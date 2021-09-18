Перевернувшаяся фура с пшеницей сковала движение по алтайской трассе

В Алтайском крае на трассе Барнаул – Рубцовск перевернулся грузовик с прицепом. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает barnaul.insta.

Судя по кадрам с места аварии, фура, гружённая пшеницей, в результате ДТП полностью перекрыла проезжую часть.

"Скорее всего, [водитель грузовика] уходил от столкновения с "Газелью", потому что ещё и "Газель" стоит, у неё фара разбита и бампер отломан", – рассказал очевидец произошедшего.

На месте работают полицейские. О пострадавших и других обстоятельствах инцидента не сообщается.

Ранее в Барнауле водители устроили разборки с рукоприкладством. Причиной для выяснения отношений стало ДТП, в котором участвовало три автомобиля.