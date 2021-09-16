Кольцевая разборка. В Барнауле водители устроили драку у ТЦ "Волна"

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о дорожном конфликте, переросшем в драку. Бесплатно посмотреть на поединок можно было на пересечении улиц Малахова и Власихинской.
Причиной для конфликта, судя по всему, стало то, что один из участников дорожного движения нарушил правила и решил выехать с кольца из самого его центра.
В опубликованном в социальных сетях ролике показан момент начала драки. Из-за того что водители решили размять кулаки посреди дороги, другим участникам дорожного движения пришлось постоять в пробке.
Пока неизвестно, чем закончилась разборка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Комментарии
Полицию хоть кто-нибудь из проезжающих вызвал или молча смотрели?
На кольцевых можно штрафов рубить скрытыми патрулями немеряно!
Что мешает поставить по экипажу гибдд на каждом кольце и наказывать этих баранов, не умеющих ездить по кругу?
16.09.2021 12:49
Павсекакий
Юрина-Малахова каждый день стоят, но за пешеходов наказывают, кольцо им не интересно
обошлось без пострадавших. тююю.. и стоило начинать
Кольцо с тремя полосами - штука непростая.
Заехать на левый ряд и съехать тот еще квест.
как в авто школе научили так едут по кольцам
я вообще не вижу проблем
в новости просто попался умник решивший ехать по своему
13:16
Заехать на левый ряд и съехать тот еще квест
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Сдай права на 10 Западную, неосилятор.
Людьми нужно оставаться, а не охамевшим быдлом. Это относится ко всем - нарушившим, и желающим крови.
а на кой спрашивается ты заехал в левый ряд коли планируешь съехать с кольца?
16.09.2021 13:24
- гость -
Сдай права на 10 Западную, неосилятор.
Дружище, у меня 13 лет вождения и ни одного ДТП по моей вине, тьфу-тьфу-тьфу.
Я кольцо недолюбливаю не потому что я правил не знаю, а потому что нежданчик от других прилететь может.
16.09.2021 13:31
- гость -
а на кой спрашивается ты заехал в левый ряд коли планируешь съехать с кольца?
Простите, все съезжают с колец, для кого тогда левый ряд?
Даже если ты хочешь проехать 75% круга, быстро заехать в левый ряд и съехать легко получится только ночью, а в часы пик это что-то близко к невыполнимой миссии.
а в часы пик это что-то близко к невыполнимой миссии.
ну начинаются откоряки
Незадолго до въезда на перекресток занять крайнее правое положение на дороге (перестроиться с другой полосы, если необходимо)
Включить правый поворотник
При движении автомобилей по кольцу пропустить каждый из них, так как кольцевая дорога является главной
Когда путь освободится, заехать на кольцо, придерживаясь правой стороны, и выключить правый сигнал поворота
Прежде чем съехать с кольца, снова включить сигнал поворота и выйти с перекрестка в правом ряду
Выключить правый поворотник
считаю, что правила проезда колец нужно менять.
там и так и пробка и что будет, если все начнут только в правый заезжать для съезда? - кольца тогда встанут.
обошлось без пострадавших. тююю.. и стоило начинать
Хохлы проснулись.
Хохлы проснулись.
да сфигали то? истинная еврейка(по деду)
если все начнут только в правый заезжать для съезда?
,
Вы серьезно? Неужели вокруг ТАКИЕ водители? страшно.
Надо признать что ПДД слабо отражают реальную ситуацию на дорогах, особенно в части проезда колец.
16.09.2021 12:55
- гость -
Это же у скольких граждан подгорит от того, и на кольце надо ПДД соблюдать будет!
На самом деле кольцевое движение несложное и достаточно безопасное, если все въезжающие будут исходить из следующего: при подъезде к кольцу если твой путь после кольца лежит направо - заезжать на кольцо с правого ряда; если твой путь лежит после кольца прямо - заезжай средним рядом; если налево либо разворот - можешь заезжать левым рядом...
АБОРИГЕН
Вот в Британии те же правила нормально отражают. В Германии тоже правильно отражают. В США, Канаде, Австралии... А в России не отражают?
16.09.2021 14:21
гость
Кому-то и это слишком сложно
О каких кольцах говорите.... У нас на обычных перекрестках многие с крайнего правого ряда налево поворачивают и из крайнего левого вправо! Причем даже водители пассажирских газелек!
16.09.2021 13:45
- гость -
Дружище! У меня стажа более 30 лет, но когда вижу, как некоторые ведут себя за рулем, возникает сомнение, а не упустил ли я момент, когда правила ПДД вообще отменили!
Ну, если гибддуны так и дальше будут "работать", то скоро у нас будет как в Индии броуновское движение
16.09.2021 15:25
- гость -
Точно, у меня регулярно возникает такое же ощущение, что я один как дурак их пытаюсь соблюдать.
16.09.2021 15:36
- гость -
ГИБДД наплевать на все, им важно набрать штрафов на пешеходных переходах и отчитаться, что план выполнен - казна пополнена и работа по профилактике безопасности дорожного движения проведена!
16.09.2021 13:25 +1
На этом кольце работают автоподставщики.
Специально провоцируют дтп , разгоняясь по крайней полосе . ГИБДД в курсе, но ничего сделать не может. Работают на праворуких мощных авто ....кто там ездит, осторожнее....
Подставщику рыло начистили, расходимся