно это произойдёт, эксперты пока предсказать не могут. 

"Сейчас для аренды пиковый, ажиотажный год. В прошлом году цены не росли, хотя всё росло, а на рынке аренды ставки остались прежними. Сейчас они догоняют, и этот рост продолжится. При текущих ценах на жильё, когда "однушка" стоит 3 млн рублей, сдаваться она должна под 30 тыс. рублей, чтобы давать какую-то доходность. 12 тыс. в нынешних условиях – это убыток. Конечно, будет ли кто-то снимать за 30 тыс. – большой вопрос. До какого-то предела цены на аренду ещё точно подрастут, потом спрос спадёт и ставки встанут", – считает эксперт.

Цифра

По данным сервиса объявлений Avito.ru на 1 сентября 2021 года, в Барнауле в долгосрочную аренду сдают 152 квартиры – это в два раза меньше, чем в июле: тогда на рынке было представлено 347 вариантов

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.09.2021 08:30
- гость -

сезонно.. студенты приехали

2.09.2021 08:32
- гость -

Сколько бреда то, открываем авито например или там циан и смотрим сколько сдаётся и по чём.

2.09.2021 08:45
- гость -

Звонят сразу лишь по одной причине, люди ищут собственников, а не риэлторов и агентства, которые откровенно обманывают людей и разводят на бабки.

2.09.2021 08:45
Гость

2.09.2021 08:32
- гость -

Сними и поделись за сколько. На авито,как и на заборе, много чего написано.

2.09.2021 09:00
- гость -

В июле было полно объявлений по низким ценам, но квартиры или без мебели, или без бытовой техники, или с убогим ремонтом. Дети как раз хотели поменять съемную квартиру и искали варианты. Были и подходящие - с нормальным ремонтом и с мебелью. Понятно, что сейчас сентябрь, но неужели все прямо наоборот стало?

2.09.2021 09:08
- гость -

В Барнауле снять квартиру проблем нет. Новостройки стоят пустые.

2.09.2021 09:10
- гость -

Студенты, живите в общаге, это самый яркий кусок вашей жизни будет!

2.09.2021 09:16
- гость -

живите в общаге
узнай сначала кому и как его выдают потом пишите - фиг туда попадешь

2.09.2021 09:22
- гость -

2.09.2021 08:32 Это левые объявления от агенств, разводилово!

2.09.2021 09:23
Виктор

А что значит "через знакомых"? Неужели у каждого обязательно есть знакомый, который желает снять жильё?

2.09.2021 09:31
- гость -

Чаще всего потенциальные арендаторы ищут жильё в центре, а здесь малогабаритных вариантов вообще практически нет", – отмечает Константин Никитеев.
Ну а если посмотреть на застройку, скажем, квартала в районе Молодежной-Соца-Красноармейского, то внезапно увидим, что там одни хрущевки. За исключением трех домов. Так что в центре как раз варианты такого жилья есть.

2.09.2021 09:49
гiсть

то внезапно увидим, что там одни хрущевки
---
но очень надо сдать в аренду новостройки))))

2.09.2021 10:28
гость

Рынок уже давно катится по ценникам вниз, у кого там что растет??? Стоимость недвиги только падать будет, в некоторых регионах льготная ипотека стоит колом, как и продажи, что вторички , что первички.

2.09.2021 10:34
- гость -

"когда "однушка" стоит 3 млн рублей, сдаваться она должна под 30 тыс. рублей, чтобы давать какую-то доходность"

Что за БРЕД??? Получается доходность 12% годовых, плюс по сравнению с прошлым годом цена квартир выросла на 100%. И этот же "эксперт" заявляет, что положить 3 млн на депозит и "зарабатывать" по 6-6,5% в год это выгодно!...

2.09.2021 10:42
- гость -

"По депозитам ставка, кстати, растёт, достигает 6-6,5%, и доходность становится более привлекательной", – отмечает эксперт

Вообще ржака! Банки дают кредиты под 15-20%, и тут уже можно говорить про "заработок", "доходность". А депозит под 6% - это налюбилово ниже реальной инфляции

2.09.2021 11:01
Максим

Повышенный спрос на долгосрочную аренду максимум последнюю неделю, та как приехали студенты поступать! От куда у вас такие выводы? Вы что соц опрос населения провели. Цены какие были, такие и остались.

2.09.2021 11:07
- гость -

2.09.2021 11:01
Максим
Эм... Вообще-то поступают не студенты, а абитуриенты. И не в сентябре, а в июле) И ехать для поступления сейчас никуда не надо, экзамены вступительные основная масса абитуры не сдает.

