Кольцевая разборка. В Барнауле водители устроили драку у ТЦ "Волна"

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о дорожном конфликте, переросшем в драку. Бесплатно посмотреть на поединок можно было на пересечении улиц Малахова и Власихинской.

Причиной для конфликта, судя по всему, стало то, что один из участников дорожного движения нарушил правила и решил выехать с кольца из самого его центра.

В опубликованном в социальных сетях ролике показан момент начала драки. Из-за того что водители решили размять кулаки посреди дороги, другим участникам дорожного движения пришлось постоять в пробке.

Пока неизвестно, чем закончилась разборка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.