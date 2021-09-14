На подготовку к отопительному сезону в Барнауле потратят более двух миллиардов рублей

Замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский во время пресс-конференции заявил, что готовность города к отопительному сезону достигла 80%. Всего на эти цели выделили более двух миллиардов рублей, 1,3 млрд из которых предусмотрено СГК.

По словам Пашковского, ещё 665 миллионов рублей должны потратить на подготовку объектов водоснабжения и водоотведения. Более 60 млн ушло на объекты электросетевого хозяйства.

Чиновник добавил, что серьёзно тормозил процесс работ коронавирус. Из-за потребностей госпиталей ощущалась нехватка технического кислорода.

Несмотря на трудности, отопительный сезон в Барнауле должен начаться с 20 сентября.