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Барнаульский застройщик разморозил проект 16-этажного дома среди аварийных бараков

, ИА "Амител"
Проект дома разработали ещё шесть лет назад

Проект ЖК на ул. Советской Армии, 60 / Фото: barnaulkapstroy.ru

Среди аварийных бараков на ул. Советской Армии началось строительство 16-этажного многоквартирного дома. Земельный участок, где развернулись работы, до 2018 года принадлежал компании "Барнаулкапстрой". Девелопер уже спроектировал дом и даже получил разрешение на строительство, но затем передал участок другой компании. Три года площадка простояла заброшенной, и лишь весной 2021-го инвестор разморозил проект и приступил к работам.

Земля с прошлым

Участок на ул. Советской Армии, 60, сейчас огорожен забором, работает спецтехника: здесь компания "ДС-Инвестстрой" возводит фундамент многоквартирного дома. Руководитель организации Владимир Кузубов сообщил amic.ru, что на участке появится 16-этажный ЖК на 100 квартир, проект которого был разработан компанией "Барнаулкапстрой" (БКС) ещё в 2015 году.

Дело в том, что именно БКС несколько лет назад планировал осваивать эту площадку. В 2014 году застройщик выиграл на аукционе землю, в 2015-м представил проект дома и получил разрешение на строительство "свечки". Девелопер подготовил участок к работам, заключил договоры на подключение к сетям (тепло-, водо- и электроснабжения), однако строительство так и не начал. 

В 2018 году разрешение на возведение дома на ул. Советской Армии, 60, администрация Барнаула выдала уже другому застройщику – "ДС-Инвестстрой". По словам Владимира Кузубова, компания приобрела земельный участок не у "Барнаулкапстроя", а у подрядчика, с которым БКС таким образом рассчитался за работы. Однако сразу осваивать площадку в "ДС-Инвестстрой" не стали: проект почти три года был заморожен из-за недостаточного финансирования.

"Всё банально: денег не было, сейчас средства появились, и строительство началось. Рядом на ул. Советской Армии также уже ведётся строительство домов. Площадка перспективная: там в основном бараки, которые нужно сносить. Но это уже другой вопрос", – сообщил amic.ru Кузубов.

Он отметил, что новый ЖК будет 16-этажным и рассчитанным на 100 квартир (проект БКС предполагал 12 этажей на 60 квартир, – прим. ред.). Дом возведут по монолитной технологии. Представлять проект на градостроительном совете компания не будет: эта процедура пройдена ещё несколько лет назад, а сам проект имеет положительное заключение экспертизы. Сдать ЖК на ул. Советской Армии, 60, девелопер планирует в 2023 году.

"Провальный" проект 

Квартал на ул. Советской Армии – первый барнаульский опыт реновации. В 2015 году "Барнаулкапстрой" выиграл аукцион на развитие застроенной территории в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова. Компания, по условиям контракта, была обязана расселить аварийные дома, подготовить проект планировки квартала и нанять генподрядчика для строительства ЖК и необходимых для района социальных объектов.

В начале 2016 года мэрия рассказала о проекте будущего квартала. На площади 4 га возвышались три 16-этажные и три 10-этажные высотки. На территории ЖК были запланированы прогулочные площадки, многоуровневая парковка и гостевой паркинг.

Но из-за сложностей при расселении аварийных домов (не все собственники соглашались с суммами компенсации и шли в суды) строительство первых домов (на ул. Советской Армии, 83 и 83а, ЖК "Клевер-парк") "Барнаулкапстрой" начал лишь в 2019 году. Завершить объекты компания рассчитывала в 2022 году.

Однако в январе 2021-го из-за финансовых проблем застройщик заморозил строительство ЖК и пока возобновлять работы не планирует.

Осенью 2020 года "Барнаулкапстрой" передал участок на ул. Советской Армии, 75, где планировал строить ещё один дом в рамках проекта "Клевер-парк", компании "Строительная перспектива" (принадлежит бизнесмену Андрею Комякову). 

"Строительная перспектива" весной 2020 года помогла БКС завершить долгострой на Павловском тракте, 291, вложив в проект почти 70 млн рублей. Однако средств, чтобы рассчитаться с Андреем Комяковым, у БКС не было, поэтому компания передала землю. Сейчас "Строительная перспектива" возводит на участке ЖК "Мирный".

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.09.2021 14:26
Виктор

Ну если вместо двухэтажек по обеим сторонам Советской Армии вырастут шестнадцатиэтажки — в этом тоже мало хорошего...

8.09.2021 14:28
- гость -

16 этажей, а машины элементарно ставить некуда.

8.09.2021 15:30
- гость -

Мировой опыт для нас ничто.
Немцы высотные человейники активно сносят, а у нас активно ляпают.

8.09.2021 16:05
гiсть

Немцы высотные человейники активно сносят, а у нас активно ляпают
---
для того, чтобы появилось место, куда расселяться, нужно сначала уплотниться))

8.09.2021 16:09
Денчик

8.09.2021 15:30
- гость -

Мировой опыт? ЛОЛ, у нас молодой капитализм. Покупают?.... покупают. А Немцы и прочие уже переболели этой глупостью. Спроса на такое фуфло без плана на инфраструктуру и паркинг у них нет. Когда ни будь потом сможем и мы повторить. Наверное.

8.09.2021 17:48
гiсть

люди говорят, что в Германии на дачи ночевать нельзя. интересно, когда докатится до России это правило

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