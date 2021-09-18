Водители устроили разборки на Солнечной Поляне в Барнауле

В Барнауле на улице Солнечная Поляна случилось ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого начались разборки с рукоприкладством. Видеозаписью с места событий поделилось Instagram-сообщество barnaul.insta.
На опубликованных кадрах видно, как сразу несколько людей восточной внешности выясняют отношения с молодым человеком, а затем один из них пытается ударить его.
По данным "Аваркома Алтай", обстоятельства аварии были следующими: автомобиль Nissan ехал по ул. Солнечная Поляна в сторону Павловского тракта и у дома № 67 остановился в левом ряду, чтобы пропустить встречный поток автомобилей и повернуть налево во двор. В этот момент в машину сзади врезалась Subaru, которая, превысив скорость, ехала в том же ряду и не успела перестроиться.
"От удара Nissan по инерции отбросило на полосу встречного движения. Осколки от удара разлетелись по проезжей части и попали в автомобиль Toyota Mark II", – говорится в сообщении.
В результате ДТП никто не пострадал.
Отметим, что это уже не первые дорожные разборки в Барнауле за последние дни. 16 сентября водители устроили драку на кольце у ТЦ "Волна".
Комментарии
Купил права субарист, а страдают все! Из за таких нарушителей ПДД скорость в городе ограничат в 30 кмч! На трассах уже 70 ограничения , теперь город!!!
Люди злые ! Особенно у на в АК ! Видать от счастливой и беззаботной жизни здесь!
Что характерно, никто не тормознул своему с канзасцами подмогнуть
18.09.2021 20:38
Пионер
Ты всё понял по пятисекундному видео момента. Гений.
Ты всё понял по пятисекундному видео момента. Гений.
я уверен, ты бился там как лев - написал 100500 комментариев в пользу... а Бог его знает, в чью
18.09.2021 21:14
Пионер
ты еще за чужие огурцы на огороде побейся, диванный теоретик.
Сами разберутся. Не октябрь на дворе.
ты еще за чужие огурцы на огороде побейся
За огурцы соседей, в основном, ты тут под анонимом пятно рвешь)) Не перегорел бы на работе, а то глазки-то страдают, от пренапряжения мыслительной деятельности.
18.09.2021 21:24
Пионер
Где ты увидел под анонимом? Что-то не вижу тебя, диванного, на видео. Ты видать привык только языком на кухне?