2.09.2021 11:41
Брембо

Сдавал хрущевку на Деповской, барыги "риэлторы" телефон мне сожгли

2.09.2021 12:37
-гость-

Рост ставок аренды логичен при том, что стоимость квартиры выросла и банковские ставки выросли. Экономика работает по закону сообщающихся сосудов (принцип равнодоходности), и если где-то появляется перекос, то довольно скоро он устраняется. Ставки по аренде просто догоняют остальные. Давайте посчитаем. Однокомнатная 30-35 кв. в районе Сити-центра без ремонта стоит около 2.5 млн. Минимальный ремонт и мебель для сдачи в аренду - это еще плюс 500-800 тыс. руб. Итого уже 3-3.3 млн. Сдаем даже по 18 тыс. в месяц или 216 тыс. в год. это 6.5-7.2% грязной доходности. В чистом виде за минусом коммуналки и налогов, останется 5-6 %. А ведь есть еще нюансы: арендаторы портят ремонт и мебель, перерывы в сдаче могут быть, а это убытки и минус в доходности. Но есть и плюсы - НДФЛ можно не платить, а вот с депозитов его сейчас берут. Как бы то ни было, ставки по аренде еще низкие при таких ценах на недвижимость. Или цены должны снизиться или они продолжат расти.

2.09.2021 13:03
- гость -

Вот балаболы))

2.09.2021 13:25
- гость -

Стоимость аренды очевидно завышена. Потому что можно купить квартиру в ипотеку и полностью покрывать платежи арендой. Стоимость аренды должна быть раза в 2-3 ниже.

2.09.2021 13:27
гость

сам ищу сейчас квартиру. кто пишет, что рост цен - бред, вы вообще объявления смотрели, открывали? хоть что-то сделали, кроме как на кнопки нажали?

Заходим на беспосрдеников, выбираем центр, однушка. и что мы видим???

Сдаю новую квартиру в самом центре города в кирпичном доме 2018 года постройки. В шаговой доступности проспект Красноармейский и Ленина. В квартире ВСЕ ЕСТЬ: холодильник, стиральная и посудомоечная машина, телевизор, плита, духовой шкаф, микроволновка, чайник, утюг. Все в квартире в идеальном состоянии. Квартплата 17000 + коммунальные. На длительный срок без животных. Необходим залог.

Ау, 17 000 и коммуналка! 20 000

дальше.

1-ком. квартира, 25 м&#178;, с мебелью, 17/18 эт. Челюскинцев 80 в
18 000!!! 18 тыс за 25 квадратов? Никого ничего не смущает?

а еще вот

Барнаул, Железнодорожный р-н, м-н Центр, Привокзальная улица, 45
1-ком. квартира, 35 м&#178;, с мебелью

30 000!!!!!!!!!!!!!

у меня все

2.09.2021 13:37
- гость -

тоимость аренды не может превышать формулу -

ежемесячный доход человека - тот доход который он мог бы получать у себя дома ( но не меньше того что необходимо на прокорм и текущие нужды) > арендная плата.

При этом человек чаще живёт один. Да в складчину есть тоже но это редкость. И если это семейная пара то ей минимум нужна однушка.

Вот и всё ну никак ты не получишь больше. Потому что ну не может человек дать больше.

Поэтому сейчас квартиры на сдачу стоят на экспонировании месяцами. Потому что зарплаты не растут а падают - ростат может врать всё что угодно - это для биржи и для лохов. Человек не может оттдать больше чем он физически может отдать.

Если он живя на родине зарабытывает 10 тысяч рублей а приеха в город 26 тысяч то отдать он может вовсе не 16, в боьшом городе затраты на транспорт больше, неудобство от того что не у себя дома живёт тоже какой то смысл должно иметь. Смысл ему работать в большом городе если зп таже по остатку ? Он может отдать не более 10 тысяч рублей.

А их хозяева орут что мало. Скоро и этого не будет вообще.

Расслоение только усиливается и подшёрсток вымирает.

Но зато статей со всяким бредом в сети куча.

Но пишут их вовсе не понимающие экономической теории люди.

Арендная плата сейчас и так очень перегрета и будет только падать. Людей меньше. Зарплаты не растут а стоимость всего нужного для жизни растёт. Люди просто теряют бонус ради которого они уезжали да ещё в добавок и саму работу из-за принудительной "вакцинации".

2.09.2021 13:41
- гость -

у меня все
ну люди с низкими доходами и плачут от таких цен, реально если с давать за 8 тысяч в бомжатник превратят, плавали знаем

2.09.2021 13:47
Виктор

2.09.2021 13:37
- гость -

Почему в складчину редко? Очень часто втроём-вшестером трёхкомнатную снимают — по комнате на семью

2.09.2021 13:59
Панночка

ну в общем я пошерстила - тот же уровень что года 4 назад
единственное что до фига выставленых по конским ценам - с дизайнесрким ремонтом (ну там, леруа, плюс мебель из икеи). студенты такое и не снимаю если чо

2.09.2021 14:54
- гость -

делаю проще, каждый год поднимаю арендную плату на 1 тысячу рублей. Рынок аренды туда сюда гуляет, я на это внимание не обращаю, веду свою политику ценовую. Хоть инфляцию годовую компенсирует. И квартира сдается в тот же день как выходит объявление, даже в плохие года, когда все орали что аренда падает. Такое ощущение что спрос сильно превышает предложение в Барнауле.

2.09.2021 15:33
- гость -

Не может таких цен быть, кто в здравом уме захочет сюда переезжать.

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