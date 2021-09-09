Два трамвая столкнулись в Барнауле

Вечером 9 сентября в Барнауле столкнулись два трамвая. Информацией поделились очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Уточняется, что авария случилась на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова. Судя по приложенной к заметке фотографии, участниками ДТП стали трамваи маршрута № 5. О пострадавших не сообщается.

По данным "Яндекс.Карт", на Космонавтов в районе места происшествия образовалась пробка. В целом же дорожная ситуация в краевой столице на момент публикации новости оценивается на четыре балла из десяти.