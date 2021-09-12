На рубцовском вокзале установили деревянный паровозик

На территории возле железнодорожного вокзала в Рубцовске появился новый арт-объект – деревянный паровозик. Как сообщает "Рубцовск-Инфо", он занял место рядом с памятником первому пассажиру.

Инициаторами установки такой скульптуры стали двое работников вокзала – столяр и маляр. Они сами разработали проект и изготовили макет паровоза.

По словам местных жителей и гостей, привокзальная территория города стала выглядеть более привлекательной.

Напомним, в пункте проката технических средств реабилитации Чарышского района Алтайского края появились новые приспособления: ходунки-опоры, противопролежневые матрасы с компрессором, костыли с опорой под локоть, костыли подмышечные.