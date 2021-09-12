В Чарышском районе Алтайского края появились новые средства реабилитации

В пункте проката технических средств реабилитации Чарышского района Алтайского края появились новые приспособления: ходунки-опоры, противопролежневые матрасы с компрессором, костыли с опорой под локоть, костыли подмышечные.

В Минсоцзащиты Алтайского края подчеркнули, что ходунки-опоры позволяют сохранять равновесие и уменьшают нагрузку на ноги. Противопролежневый матрас создан для профилактики пролежней, он облегчает состояние человека, который постоянно находится в лежачем положении.

Одна из получателей социальных услуг – Евгения Ивановна, которая с трудом передвигается после перенесённого инсульта. Специалисты по социальной работе знали об этих трудностях и при поступлении новых технических средств реабилитации сразу рассказали её дочери о возможности взять ходунки в безвозмездное пользование, после чего женщины оформили договор.

С помощью ходунков Евгения Ивановна стала мобильнее, теперь ей легче приспособиться к новым условиям жизни.