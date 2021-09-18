Водители устроили разборки на Солнечной Поляне в Барнауле

В Барнауле на улице Солнечная Поляна случилось ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого начались разборки с рукоприкладством. Видеозаписью с места событий поделилось Instagram-сообщество barnaul.insta.

На опубликованных кадрах видно, как сразу несколько людей восточной внешности выясняют отношения с молодым человеком, а затем один из них пытается ударить его.

По данным "Аваркома Алтай", обстоятельства аварии были следующими: автомобиль Nissan ехал по ул. Солнечная Поляна в сторону Павловского тракта и у дома № 67 остановился в левом ряду, чтобы пропустить встречный поток автомобилей и повернуть налево во двор. В этот момент в машину сзади врезалась Subaru, которая, превысив скорость, ехала в том же ряду и не успела перестроиться.

"От удара Nissan по инерции отбросило на полосу встречного движения. Осколки от удара разлетелись по проезжей части и попали в автомобиль Toyota Mark II", – говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал.

Отметим, что это уже не первые дорожные разборки в Барнауле за последние дни. 16 сентября водители устроили драку на кольце у ТЦ "Волна".