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Новости

На рубцовском вокзале установили деревянный паровозик

, ИА "Амител"
Необычный памятник занял место рядом с монументом первому пассажиру
Фото: 'Рубцовск-Инфо'

Фото: "Рубцовск-Инфо"

На территории возле железнодорожного вокзала в Рубцовске появился новый арт-объект – деревянный паровозик. Как сообщает "Рубцовск-Инфо", он занял место рядом с памятником первому пассажиру.

Инициаторами установки такой скульптуры стали двое работников вокзала – столяр и маляр. Они сами разработали проект и изготовили макет паровоза.

По словам местных жителей и гостей, привокзальная территория города стала выглядеть более привлекательной.

Напомним, в пункте проката технических средств реабилитации Чарышского района Алтайского края появились новые приспособления: ходунки-опоры, противопролежневые матрасы с компрессором, костыли с опорой под локоть, костыли подмышечные.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.09.2021 17:25
- гость -

позорище!

12.09.2021 17:46
- гость -

Вот это новость! Ведь можем, если захотим.
А то аварии, воды горячей нет, цены растут ...

12.09.2021 18:05
- гость -

Надо больше таких новостей. Позитива мало в жизни, паровозик клёвый!

12.09.2021 21:31
Пионер

По словам местных жителей и гостей, привокзальная территория города стала выглядеть более привлекательной.

Напомним, в пункте проката технических средств реабилитации Чарышского района Алтайского края появились новые приспособления: ходунки-опоры, противопролежневые матрасы с компрессором, костыли с опорой под локоть, костыли подмышечные.


Ж - журналистика

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