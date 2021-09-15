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Шутить и развиваться. Зачем Алтаю нужна Школа КВН и чему там будут учить?

, ИА "Амител"
Организаторы надеются, что обучение поможет алтайским кавээнщикам вновь засиять на российской сцене
Фото: Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона

Фото: Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона

Краевая школа КВН начала свою работу в Барнауле 13 сентября. 50 участников со всего Алтайского края приехали в детский оздоровительный лагерь им. Ю. Гагарина, чтобы изучать азы юмора под руководством опытных кавээнщиков. Школу организовали при поддержке управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона. Организаторы надеются, что школа поможет молодым юмористам пробиться на всероссийский уровень. Рассказываем, чему будут учить в школе КВН, кто выступит в роли наставников и где игроки смогут продемонстрировать новые умения.

Впервые за долгие годы

О планах создать школу КВН на Алтае ещё в июле 2021 года рассказала руководитель краевого молодёжного управления Екатерина Четошникова. Тогда же было принято решение организовать несколько игр уже этой осенью, объединив команды из муниципалитетов региона.

В последний раз подобные мастер-классы в регионе проводили в 2005 году, рассказал директор Краевого дворца молодёжи и один из организаторов Никита Свиридов. Правда, обучение организовывала Барнаульская лига, поэтому попасть туда, по его словам, могли только городские студенты. В масштабах же всего региона школу КВН на Алтае никогда не проводили.

"Хотя начинающие кавээнщики давно об этом просят", – подчеркнул директор КДМ.

И теперь студенты и школьники из Барнаула, Бийска, Заринска, Троицкого и Павловского районов в течение трёх дней будут слушать лекции и тренироваться на практике. Организаторы запланировали мастер-классы по сценической речи, актёрскому мастерству, ораторскому искусству, работе с партнёрами, съёмке и монтажу роликов для видеоконкурсов.

Не только пошутить, но и договориться

Вести занятия будут опытные игроки, которые много лет отыграли в Клубе весёлых и находчивых. Так, в школе КВН примут участие Александр Клементьев и Роман Федюшкин, игравшие в одной из самых успешных алтайских команд, – "Бумеранг".

Мастер-класс по работе с партнёрами проведёт администратор Барнаульской лиги КВН Алексей Копейкин. Он расскажет участникам, как заручиться поддержкой у партнёров, решать организационные вопросы. По словам Копейкина, в КВН умение договариваться не менее важно, чем чувство юмора.

"Когда команда растёт и начинает неплохо играть, приходит время выезжать за пределы региона. Нужно показывать себя на играх в Новосибирске, Красноярске и других городах. И, конечно, все команды стремятся попасть на всероссийский фестиваль в Сочи. Но на перелёт, проживание и питание нужны деньги. Поэтому и будем с ребятами обсуждать, как искать партнёров, налаживать взаимодействие и получать помощь", – объяснил Копейкин.

Среди участников школы оказалось много ребят, которые никогда не занимались этой игрой, поэтому первая задача тренеров – донести незыблемые азы КВН. Тем не менее занятия будут полезны не только новичкам, но и тем, кто уже попробовал себя на сцене. Поэтому в школе собрались те, кто хочет играть, шутить, радовать публику и пробиваться на российскую сцену.

"Мы хотим, чтобы Алтайский край достойно себя позиционировал на всероссийском уровне. У нас есть прославленные команды – "Бумеранг" и сборная Алтайского края. Наши игроки из команды "Дети лейтенанта Шмидта" известны на всю Россию. Надеемся, что опыт школы КВН поможет нынешним командам лучше подготовиться к играм", – отметил Алексей Копейкин.

Художественный руководитель Барнаульской лиги КВН Александр Коробков отметил, что как некое учебное пособие по КВН можно воспринимать книгу легендарных кавээнщиков Андрея Чивурина и Михаила Марфина "Что такое КВН?". Тем не менее сама игра, считает он, это живой организм, который постоянно меняется.

Когда начнутся игры КВН на Алтае?

Итогом трёхдневной Школы станет игра, которая пройдёт в привычном КВН-формате. Участники продемонстрируют своим наставникам, чему у них научились.

Организаторы надеются, что лучшие шутки, написанные в Школе КВН, прозвучат и во время официальных игр сезона, уже перед зрителями. Первое выступление лиги состоится 2 октября на Музыкальном фестивале во Дворце культуры Барнаула. Всего до конца года в краевой столице пройдёт три игры.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

15.09.2021 14:03
Павсекакий

"Зачем Алтаю нужна Школа КВН..."
------
Деньги налогоплательщиков некуда деть, надо закопать их на поле чудес в странн дураков. Вот так невольно все мы инвестируем в семейный бизнес семьи Масляковых и отдельных клоунов, которые потом не вылазят из рекламных роликов.

15.09.2021 14:17
АБОРИГЕН

КВН давно превратился в конъюнктурный фуфел. Нужны титанические усилия чтобы вдохнуть жизнь в этот протухший масляковский балаган.

15.09.2021 14:25
- гость -

тут уже вся жизнь сплошной квн, стедап и прочее

15.09.2021 14:53
- гость -

Этому нельзя научить, это либо есть, либо нет...

15.09.2021 15:58
oga

Не нужна Алтаю школа КВН!!!!

15.09.2021 16:13
- гость -

сначала с обычными разберитесь

15.09.2021 16:31
- гость -

давно уже КВН не торт.
Клуб превратился в некое ООО, целью которого является банальное зарабатывание денег
Весёлых. Шутки, как правило, весьма сомнительного качества и ниже пояса,
Находчивых. Здесь вообще тяжело. Специально нанятые афторы строчат как на потоке сценарии. Никакой соревновательности давно нет. Всё известно заранее: кто сколько заплатил, тот такое место и получит

15.09.2021 16:32
- гость -

Ну если Екатерина возьмется, то дело будет!

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