Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина арестовали до 23 сентября

Октябрьский районный суд Барнаула до 23 сентября заключил под стражу Олега Демина, сына осуждённого экс-замглавы города Сергея Демина. Как сообщили amic.ru в пресс-службе суда, арест могут продлить.

Напомним, Демина-младшего подозревают в угрозах оперативнику ФСБ. По данным СК, после того как бывший вице-мэр получил девять лет колонии за взятки, его сын атаковал в мессенджере силовика, который сопровождал уголовное дело. Теперь Олегу Демину грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей. Его задержали 14 сентября.

Отметим, что после оглашения приговора Сергею Демину в зале суда его сын и жена устроили скандал. Позднее в их отношении завели уголовное дело по статье о неуважении к суду. Подозреваемым грозит крупный штраф, обязательные работы или арест.