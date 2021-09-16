Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина арестовали до 23 сентября

Октябрьский районный суд Барнаула до 23 сентября заключил под стражу Олега Демина, сына осуждённого экс-замглавы города Сергея Демина. Как сообщили amic.ru в пресс-службе суда, арест могут продлить.
Напомним, Демина-младшего подозревают в угрозах оперативнику ФСБ. По данным СК, после того как бывший вице-мэр получил девять лет колонии за взятки, его сын атаковал в мессенджере силовика, который сопровождал уголовное дело. Теперь Олегу Демину грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей. Его задержали 14 сентября.
Отметим, что после оглашения приговора Сергею Демину в зале суда его сын и жена устроили скандал. Позднее в их отношении завели уголовное дело по статье о неуважении к суду. Подозреваемым грозит крупный штраф, обязательные работы или арест.
Комментарии
Вот беда -то какая. Выборы пропустит. А как же их любимая с папой партия Едросов?
16.09.2021 15:05
- гость -
Вот беда -то какая. Выборы пропустит. А как же их любимая с папой партия Едросов?
Это 5!
Жги еще!
Я бы за батю тоже впрягся
"сын атаковал в мессенджере силовика, который сопровождал уголовное дело", мне интересно, а откуда у сына подсудимого персональные данные силовика???
Ржу немогу. Попал когтями в жир)
Храбрую воду любит ? Или нюхает чего то ?
Очень глупый поступок со стороны сынка. Сейчас годика 2-3 получит. Страна требует героев одно место рожает дураков.
16.09.2021 15:39
- гость -
"сын атаковал в мессенджере силовика, который сопровождал уголовное дело", мне интересно, а откуда у сына подсудимого персональные данные силовика???
Силовики как бабы инстограмщицы в соцсетях друг друга лайкают и вся информация про них в открытом доступе
Парня можно понять - жил, жил на всём готовом, тачки путешествия коттеджи девочки, и тут на тебе - стать в одночасье нищебродом. Хоть у кого крышу сорвёт. Тем более адвокатам бабла отвалили немеряно.